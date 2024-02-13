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Дмитрий Плотников
Западные "партнёры" довели Украину до беды, а потом бросили её

Друзья до первой беды: "сторонники" Украины нашли себе новую жертву

4:17
Мир » Северная Америка » Мексика

Итак, после почти двух лет лозунгов и криков в поддержку военных целей Украины, "её друзья", похоже, бежали на другую войну. На Ближнем Востоке.

Друзья до первой беды: "сторонники" Украины нашли себе новую жертву
Фото: Openverse by Ministry of Foreign Affairs of Ukraine is licensed under CC BY 4.0

Ведь именно там (по их мнению) военные усилия больше всего нуждаются в общественном давлении.

С Киева на Газу

Другими словами, проукраинские западные активисты и правительство США (особенно) нагнетали ожидания военного решения только для того, чтобы оставить своих благодетелей ни с чем, когда российская спецоперация стала принимать худший оборот, и конфликт в Газе начал требовать всё большего внимания.

За последние полгода Конгресс США приостановил выделение военной и экономической помощи Украине. При этом Киев, а также официальные лица и аналитики США предупреждали, что без этого все военные усилия страны ждёт катастрофа. Помощь была приостановлена по ряду причин, не последней из которых является растущая оппозиция Республиканской партии.

На прошлой неделе после нескольких месяцев споров финансирование потерпело ещё одну неудачу, когда республиканцы в Сенате проголосовали против соглашения о безопасности границ США, которое было включено в пакет по их просьбе. И хотя остальная часть пакета может быть проголосована в виде отдельного законопроекта, неясно, повезёт ли ему больше, что повышает реальную вероятность того, что помощь США Украине полностью иссякнет.

Такое положение дел сложилось не вдруг. Конгресс обсуждал этот пакет почти шесть месяцев, в то время как ещё с начала прошлого года было ясно, что финансирование США должно было закончиться в сентябре 2023 года.

Восток — дело тонкое

В вопросе Сектора Газа ситуация обратная. В отличие от вялого давления, оказываемого на Конгресс с целью принятия помощи Украине, конфликт на Ближнем Востоке переживает всплеск активности на всех уровнях американского общества.

С октября протесты в поддержку прекращения огня проходят в крупных городах США по нескольку раз в неделю. Перед резиденцией госсекретаря Энтони Блинкена в Арлингтоне даже был разбит "палаточный городок” для проведения демонстраций.

В некоторых случаях активисты организовали массовые кампании давления на непокорных законодателей, вплоть до того, что офисы Конгресса были буквально прализованы беспрецедентным количеством электронных писем и телефонных звонков.

Избиратели, симпатизирующие Палестине, пригрозили отказаться от своих голосов и свести на нет шансы Джо Байдена на переизбрание. По меньшей мере 48 городов официально призвали к прекращению огня.

Разумеется, киевский режим растерян и раздражён! Палестинская повестка перебила украинскую, и это стало настоящим бедствием для Украины. И ирония в том, что поддержка Киева была громкой и интенсивной, когда Западу казалось, что ВСУ побеждают. Сейчас же, когда российская армия наступает по всему фронту — Конгресс колеблется в отношении дальнейшей помощи Украине, а, главное, нигде не слышно сторонников Незалежной!

Друг в беде... бросит

Как и ожидалось, Украина на самом деле была просто "текущей ситуацией”, одной из нескончаемой череды мимолетных политических "любовных интрижек" США. На Украине возмущены тем, что западные правительства "обещали им реальную поддержку в ведении настоящей войны”, поощряя Киев сорвать переговоры с Москвой. Однако полной поддержки так и не последовало — и "мы заплатили за это огромную цену”, сетуют украинцы.

Итак, друзья Украины, которые раньше призывали к полной победе и ругали тех, кто призывал к переговорам, как-то потихоньку слились. На Украине их назвали уже "друзьями да первый беды".

Но позвольте, разве мы уже два года не твердим одно и то же — что Соединенные Штаты рано или поздно бросят вас. Ах, как не хотел в это верить украинский обыватель. Я уже не говорю про Банковую.

Все уроки истории, где американцы бросали своих партнёров, Украина не учила. Однако, по всей вероятности, для украинского народа исправить ситуацию становится уже слишком поздно…

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша украина
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