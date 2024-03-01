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Петр Ермилин
В ЕС заявили, что поддержка "одного из главных сторонников" Киева под угрозой

В ЕС усомнились в стойкости "одного из главных сторонников" Киева

7:12
Мир

Поддержка Канады Украиной переплетается с внутриполитической конкуренцией в стране, пишет Джоанна Хаоса, научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR). В своем новом материале для аналитического центра она утверждает, что сложившаяся ситуация ставит под сомнение стойкость поддержки Оттавы — одного из главных сторонников Киева.

В ЕС усомнились в стойкости "одного из главных сторонников" Киева
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
  • Pravda.Ru публикует перевод материала ECFR. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

До недавнего времени Украина пользовалась широкой двухпартийной поддержкой в Канаде. Во время визита президента Владимира Зеленского в Оттаву в сентябре 2023 года его встретили как героя. Это резко контрастировало с его визитом в Соединенные Штаты за несколько дней до этого, совершенным после того, как начали проявляться трещины в политике Вашингтона в отношении Украины. Однако за последние несколько месяцев политика Канады в отношении Украины также стала гораздо менее единодушной и все чаще используется во внутренней политике. Канада в настоящее время является вторым по величине неевропейским донором Украины после США и четвертым по величине в целом (после институтов ЕС, США и Соединенного Королевства). Поскольку европейцы наблюдают за развитием политики США в отношении Украины и беспокоятся о нем, им следует также следить за Канадой.

Первый телефонный разговор Зеленского в этом году состоялся с либеральным премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Зеленский выразил благодарность за заверения в том, что поддержка Канады его стране будет продолжаться, и подчеркнул, что Украина ценит это сотрудничество. Это последовало за периодом разногласий по Украине в Канаде, в течение которого оппозиционная консервативная партия приняла несколько неожиданных и противоречивых решений относительно своей политики в отношении Украины.

Во-первых, в ноябре консерваторы проголосовали против обновленного соглашения о свободной торговле с Украиной, которое Трюдо и Зеленский с гордостью подписали во время визита последнего в сентябре 2023 года. Лидер консерваторов Пьер Пуальевр заявил, что соглашение введет налог на выбросы углерода для народа Украины, "предав" раздираемую конфликтом страну, и отверг сделку. Украина отметила, что положения о выбросах углерода в тексте не имеют обязательной силы и не включают инструменты налогообложения, но это не изменило позицию консерваторов. Налог на выбросы углерода стал серьезной проблемой во внутренней политике Канады, и торговое соглашение с Украиной было лишь одной главой этой борьбы. Соглашение о свободной торговле, наконец, прошло через Палату общин в феврале, несмотря на то, что консерваторы сохранили свои возражения.

Затем, в декабре, консерваторы проголосовали против сметы расходов Министерства национальной обороны, в том числе на канадскую военную учебную миссию в Украине "Операция Объединитель". Некоммерческая политическая организация "Конгресс украинцев Канады" в ответ напомнила, что поддержка Канадой Украины должна быть исключена из политических игр. Но этот консервативный шаг дал много пищи для тех самых игр: либералы использовали этот повод, чтобы представить консерваторов врагами Украины, а их действия — позорными. Когда Пуальевр назвал Украину "далекой чужой страной", либералы снова выразили возмущение, обвинив Пуальевра в том, что он показал свое истинное лицо.

Хотя до федеральных выборов в Канаде еще далеко — они должны состояться до октября 2025 года, хотя могут состояться и раньше, — консервативная оппозиция ведет активную предвыборную кампанию и может продемонстрировать впечатляющие результаты: в настоящее время она лидирует в опросах общественного мнения с поддержкой 41% по сравнению с правящей либеральной партией, у которой 24 процента. До недавнего времени консерваторы были сосредоточены на внутренней политике, такой как кризис жилья, по которым они представляли либералов оторванными от реальности. Пуальевр в основном избегал вопросов внешней политики, что затрудняло оценку его позиции.

Но теперь внутренняя борьба распространилась на международную. Либералы начали бить тревогу по поводу того, что консерваторы, придя к власти, бросят Украину под удар, и Трюдо даже предположил, что они находятся под влиянием правого движения "Сделаем Америку снова великой" (MAGA) из-за границы. Он считает, что в случае избрания консервативное правительство не будет работать с европейскими союзниками Канады и отвернется от международного порядка, основанного на правилах.

Несколько членов парламента от консервативной партии опровергли эти обвинения и представили исторически сильную проукраинскую и пронатовскую позицию консерваторов. Однако мало кто оспаривает тот факт, что в прошлом консерваторы были сильными защитниками Украины. Проблема в будущем, а будущая внешняя политика Консервативной партии неочевидна. Пуальевр в основном уклоняется от ответа, когда его просят занять четкую позицию в отношении поддержки Украины. По общему признанию, он отметил вторую годовщину вторжения, посетив проукраинский митинг и пообещав, что "Канада всегда будет поддерживать Украину в борьбе за свободу и демократию". Однако, учитывая недавние голоса консерваторов, неясно, имеет ли он это в виду.

Более того, еще неизвестно, одобрят ли консервативные избиратели это послание.

Новые опросы, проведенные в начале февраля, показывают, что число канадцев, которые считают, что Канада оказывает "слишком большую поддержку" Украине, значительно выросло с 2022 года. В основном этого мнения придерживаются консервативные избиратели: 43% по сравнению с 10% избирателей-либералов.

До сих пор поддержка Канадой Украины была существенной. С почти 1,4 миллионами человек украинского происхождения Канада имеет вторую по величине украинскую диаспору в мире после России. Но поскольку Украина становится вопросом внутренней политики, она, вероятно, будет становиться все более спорной. Либералы настаивают на усилении поддержки Украины, и Трюдо только что вернулся из Киева, где подписал соглашение о сотрудничестве в области безопасности с Украиной (что делает Канаду первой неевропейской страной, сделавшей это). Но Консервативная партия, похоже, подстраховывает свои ставки на случай, если Дональд Трамп снова будет переизбран президентом США.

Европейцы в настоящее время с тревогой обсуждают возможность второго президентства Трампа и его последствия для обороны Украины. Канада, тем временем, по-прежнему воспринимается как надежный, стабильный партнер по ту сторону Атлантики: один дипломат ЕС описал недавний саммит Канада–ЕС, на котором, что неудивительно, доминировала тема Трампа, как "скучный" из–за отсутствия разногласий. Но "смена караула" в Канаде выглядит все более вероятной и может привести к тому, что правительство будет гораздо менее благосклонно относиться к Украине и, возможно, в случае президентства Трампа предпочтет более тесное сотрудничество с США, а не союзничество с Европой.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы всу канада евросоюз джастин трюдо владимир зеленский
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