Траты Израиля на войну с ХАМАС сильно растут, а экономика съёживается

Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле

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Война, которую Израиль ведёт против ХАМАС в секторе Газа после 7 октября прошлого года обходится казне примерно в 270 миллионов долларов в день, сообщают местные официальные источники и СМИ.

Фото: flickr.com by Zachi Evenor is licensed under CC-BY

"Сейчас необходимо, прежде всего, покрыть расходы на войну, чтобы продолжить ее в течение года и завершить ее, включая ликвидацию ХАМАС, возвращение наших заложников и восстановление безопасности как на севере, так и на юге, чтобы люди могли вернуться домой”, — заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в прошлом месяце, когда кабинет министров утвердил бюджет на 2023/24 финансовый год на общую сумму 270 миллиардов долларов (до войны госрасходы составили 155 миллиардов долларов).

По оценкам Банка Израиля, все траты, связанные с войной, могут стоить стране более 55 миллиардов долларов за двухлетний период. То, что кабинет министров одобрил дополнительные 32 миллиарда долларов на нужды армии в середине января, почти вдвое больше, чем в довоенный период, "кажется каплей в море", считают финансовые эксперты Израиля.

Дефицит бюджета вырос, оценки дошли до антирекорда

Статистика неумолима. Оценки роста экономики были снижены с 3,4 до 2%. Экономическая деятельность серьезно замедлилась, поскольку 360 тысяч резервистов были призваны на действительную службу в армию. Дефицит бюджета достиг 4,2% ВВП в прошлом году, а годом ранее он составил 0,6%. Оценка на этот год составляет дефицит в 6,6% ВВП — самый высокий уровень со времен глобальной рецессии 2009 года, согласно данным официальной статистики Израиля.

Стоимость войны растёт — это расходы на вооружение, боеприпасы и оборудование. Сюда же относятся и зарплаты резервистам, поддержка около 100 тыс. евреев, эвакуированных из общин на границах с сектором Газа и Ливаном, где конфликты с "Хезболлой" происходят практически ежедневно. К этому добавляются траты на ремонт, помощь бизнесу и т. д.

Как подчёркивают израильские аналитики, распределение бюджетных средств — чрезвычайно политизированный вопрос. Бюджет выделил 3,8 миллиарда долларов партнёрам по коалиции из крайне националистических, сионистских и религиозных партий. В то время, когда ожидается перераспределение средств для помощи экономике, значительная часть этих денег все ещё идет на финансирование общины "харедим", ультраортодоксальных евреев, освобождённых от военной службы, или на строительство поселений на оккупированном Западном берегу, отмечают СМИ.

Расходы правящей коалиции означают дополнительное давление на бюджет. Но Нетаньяху, как пишут израильские СМИ, не может трогать эти средства, опасаясь, что его правые партнёры покинут его и обрушат правительство. В результате премьер-министр останется "один на один" с различными судебных процессами по делу о коррупции, а также будет вынужден общаться с разгневанной общественностью, которая считает его ответственным за "трагедию 7 октября", когда "ХАМАС убил 1200 мирных израильтян и взял в заложники около 250 человек", как пишут израильские СМИ.

Мнение "ястребов"

Многие аналитики в Израиле считают, что министр финансов Бецалель Смотрич, лидер ультраправой партии "Религиозный сионизм", должен был гарантировать, чтобы Израиль покрывал расходы на войну и сохранял функционирование экономики, но у него также есть другие приоритеты. Перемирие, которое может привести к окончанию войны, ослабит экономическое давление. Однако он против этого, и одновременно не отказывается от финансирования ультраортодоксальных еврейских колонизаторов Западного берега.

Бецалель Смотрич и его "единомышленник", министр безопасности Итамар Бен-Гвир выступают за аннексию Западного берега и за многолетнюю военную оккупацию Газы. По оценкам экспертов, это будет стоить государству Израиль дополнительно 16 миллиардов долларов в год.

В течение многих лет у Израиля снижались расходы на оборону. В 2022 году они составляли всего 4,5% ВВП, но сейчас армия просит правительство увеличить ассигнования примерно до 6%.

Большая часть денег на оборону идёт на заказы для израильской промышленности, которая пытается предотвратить тенденцию к снижению доходов от экспорта вооружений и современных военных технологий. Например, в 2022 году это составило рекордные 12,5 миллиардов долларов. Экспортёры, чтобы удовлетворить потребности израильской армии, вынуждены задерживать заказы из-за рубежа на сумму 1,5 миллиарда долларов. Нестабильная ситуация в регионе, которая так и сохраняется, не оставляет правительству другого выбора, кроме как увеличить инвестиции в производство авиационных бомб, взрывоопасных химических веществ и обычных боеприпасов, а также попытаться уменьшить зависимость от американских поставок, подчёркивают военные эксперты Израиля.

В стране имеется 656 компаний, занимающихся военными и оборонными технологиями, а также выпуском продукции для сферы безопасности. Но война в Газе породила новые стартапы, которые разрабатывают системы защиты дронов от помех или используют искусственный интеллект, чтобы танки и дроны могли легче идентифицировать цели и быть более точными.

Прогноз

Что будет дальше, зависит от продолжительности и исхода войны в Газе и напряжённости на границе с Ливаном.

Если ХАМАС будет "уничтожен", а конфликт с "Хезболлой" будет разрешен дипломатическим путем, давление на израильскую военную промышленность ослабнет, военный бюджет сократится, а деловая активной в этой области уменьшится. По мнению экспертов, это маловероятный сценарий. Армия не рассчитывает полностью победить ХАМАС, по крайней мере, в обозримом будущем. Соглашение с "Хезболлой" в таких обстоятельствах ожидать нереально. Риски безопасности останутся высокими, а это означает, что расходы на оборону не уменьшатся, так считают многие израильские эксперты.

Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что военные заказы будут расти, поскольку хроническая нестабильность на Ближнем Востоке не будет быстро устранена. У Израиля нет другого выбора, кроме как потратить на армию больше, чем планировалось. Сейчас государство находится в сложной ситуации, но надеется на резерв — помощь США.