США не допустят отделения Республики Сербской от Боснии

9:28 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Балканы

В Боснии и Герцеговине ныне, как всегда, и весело, и грустно. Весело от того, что местные политэлиты никак не могут найти общий язык по насущным проблемам страны и словно в детском саду делят игрушки. Грустно, потому что этому спектаклю не видно ни конца, ни края, а страдают простые люди. Да ещё этому дошкольному учреждению не повезло с "воспитателем" — немец Кристиан Шмидт, он же международный Высокий представитель, старается вроде работать во благо подопечных, но получается у него всё наоборот. Дейтонское одеяло, скроенное американскими политическими портными, трещит по швам, даже несмотря на окрики и поучения от США и ЕС.

Фото: www.rtvbn.com

Несгибаемый и принципиальный президент Республики Сербской (РС) Милорад Додик снова вызвал гнев и трепет как в БиГ, так и у главного "куратора" формально независимого государства — США. Причина очередного демарша Додика старая и хорошо всем известная. Лидер РС уже давно "на ножах" с т. н. Высоким представителем Кристианом Шмидтом, которого он считает самозванцем, не имеющим полномочий от СБ ООН, заниматься делами Боснии и Герцеговины и требовать от властей соблюдать дух и букву Дейтонских соглашений от 1995 года. Додик снова заявил о готовности и решимости провозгласить независимость Республики Сербской.

Именно Шмидт стал инициатором внесения изменений в закон о государственной собственности, который помимо прочего регулирует права на имущество, земли, строения, жилищный фонд и другое, доставшиеся БиГ и РС от бывшей Югославии, в особенности, от армии СФРЮ. Баня-Лука решением парламента ещё весной 2023 года перевела всё это имущество, находящееся на территории РС, в свою собственность. Шмидт заблокировал данный вердикт, дескать, любое имущество и недвижимость должны находиться в ведении центрального правительства в Сараево, а там, мол, соответствующие органы разберутся кому и сколько полагается. Немец также зачистил Конституционный суд БиГ от сербов (чтобы никто не мешал ему и бошнякам вершить дела в государстве). С подачи Милорада Додика парламент РС отказался признавать полномочия Конституционного суда. Помимо этого здесь законодательно отвергли признание "геноцида в Сребренице", что закреплено на государственном уровне в Сараево и подразумевает уголовную ответственность за его отрицание (ибо по сути в т. н. "геноциде" обвиняют только сербов).

Кристиан Шмидт также настоял на том, чтобы на уровне БиГ была закреплена норма, подразумевающая судебное наказание (до 5 лет заключения и поражение в политических правах) за неисполнение решений Высокого представителя, мол, такие действия прямо подрывают Дейтонский статус-кво. Есть ещё много моментов, по которым Баня-Лука конфликтует самым серьёзным образом со Шмидтом. Немец сейчас активно давит на Сараево ускорить принятие скандального закона о государственной собственности. Для РС этот юридический акт будет означать только одно — Баня-Луке не дадут возможности перевести всю недвижимость на территории РС в собственность Республики. Сам лидер РС считает, что вопрос о собственности был решён ещё в Дейтоне. Тогда было установлено — 51% БиГ достаётся Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмане-бошняки и хорваты), а 49% отходит в ведение Республики Сербской, что и было закреплено в Конституции энтитета. Теперь получается, что Высокий представитель требует лишить РС её имущества. Додик, по понятным причинам, отверг это указание Шмидта и всячески противится его реализации, вплоть до сецессии Республики.

Судебные дрязги

Как известно, против Милорада Додика в Сараево затеяли судебный процесс, как раз за отказ повиноваться воле Высокого представителя. Иск против лидера РС подал сам Кристиан Шмидт. Пока на процессе объявлена пауза. Адвокаты и эксперты-правовики и выражают сомнения, что Милорада Додика отрешат от должности и отправят в заключение. Но, если учесть, что судья на процессе — Мирсад Стрика — мусульманин, также, как и обвинитель, то ожидать можно самый драматичный исход. Стрика известен тем, что за свою практику не наказал ни одного бошняка, но и не пощадил ни одного серба по тем делам, что касались военных преступлений периода войны в начале 90-х годов.

Как и следовало ожидать, на заявления Додика по поводу независимости РС весьма нервно отреагировало посольство США в Сараево. В тексте американского релиза, в частности, подчеркивается: "Конституция БиГ не предусматривает права на отделение. Соединенные Штаты неоднократно давали понять, что они будут реагировать и противодействовать антидейтонским действиям, что и является отделением (от БиГ). Милорад Додик ошибается, если думает, что Соединенные Штаты будут стоять в стороне, пока он подталкивает Боснию и Герцеговину к конфликту".

Аналогичным набором жёстких фраз на ситуацию в БиГ ответили и в Государственном департаменте США. Помощник Госсекретаря Джеймс О'Брайен заявил, в частности: "США твёрдо придерживаются мнения, что не допустят отделения РС от Боснии и Герцеговины и будут реагировать на такую попытку нарушения Дейтонского соглашения".

Собственно, американцы даже не пытаются скрывать, либо как-то ретушировать своё отношение к БиГ. Это государство по сути воспринимается Вашингтоном как их политический доминион либо полуколония с формальной независимостью. Вроде существуют сами по себе, но "старший брат" в лице Америки держит страну под бдительным контролем.

Милорад Додик считает посольство США в Сараево, равно как и Высокого представителя, "врагами БиГ", которые своим вмешательством во все сферы жизни страны мешают нормальному развитию и нарушают её суверенитет. Посол США Майкл Мёрфи, как убеждён Додик, "негативно влияет на политические процессы в БиГ. Он осуществляет политическое давление, что не является его мандатом".

Примечательно, что проамериканский Цербер, он же министр внутренних дел БиГ, мусульманин Рамо Исак уже пообещал "посадить за решётку" Додика через минуту после провозглашения независимости РС.

Политики в Баня-Луке убеждены, что происходящий суд над Милорадом Додиком является "смонтированным политическим процессом, который состряпан "на кухне" Мёрфи и ряда других посольств, с целью убрать Додика с политической сцены".

США в стремлении отплатить лидеру РС за его нелюбовь к их послу и политике Вашингтона в БиГ и на Балканах обложили Милорада Додика и членов его семьи различными санкциями, усиленно демонизируя политика, в том числе за дружбу с Россией.

Страсти уровня Шекспира

В настоящий момент противостояние Додик-Запад-Кристиан Шмидт дошло уже до анекдотичной ситуации с элементами шекспировской трагедии — "быть или не быть". Как известно, Баня-Лука и Сараево отмечают национальные праздники РС и БиГ в отличные даты, что связано с разными трактовками истории государства и сербского энтитета. В Республике Сербской собираются отмечать свой главный праздник 9 января, в Сараево это событие происходит 25 ноября. Сербы считают, что именно 9 января 1992 года, задолго до Дейтона, они объявили о своём суверенитете. Бошняки и хорваты же вспоминают борцов за новое государство 25 ноября (1943 года), именно тогда, мол, ещё в условиях Второй мировой войны и оккупации лидеры освободительного движения и партизаны объявили о возникновении БиГ.

Высокий представитель требует не отмечать 9 января, считая, что в РС тем самым нарушают целостность и политическое единство страны. В Баня-Луке уверены, что Шмид "призвал Брюссель оказать давление на Белград и Подгорицу, чтобы их представители не участвовали в праздновании неконституционного Дня Республики Сербской". Хвалёная западная демократия в действии!

Босния и Герцеговина, к сожалению, остаются пока ярким примером американской гегемонии на Балканах. Опутанная дейтонской цепкой паутиной, страна не может самостоятельно выстраивать собственный вектор развития и национальных приоритетов. С учётом неутихающей розни, ненависти и недоверия между бошняками и сербами, а также аморфной безликости местных хорватов БиГ постоянно мечется из крайности в крайность. При этом по давней западной традиции "всех собак" вешают на сербов и их несгибаемого лидера Милорада Додика.

Мнение РФ

К слову, в Москве крайне недовольны действующей до сих пор системой международного надзора за БиГ и уже не раз выступали в ООН с предложением отменить подобный колониальный режим (Китай также поддерживает мнение России), но Запад упорно противится этому. Вашингтон и Брюссель хотят сначала слепить полностью покорную своей воле Боснию и Герцеговину (типа, Болгарии), интегрировать страну в евроатлантическое пространство, вытеснив отсюда Россию, а уж затем подумать над дальнейшими шагами — отпускать или нет БиГ в свободное плавание.