Отныне РФ не беспокоит безопасность Зеленского и первых лиц ЕС у него в гостях

Премьер Мицотакис приобрёл в Одессе опыт, который может ему пригодиться в Греции

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Одесский порт был обстрелян в то время, когда в нём находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер Греции Кириакос Мицотакис. Кто там собрался "не быть трусом"?

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Премьер Греции приобрёл в Одесском порту "впечатляющий опыт"

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис приехал утром 6 марта в Одессу, чтобы "внести свой вклад в восстановление города, имеющего особое историческое и культурное значение для нашей страны".

Его встретил президент Владимир Зеленский и тут, "в 150-200 метрах от места встречи прогремел взрыв". Так описывают греческие СМИ происшедшее.

"Президент Зеленский и его штаб нам показывали и объясняли значение порта. Уже в самом конце мы услышали звук сирен и взрывы, которые были очень близки от нас. Мы не успели пройти в защищённое место, это очень впечатляющий опыт", — сказал Мицотакис.

Действительно, теперь главное, чтобы такой опыт не обрела Греция под его чутким руководством, чему он всячески способствует.

Тем не менее, встреча прошла по плану с обычными уверениями в солидарности и призывами совместными европейскими силами "наказать агрессора". Как тут не вспомнить недавний призыв Эмманюэля Макрона "не быть трусами".

"Центр эллинизма" разделил греков на плохих и хороших

Мицотакис напомнил Зеленскому, что наряду с Мариуполем Одесса на протяжении многих веков была "важным центром эллинизма на берегу Чёрного моря".

Премьер даже смог встретиться с представителями греческой диаспоры, сухо сообщили греческие СМИ. Но он забыл, что греков расселяли в Одессе власти Российской Империи в конце 18 века, когда об Украине никто и слыхом не слыхивал. В Одессе тогда появилось несколько частных греческих школ, и для греков был создан режим максимального благоприятствования, как для торговцев-посредников.

А вот современная Украина лишила греков возможности обучения на родном языке, они все теперь записаны украинцами. Между тем, после вхождения в состав РФ новых регионов греки Приазовья впервые провели фестиваль греческой культуры, не опасаясь репрессий со стороны Киева

Гречанка из Маруполя Элени Продан, являющаяся президентом общества "Азовские греки" и организатором фестиваля, сообщила Militaire. gr., что Афины не отправляет гуманитарную помощь в греческие села, которые находятся на территории ДНР и ЛНР. Как отмечает портал Militaire. gr, греческое правительство разорвало связи с десятками тысяч греков Донбасса.

Греция — ключевой пособник США в прокси-войне с РФ

Греция особенно рьяно и под пристальным вниманием США помогает ВСУ. Порт Александруполис превратили в ключевой узел международных перевозок военной помощи для ВСУ.

Греческий министр обороны Никос Панайотопулос сообщал о передаче Киеву "невероятного количества" вооружений. В их числе 122 БМП-1 вместе с боеприпасами, 60 ПЗРК FIM-92 Stinger, 17 тыс. 150-мм артиллерийских снарядов и др. В августе Афины стали проводить обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16. А в ноябре греческая газета Ekathimerini сообщала, что власти США собираются купить у Греции боеприпасы для отправки на Украину за $47 млн.

РФ отныне не заботит безопасность её врагов

Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ в 11:40 нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы. В нём готовились к боевому применению безэкипажные катера ВСУ.

В это время, как пишет Telegram-канал "Открытая Украина", в одесском порту Зеленский проводил награждения офицеров ССО, и есть подозрение, что удар попал по ним после завершения церемонии, что свидетельствует о высоком уровне оперативной координации разведслужб и ВКС.

С другой стороны, это происходило на глазах первого лица одной из стран ЕС, что показывает, что РФ перестала обращать внимание и заботиться о том, как бы чего не вышло с Зеленским и его гостями.

Это сигнал тем, кто призывает перестать трусить и помочь Украине. Теперь Кремль убедится, насколько смел Макрон и чешский премьер Петр Павел и все, кто их поддержали: "Добро пожаловать на Украину!"

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