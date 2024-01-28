По информации портала pronews.gr, США планируют передать Греции устаревшие боевые машины пехоты (БМП) и фрегаты в обмен на российские вооружения, которые американское правительство призывает передать Украине.
В статье отмечается, что обещанные компенсации в размере 200 миллионов долларов не позволят Греции приобрести современные системы ПВО.
Также указывается на участие Греции в программе F-35 и возможное воздействие США на Афины с целью передачи российского вооружения в Украину.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.