"Добрые дела Бабы-Яги" покажут в Московском Молодёжном театре

1:13 Your browser does not support the audio element. Культура

25 мая в 14:00 в Московском Молодежном театре под руководством Вячеслава Спесивцева состоится показ отчетного спектакля Средней студии при Московском Молодежном театре "Добрые дела маленькой Бабы-Яги".

Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра

Постановка: Василий Спесивцев.

"Добрые дела Бабы-Яги" — детский спектакль из цикла "Сказки народов мира". На этот раз молодой режиссер Василий Спесивцев обратился к сокровищнице немецких сказок.

Постановка получилась удивительно красочной, смешной и очень обаятельной, если так можно сказать о спектакле. Потрясающе забавным выглядит квинтет ведьм, исполняющих "Ведьминский гимн" и устраивающих зажигательные пляски на горе Блогсберг. А еще вас, наш любимый зритель, ждет встреча с Ученым, говорящим Вороном Абрахазом, побываете на состязании стрелков и… Впрочем, вы все узнаете сами, сходив на наш спектакль. В одном только вас уверяем: скучно и неинтересно вам не будет!

Вместе с профессиональными актерами в спектакле заняты воспитанники Средней студии, это будет их отчетный спектакль за учебный год.