Patriotичная КУЛЕБяка. Почему Киев начал открыто грубить своим "хозяевам"

Глава МИД Украины Кулеба хамит своим кураторам от бессилия

4:22 Your browser does not support the audio element. Мир

Многие удивляются наглости украинских дипломатов.

Фото: wikimedia.org by Globalgistng is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Дипломатия по-украински

Дескать, глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба капризно топает ножкой, и кричит на хозяев, что срочно "дайте мне зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Я думаю, что здесь нет ничего удивительного. Когда всё это начиналось, то Вашингтон сначала уговаривал Киев начать эскалацию. К бабке не ходи, Соединенные Штаты пообещали Украине всеобъемлющую поддержку до "самого-самого конца". Белый дом дал киевскому режиму полный карт-бланш. И разрешил разговаривать как угодно с любым мировым лидером. Хотите — назовите Шольца "ливерной колбасой", хотите назовите китайского министра Ли Хуэя тоже как-нибудь на свой лад, словом, делайте что хотите. В сторону дипломатию!

"Мы будем помогать вам всегда, во всём и до конца", — в один голос говорили главные русофобы Америки Энтони Блинкен и Виктория Нуланд. А старина Байден в это время важно кивал, поддакивая.

Кома война, а кому...

Всему этому Киев поверил. Окрыленный такой поддержкой, он, что называется, закусил удила. Я убеждён, что если бы не 22 февраля 2022 года, то через две недели, Киев обрушил бы сотни ракет и авиабомб на Донбасс, стирая с лица земли посёлки и уничтожая тысячи мирных жителей. И только спецоперация стала превентивной мерой, защитив Республики.

В то время Банковая не могла пожаловаться ни на что, — помощь и от Соединенных Штатов, и от Европы была колоссальная. Военная техника, боеприпасы, обмундирование, продовольствие, топливо и многое другое рекой текли на Украину. Да и численный перевес на поле боя был явно на стороне националистической коалиции.

Однако со временем, вдруг оказалось, что русские настроены решительно, а западная помощь как-то потихоньку начинает сходить на нет. А ведь эту помощь можно было так успешно продавать "налево", ведь предприимчивый украинец это умел делать всегда — продать то, что "дали и не посчитали".

Грустные реалии

Так или иначе, у Киева к исходу второго года российской спецоперации закончилось почти все: люди, боеприпасы, вооружение. На исходе и моральные силы. Смею предположить, что только зима дала им передышку. Подсохнут дороги, появится первая крона деревьях и фронт рухнет.

Это не могут не чувствовать старые прожжённые воры и коррупционеры, поэтому "говорящей головой" Кулебы они истерят, грубят и хамят, требуя от своего патрона "продолжение банкета".

Однако ЗРК Patriot — это не просто зенитно-ракетный комплекс. Это целая система, которая включает в себя многофункциональный блок обнаружения, пункт боевого управления, средства связи, координации и защиты. Ну и, разумеется, пусковые установки с минимум двумя боекомплектами ракет. Такой комплекс стоит, ни много ни мало — 1 млрд долларов! Поэтому запросто вынуть из кармана Штаты его просто не могут.

Тем более, что на днях на аэродроме Киева были уничтожены две такие установки. Тогда СБУ сбились с ног, разыскивая диверсантов, сдавших позиции этих комплексов, а в Вашингтоне были в ярости от этой потери.

Кулебяка по-киевски

Возвращаясь к тому, с чего начал, то бишь к Кулебе, скажу, что нет ничего неожиданного в том, что они требуют, грозят и обижаются. Тут есть прямая логика: ведь американцы обещали полную поддержку Киеву. А теперь, когда всё повисло на волоске, США сливают Украину, как слили когда-то Афганистан.

Недалёк тот день, когда Украина просто перестанет подчиняться западу. Тогда начнётся шантаж. Киев будет грозить рассказать всему миру, как всё это начиналось. Кто был заказчиком, какие сулили Украине барыши, в случае "победы". Любопытно будет тогда посмотреть на Вашингтон. Просто уйдёт и как обычно сделает вид, что он не причём, дескать, США просто "желали демократии" Украине. Или же всё-таки поступит жёстко — уберёт всех причастных людей, которые слишком много знают. Тут, как говорится, болеем за обе команды.

Правда, в любом случае, финал для Украины будет очень неприятный...