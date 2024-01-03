Ушедший год был "на грани". Может ли 2024 год стать годом катастрофы

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Обозреватель издания CNN Ник Пэтон Уолш в своём аналитическом материале описал мир, который стоит на краю пропасти.

Фото: Nature by Nature Scince is licensed under Журнал Nature

Журналист указывает на ряд потенциальных кризисов, которые могут произойти в 2024 году.

Среди них:

Продолжение военных действий на Украине, в которых Россия, похоже, начинает одерживать верх.

Возможная ядерная сделка с Ираном, которая может привести к распространению ядерного оружия в регионе.

Раскол в США, вызванный президентскими выборами.

Усиление авторитарных режимов в мире.

Автор статьи утверждает, что эти кризисы могут привести к катастрофе, если не будут предотвращены. Однако Уолш также указывает на то, что самое худшее еще не произошло, и что есть надежда на мирное будущее.

Украина

Противостояние на Украине продолжается уже более года и является крупнейшим вооруженным конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны, пишет публицист. В настоящее время Россия, похоже, начинает одерживать верх на поле боя. Она добилась значительных успехов на юге и востоке Украины, и украинские силы начинают отступать.

Если Россия сможет продолжать свои успехи, она может полностью захватить юг и восток Украины. Это приведет к гуманитарной катастрофе и поставит под угрозу безопасность всей Европы.

"Миллиарды, потраченные НАТО на летнее контрнаступление на Украине, не принесли результатов, столь необходимых для противодействия вероятным последствиям предвыборной суматохи в США в 2024 году", — подчеркнул эксперт.

Ядерная сделка с Ираном

Иран уже несколько лет находится в переговорах с США и другими странами о возобновлении ядерной сделки. Если сделка будет заключена, она позволит Ирану ослабить свои ядерные ограничения. Это может привести к распространению ядерного оружия в регионе и к новой гонке вооружений.

Раскол в США

США переживают период глубокого раскола. Президентские выборы 2024 года, вероятно, будут еще более ожесточенными, чем выборы 2020 года. Если выборы будут сопровождаться насилием или массовыми беспорядками, это может привести к распаду США.

Усиление "авторитарных" режимов

В мире наблюдается рост авторитарных режимов. В России, Китае, Индии и других странах лидеры стремятся укрепить свою власть. Это может привести к нарушению прав человека и к новым конфликтам, пишет Уолш.

Вероятность катастрофы

Вероятность катастрофы в 2024 году зависит от того, как будут развиваться перечисленные выше кризисы. Если военный действия на Украине будут продолжаться, а Россия завоюет юг и восток страны, это будет иметь катастрофические последствия для Европы. Если будет заключена ядерная сделка с Ираном, это может привести к распространению ядерного оружия в регионе. Если в США произойдет раскол, это может привести к распаду страны. А если авторитарные режимы продолжат усиливаться, это может привести к новым конфликтам и нарушению прав человека.

Условия, которые могут предотвратить катастрофу

Чтобы предотвратить катастрофу, необходимо решить перечисленные выше кризисы мирным путем. Это будет непросто, но возможно.

На Украине всё может быть остановлено путем переговоров между Россией и Украиной. Ядерная сделка с Ираном может быть заключена, если обе стороны будут готовы пойти на уступки. Раскол в США может быть преодолен путем диалога и сотрудничества между политическими партиями. А авторитарные режимы могут быть ограничены путем международного давления и поддержки демократии.

Мир стоит на краю пропасти. В 2024 году может произойти катастрофа, если не будут предотвращены перечисленные выше кризисы. Однако есть надежда на мирное будущее. Если страны будут работать вместе, они смогут решить эти кризисы и предотвратить катастрофу.

"Наступление 2024 года не означает, что нам нужно рыть убежища от радиоактивных осадков или переезжать на юг Аргентины. Но мир, действительно, в более нестабильном положении, чем мы видели за последние десятилетия. Хорошая новость заключается в том, что самого худшего в этом году ещё не произошло, поэтому его может не случиться в следующем или вообще никогда", — подытожил обозреватель.