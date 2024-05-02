Названа причина, по которой Байден станет говорить об Украине меньше

Politico: Байден будет говорить об Украине все меньше

10:26 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка

В попытке удержать избирателей на фоне грядущих президентских выборов в США текущий американский лидер Джо Байден будет все меньше поднимать темы, связанные с Украиной, пишет Politico со ссылкой на неназванный источник. В своем новом материале журналисты Эли Стоколс, Джонатан Лемир и Александер Ворд объясняют, что подобная риторика необходима для поддержки электората, выступающего за снижение помощи Киеву.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Pravda.Ru публикует перевод материала Politico. Мнение автором может не совпадать с мнением редакции.

Президент Джо Байден одержал крупную внешнеполитическую победу, приняв на прошлой неделе законопроект об иностранной помощи, который предусматривал выделение Украине 60 миллиардов долларов.

Но теперь, преодолев это препятствие, его команда готова сделать так, чтобы продолжающаяся приверженность Америки конфликту на Украине не была в центре внимания общественности, поскольку она направлена на электорат, озабоченный экономическими проблемами.

Борьба за демократию останется центральным компонентом кампании Байдена по переизбранию — как объединяющая тема для обсуждения всего, от Украины и Дональда Трампа до абортов, безопасности оружия и образования, — поэтому Белый дом и помощники по предвыборной кампании заявили, что не предвидят мощной пиар-кампании, направленной на усиление поддержки конфликта в Украине в будущем.

Байден выступил с речью после принятия законопроекта о помощи, и советник по национальной безопасности Джейк Салливан тоже отправился в зал для брифингов Белого дома. Но, как добавил один высокопоставленный чиновник администрации, "теперь, когда еонгресс принял дополнительные меры, это, естественно, менее актуальный вопрос". Однако неспособность сосредоточить внимание страны на том, почему важна продолжающаяся поддержка Америкой Украины — почему это остается проблемой существования стран далеко за пределами Восточной Европы — чревата реальными рисками для иностранных государств, предупреждают эксперты в области политики. Это может еще больше подорвать внутреннюю поддержку самого конфликта, практически закрыть дверь для любого дополнительного финансирования и осложнить ключевой компонент президентского наследия самого Байдена: сохранение давней роли Америки как центральной опоры глобального демократического порядка.

"Для администрации Байдена важно не уступать публичную позицию по Украине людям, которые скептически относятся к поддержке США, — сказала Рэйчел Риццо. — Умалчивая об этом, он подвергает себя такому риску, особенно учитывая, что это уже стало темой для разговоров на выборах для тех, кто выступает против помощи Украине".

И все же демократы и убежденные трансатлантисты, которые согласны с мнением Байдена, в основном считают, что наиболее важным элементом продолжения поддержки Украины и НАТО со стороны США является переизбрание президента на второй срок. Для них имеет смысл акцентировать внимание на других вопросах, представляющих более насущный интерес для американских избирателей.

"Вопросы, которые являются наиболее важными для мира, не обязательно являются неотложными для избирателей, — сказала Дженнифер Палмиери, которая занимала должность директора по коммуникациям в кампании Хиллари Клинтон в 2016 году. — Чрезвычайно важно, что мы получили финансирование для Украины. Но с точки зрения того, что волнует людей в их повседневной жизни, это не имеет значения".

Публично команда Байдена настаивает на том, что дебаты — это не "или то, или другое", что президент может "делать две вещи одновременно”.

"Это разительный контраст с Трампом, который не справлялся с повседневной работой, когда был на своем посту, и, похоже, никак не может осознать тот факт, что он выдвигает крайне токсичную программу, из-за которой он снова проиграет выборы в ноябре этого года", — сказал Кевин Муньос, представитель предвыборного штаба.

Но реальность кампаний и президентских выборов такова, что время — это ограниченный ресурс. Представив конфликт на Украине как жизненно важный момент, требующий от Запада, Пентагона и американского казначейства масштабных и постоянных усилий, Байден вступит в период политического календаря, когда, по мнению союзников, ему было бы лучше обсудить свою работу по созданию рабочих мест. Украина играет определенную роль, но в основном как средство нападения на Трампа.

"Обычно внешняя политика не имеет большого значения на выборах, но важно, чтобы предвыборный штаб Байдена и демократы высказывали опасения по поводу темперамента и непредсказуемого поведения Трампа", — сказал Дэн Пфайффер, бывший старший советник президента Барака Обамы.

Когда сам Байден рассказывал о своей кампании на Украине, он часто предпочитал использовать ограниченные, но драматичные штрихи. В том числе в начале марта, когда он начал свое обращение к нации с воодушевляющего призыва оказать помощь Украине, призвав республиканцев воспользоваться наследием Рональда Рейгана и выступить в защиту демократических принципов за рубежом.

Важный момент наступит на саммите НАТО в Вашингтоне, округ Колумбия, который будет посвящен 75-летию организации, что предоставит еще одну возможность привлечь внимание к вопросам безопасности и делу свободы для местной аудитории.

Но еще до того, как прозвучит это выступленея, можно было заметить сдвиг в подаче сообщений.

Еще один важный момент наступит месяц спустя на саммите НАТО в Вашингтоне, округ Колумбия, который будет посвящен 75-летию организации, что предоставит еще одну возможность привлечь внимание к вопросам безопасности и делу свободы для местной аудитории.

Но еще до того, как прозвучали эти выступления, можно было заметить изменения в обмене сообщениями.

Когда дополнительный законопроект о безопасности застопорился в конгрессе, Байден в значительной степени избежал трибуны для запугивания, позволив лоббировать помощь Украине в частном порядке. В последние недели переговоров у помощников Белого дома побелели лица: их исход был под вопросом, пока спикер Палаты представителей Майк Джонсон не поддался влиянию разведки, украинского лоббирования, своего персонала и собственных убеждений.

Хотя специфика помощи заслуживает внимания, демократы также рассматривают тот факт, что закон вообще был принят, как аргумент в пользу Байдена.

"Впервые за долгое время президент-демократ может утверждать, что ему многое удалось сделать, и многое из этого было сделано при двухпартийной поддержке, — сказал Пальмиери. — Не все преимущества сказываются на людях в их повседневной жизни, но это еще одно доказательство того, что демократия может работать, конгресс может функционировать и что опытные люди могут решать проблемы".

Между тем, в ходе недавних предвыборных выступлений Байден сосредоточил свои речи на экономических вопросах. Основные достижения в области законодательства часто сводятся в одну кучу в поддержку аргумента о компетентности. В связи с конфликтом на Украине он стремился подчеркнуть положительное влияние помощи на рабочие места в США, учитывая, какая часть финансирования идет американским производителям оружия.

Дальнейшее вовлечение в конфликт сопряжено с определенными политическими рисками. Задержки с отправкой американской помощи уже обошлись дорого, поскольку Россия недавно добилась прогресса и, как ожидается, добьется еще большего в ближайшие недели, прежде чем помощь достигнет зоны боевых действий. И даже если ситуация в конечном итоге изменится, мало кто ожидает, что это произойдет за несколько месяцев до ноябрьских выборов.

За последнюю неделю ситуация заставила высшее военное командование Украины предупредить о все более тяжелой ситуации на поле боя.

"Ситуация на фронте ухудшилась, — сказал генерал Александр Сырский. — Пытаясь перехватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, противник сосредоточил основные усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах".

Даже с новым военным пакетом Украина по-прежнему будет вести тяжелую борьбу, имея значительный недостаток в вооружении и живой силе. Президент Украины Владимир Зеленский недавно отметил, что Россия выпускает 10 артиллерийских снарядов на каждый выстрел киевских силовиков.

Тем не менее, команда Байдена считает, что ей удалось преодолеть некоторые из наиболее сложных политических моментов, связанных с военными действиями. Недавние опросы общественного мнения отражают рост поддержки Украины среди американцев. Опрос Gallup, опубликованный в этом месяце, показал, что только 36 процентов американцев считают, что США не оказали достаточной помощи Украине, по сравнению с 25 процентами в октябре. Еще 36 процентов респондентов заявили, что США оказали Киеву слишком большую помощь, в то время как 26 процентов заявили, что сумма была в самый раз.

Что касается того, почему это так, помощники отмечают, что в отличие от других конфликтов, в которых участвовали президенты в годы выборов, конфликт на Украине не связан с действиями солдат США на местах, что снижает остроту повседневного воздействия на американцев.