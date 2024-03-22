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Дмитрий Плотников
Неонацизм в Прибалтике. Сколько Россия будет терпеть русофобию "вымиратов"

Прибалтийские страны двигаются к пропасти по русофобской тропинке

3:24
Мир

Некогда советская республика, а ныне западное, и даже натовское государство Литва может стать ещё более русофобским.

Прибалтийские страны двигаются к пропасти по русофобской тропинке
Фото: flickr.com by Saeima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Хотя, казалось бы, куда уже больше.

Неонацист во власти

Всё дело в том, что министром обороны там хотят назначить неонациста.
Лауринас Касчюнас ранее состоял в радикальной партии неонацистов, правда, сейчас он из неё вышел. В Литве уже заявили, что это "неплохой" кандидат, поскольку только он своей русофобией может "защитить" от "злой России".

Надо отметить, что все постсоветские республики в той или иной мере русофобские. Исключением можно назвать Белоруссию. Но в остальных странах тот или иной русофобский элемент присутствует. У кого-то больше, у кого-то меньше. Вот эти прибалтийские страны и отрываются по-полной, в чем, наверное, отчасти мы сами виноваты. Слишком мягкая политика к отношению к ним была у нас после распада Советского Союза.

Из СССР в никуда

Ну и, конечно, обретение независимости плюс собственные комплексы неполноценности и являются причиной такой незрелой политики государств постсоветского пространства. Мало того, неприязнь к русским и плохие отношения с Россией считалось хорошим тоном и чуть ли не условием для хороших отношений с США и Западом в целом.

В постсоветское время в отношении Литвы, Латвии и Эстонии у России было достаточно рычагов влияния. Долго мы эти прибалтийские страны уговаривали, разговаривали о взаимовыгодном сотрудничестве, словом, все свои рычаги использовали очень слабо. Кстати, довольно долгое время они жили за счёт кооперации с Россией. Достаточно вспомнить прибалтийские порты, которые сейчас в прямом смысле слово загнивают.

Также Россия довольно вяло в своё время отреагировал на их вступление в НАТО, что, конечно, дало возможность этим маленьким странам ввести себя крайне нагло в своих высказываниях.

Однако не думаю, что политика этих стран адекватная и дальновидная. Вряд ли им это принесёт какие-то дивиденды, поскольку всё это выглядит довольно мерзко и не по-человечески.

Пещерная Европа

Взять того же нациста, который претендует на роль министра обороны Литвы. Ведь он возглавлял молодежную организацию радикальной партии, а потом занимал пост замглавы. В своих выступлениях Касчюнас делал акцент на этнический фактор, призывая к почитанию национализма в Литве.

Если рассматривать нацизм как явление, то он являет собой идеологию, утверждающую, что одна нация, одни люди, априори выше других. То есть выше по факту их рождения. Не образованнее, не добрее, не одарённее, а именно выше, лучше. Поскольку и родились именно с такой национальностью. И плевать на личные качества или характеристики, по их идеологии всё равно одни выше других по рождению.

И это сегодняшняя Европа, с такими пещерными и дикими идеями! Тем более в мире и природе просто не существует доказательств, что одна нация выше или лучшее другой. Такого просто не может быть по определению. А значит и все эти теории неонацистов Европы — абсолютно людоедские. И гордиться тем, что ты состоял в таких партиях, глупо и странно. И к бабке не ходи, такая глупость обязательно приведёт к фатальному результату.

А для этого нужна всего лишь ерунда — немного времени…

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы литва латвия эстония прибалтика
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