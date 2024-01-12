В ЕС заявили, что Словакия и Венгрия подрывают демократические ценности

В ЕС назвали страны-члены, которые идут "по краю"

8:16 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Правительства в Будапеште, а теперь и в Братиславе, идут "по краю", показывая своим центральноевропейским соседям, что им может сойти с рук, и рискуя доверием к внешней политике и ценностям ЕС, считает Марк Леонард, директор Европейского совета по международным отношениям (ECFR). В своем новом материале для аналитического центра он анализируют причины раскола среди стран еврозоны.

Фото: pxfuel.com

Pravda.Ru публикует перевод материала ECFR. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

На фоне растущей глобальной многополярности внутри Европейского союза возникает напряженность: новые государства-члены, особенно из Центральной Европы, практикуют полное сближение с Западной Европой и Соединенными Штатами на бумаге, но, в отличие от своих старых коллег, не всегда применяют это на практике. Вместо этого они придерживаются подхода "а–ля карт" (автор имеет в виду, что ряд стран самостоятельно выбирает подход к демократии. — Ред.), смешивая и подбирая партнеров и ценности в зависимости от рассматриваемого вопроса, вместо того чтобы заявлять о полной лояльности Западу.

В странах Вишеградской группы премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является ветераном в том, что касается принятия политических решений "а-ля-карт". Это является опасным примером того, что может сойти с рук его польским, чешским и словацким коллегам, а также тем, кто находится дальше. В конечном счете это может проложить путь к более разборчивой и менее ориентированной на ЕС Центральной Европе и повлечь за собой серьезные последствия для будущего союза.

До сих пор Орбан ходил по натянутому канату относительно правил ЕС, тщательно контролируя ущерб за рубежом при их нарушении. После своей встречи с президентом Владимиром Путиным в октябре Орбан быстро объяснил своим западным коллегам, что это был необходимый шаг, например, для обеспечения поставок газа. Чтобы сохранить равновесие, Орбан практиковал выравнивание, когда это было необходимо. Совсем недавно, хотя Орбан заблокировал новую помощь Украине, он не наложил, как опасались многие в Брюсселе, вето на решение Европейского совета начать процесс ее присоединения.

Орбан предпринял аналогичную попытку сбалансировать следование западным либерально-демократическим ценностям. В декабре венгерское правительство опубликовало дальнейшие судебные реформы в попытке получить средства ЕС. По крайней мере, на бумаге Орбан, похоже, выполняет условия ЕС. Тем не менее, без особого внимания из-за рубежа венгерский парламент одновременно одобрил новый закон о защите национального суверенитета [...] Правозащитные организации выразили обеспокоенность по поводу закона, поскольку он может быть использован против активистов и журналистов, что противоречит ценностям ЕС в области свободы СМИ и слова.

При правлении партии "Право и справедливость" польское правительство повторило этот подход к западным ценностям, проверяя границы того, когда следует соблюдать верховенство закона и права меньшинств. Но правительство использовало менее жесткий подход в своих многочисленных спорах с Европейской комиссией, вместо этого пытаясь найти союзников внутри ЕС. Например, до самого последнего момента польские правительственные чиновники искали союзников по всей Центральной Европе, чтобы выступить против введения голосования квалифицированным большинством и замедлить влияние "Зеленого соглашения" на регулирование и промышленность.

Польша является более крупным геополитическим игроком, чем ее соседи по Центральной Европе. В результате ее политики обычно настаивают на “особых” отношениях с США, создавая региональные блоки безопасности, такие как Инициатива трех морей, или имеющие прямые связи с Парижем и Берлином. В отличие от Венгрии, а теперь и Словакии, Польша с момента вступления в ЕС придерживалась облегченного подхода "а-ля-карт", выбирая внутри Запада и лишь изредка за его пределами, как в случае с ее отношениями с Китаем. Под руководством нового премьер-министра Дональда Туска, бывшего председателя Европейского совета, правительство намерено и дальше придерживаться подхода "а-ля-карт" к своей внешней политике, одновременно приближая Польшу к либерально-демократическим ценностям ЕС.

Смена правительства в Польше является многообещающим знаком для более единого ЕС. Но в то время как Орбан относительно мало страдает от последствий своей придирчивости со стороны ЕС, он показывает другим государствам Центральной Европы, как выбирать из европейского меню только те партнерства, которые им подходят, не заказывая необходимых гарниров, таких как верховенство закона или европейская солидарность.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, безусловно, уделил этому пристальное внимание, выбирая из меню только то, что подходит. Выступая в оппозиции, Фицо использовал аргументы верховенства закона против правительства в соответствии с позицией ЕС. Теперь, придя к власти, он ликвидировал суды, борющиеся с организованной преступностью, значительно ослабив верховенство закона, как в Польше и Венгрии. А на европейской арене Фицо уже зарекомендовал себя как коварный партнер в борьбе с российскими санкциями и финансированием Украины и присоединился к Орбану в поддержке пропутинской риторики. Фицо также стремится к более тесным отношениям с Китаем в области разработки электромобилей, несмотря на стратегию ЕС по снижению рисков. Но, пытаясь сохранить равновесие, Фицо, например, не возражал против вступления Украины в ЕС.

Чехи, которые какое-то время были счастливы без популистского правительства, теперь, возможно, начинают спрашивать себя, почему они должны следовать политике своих западных соседей, основанной на ценностях, когда их соотечественники из Центральной Европы могут выбрать то, что им больше подходит. В 2025 году в Чехии состоятся выборы, и опросы общественного мнения не предвещают ничего хорошего для нынешней проевропейской коалиции.

Это особенно актуально, поскольку подход "а-ля-карт" может быть доведен до новых крайностей, когда страны Центральной Европы станут чистыми плательщиками в бюджет ЕС, вероятно, к 2027 году, учитывая возможность вступления Украины. Затем это "собирание вишенок" может перерасти в ожесточенные дебаты о том, оставаться ли стране в ЕС. Во многих отношениях политика Центральной Европы основана не на последовательных идеях и долгосрочных взглядах на членство в ЕС, а во все большей степени на популистском пакете интересов, а не на ценностях.

Возвращение Дональда Трампа на пост президента США могло бы сделать этот транзакционный подход частью ежедневного меню. Соединенные Штаты рассматриваются как гарант стабильности гораздо в большей степени в Центральной Европе, чем дальше на запад. При второй администрации Трампа лидеры Центральной Европы могли бы решить связать себя с США по-другому, особенно если в их обществах будет сильное чувство, что им сойдет с рук перенятие только некоторых черт, но не всего пакета либерально-демократических ценностей и принципов, не говоря уже о том, если такой подход будет узаконен правительством. новая администрация США.

Мы, несомненно, вступаем в новую эру международных отношений "а-ля-карт". В эту эпоху введение голосования квалифицированным большинством за общую безопасность и внешнюю политику ЕС представляется необходимым для того, чтобы действия ЕС полностью соответствовали его собственной внешней политике. Но это может стать переломным моментом для некоторых центральноевропейских лидеров.

Говорят, что венгерское правительство рассматривает возможность проведения референдума одновременно с европейскими выборами в этом году, что поставило бы дальнейшее членство Венгрии в ЕС в зависимость от освобождения замороженных средств ЕС, оставляя все еще теоретический вопрос о "Хексите" (выходе Венгрии из ЕС. — Ред.). С 2016 года этот вариант прочно вошел в меню. Даже если в Великобритании ясно видно, что это блюдо может быть трудно проглотить.