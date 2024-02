Западные "партнёры" довели Украину до беды, а потом бросили её

Your browser does not support the audio element.

Итак, после почти двух лет лозунгов и криков в поддержку военных целей Украины, "её друзья", похоже, бежали на другую войну. На Ближнем Востоке.

Фото: Openverse by Ministry of Foreign Affairs of Ukraine is licensed under CC BY 4.0