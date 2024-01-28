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США передаст Греции устаревшее вооружение

США предложат Греции устаревшее вооружение в обмен на российские системы

0:33
Мир

По информации портала pronews.gr, США планируют передать Греции устаревшие боевые машины пехоты (БМП) и фрегаты в обмен на российские вооружения, которые американское правительство призывает передать Украине.

США предложат Греции устаревшее вооружение в обмен на российские системы
Фото: Диалог

В статье отмечается, что обещанные компенсации в размере 200 миллионов долларов не позволят Греции приобрести современные системы ПВО.

Также указывается на участие Греции в программе F-35 и возможное воздействие США на Афины с целью передачи российского вооружения в Украину.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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