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Дмитрий Плотников
США в гневе: "Киев плюёт на наши запросы и ещё смеет просить денег"

США разгневаны: "Украина обманула нас и смеет просить денег"

4:07
Мир » Бывший СССР » Украина

Пока в американском Конгрессе обсуждается запрос президента Джозефа Байдена о выделении Киеву 64 млрд долл. в дополнение к уже выданным 113 млрд, сама Украина нарушает международное право человека и двустороннее соглашение с Вашингтоном, оскверняя еврейское кладбище.

США разгневаны: "Украина обманула нас и смеет просить денег"
Фото: Telegram-канал "Царьграда"

При этом власти Незалежной отказываются отвечать на соответствующие запросы Белого дома.

Президент Зеленский, растративший гигантскую сумму денег, не так давно приезжал в США попросить ещё. Однако нарвался на неожиданное сопротивление оттуда, откуда не ждал.

И ни церковь, ни кабак...

Итак, Зеленский когда-то отдал землю еврейского кладбища в Умани под постройку очередного ЖК. Однако это подрывает соглашение 1994 года со Штатами и нарушает Декларацию ООН о правах человека, напомнили ему.

В 2016 году в Умани началось строительство жилого комплекса на территории еврейского кладбища. В 2022 году строители обнаружили человеческие останки, но строительство продолжилось. Но, позвольте, ведь Украина и США в 1994 году подписали двустороннее соглашение о шагах для "сохранения культурного наследия национальных, религиозных и этнических групп”. Там уточняется, что в термин "культурное наследие” входят "кладбища и мемориалы погибшим”.

В октябре 2021 года президенту Украины лично отправлено письмо из Нью-Йорка от Демократов Грегори Микса и Джерри Надлера, где они выразили озабоченность по поводу осквернения еврейской святыни "в нарушение существующих соглашений”.

Чуть позже ему отправили очередное одно письмо за подписями ещё шестерых активистов. Там было отмечено, что действия украинских властей являются недопустимыми. Осквернение еврейского кладбища является оскорблением памяти погибших и нарушением международного права. Политики надеялись, что украинское правительство прислушается к требованиям США и международных организаций и прекратит строительство на территории кладбища.

В письме американцы призвали Зеленского (кстати, тоже еврея!) "использовать все меры для предотвращения вандализма”.

...ничего не свято

Ещё через пару месяцев главе украинского МИДа Дмитрию Кулебе вручили письмо ещё от 23-х конгрессменов, где чётко было сказано о "нескольких незаконных строительных проектах, которые не прекращаются в охраняемых зонах”. Законодатели очень хотели услышать от него о шагах по прекращению незаконных строек в Умани.

Сразу же украинская пресса написала, что "строители наткнулись на человеческие останки, когда начали готовить котлован для фундамента” — на месте кладбища. Строительство однако не замедлилось, проигнорировав все письма от конгрессменов — и это на фоне одобрения многомиллиардной помощи Киеву.  В США многие были разгневаны: "Киев водит нас за нос, а Зеленский ещё смеет просить денег".

Согласно местным СМИ, весной 2023 года на территории кладбища продолжалось незаконное строительство, и суд Украины постановил снести всё построенное за счёт застройщика.

"Следует отметить, что здание было построено с нарушением действующего законодательства без соответствующего разрешения управления по охране культурного наследия в охранной зоне памятника местного значения — могилы цадика Нахмана, расположенной на территории Древнего еврейского кладбища в пределах Историко-культурного центра города Умань", — было сказано в отчёте.

Однако, по информации от 2 января 2024 года, проект и не думает сворачиваться.

Осквернение еврейского кладбища в Умани нарушает Всеобщую декларацию прав человека ООН, в очередной пишут западные СМИ, а Совет Организации специально заявил приоритетом сохранение массовых захоронений.

Западная пресса ещё более полугода назад обратилась к Банковой прокомментировать ситуацию, но ответа нет…

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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