Албания и Италия договариваются по приёму мигрантов

8:40 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Как известно, Европа уже многие годы страдает от наплыва нелегальных мигрантов, в частности из Африки, Ближнего Востока, Афганистана. Италия прочно удерживает пальму первенства по количеству прибывающих беженцев. Добираются они в основном по морю, что нередко заканчивается трагически для ищущих убежища на континенте. В последний год эта проблема приобрела катастрофический характер для Италии, которая оказалась наводнена десятками тысяч мигрантов. Эти люди нередко становятся добычей для различных преступных групп, торговцев людьми, а также местной мафии, в частности, на Сицилии.

Фото: stranabolgariya.ru

Правительство Италии упорно ищет пути выхода из создавшегося кризиса, настойчиво взывает о помощи чиновников ЕС, пытаясь решить эту непростую задачу цивилизованными методами, в русле миграционного регулирования, разработанного в Брюсселе.

Согласно оценкам и статистическим данным, только с начала 2023 года в Италию прибыло более 153 тысяч беженцев, что заметно выше аналогичного показателя за прошлый год — более 90 тысяч человек.

В ноябре премьеры Италии и Албании Джорджа Мелони и Эди Рама объявили о заключении соглашения, согласно которому в Албании будут обустроены два лагеря по приёму нелегальных мигрантов.

Этот документ, как предполагается, будет выгоден обеим сторонам. Италии он позволит частично облегчить нелёгкое бремя приёма беженцев, что отнимает у страны много ресурсов. Прежде всего, это дорогостоящее мероприятие, которое обходится казне в десятки миллионов евро. Кроме того, перевод части беженцев в албанские пункты приёма позволит хоть как-то разгрузить местные лагеря, которые и без того переполнены. К тому же мигранты будут находится в другой стране, далеко от местных криминальных структур.

Албания ежегодно будет получать помощь от Италии до 100 млн евро, что для небогатой страны станет хорошей подпиткой, в частности, для социального бюджета в пользу албанцев из диаспоры в Италии. Для Тираны данный документ имеет значение ещё и политически. Пожалуй, впервые старейшее государство ЕС заключает важную договорённость со страной, не входящей в Союз, по проблеме, которая давно волнует Брюссель.

Неожиданно препятствия возникли с албанской стороны. Конституционный суд в Тиране объявил, что парламентская процедура по принятию соглашения между Италией и Албанией о создании двух центров для мигрантов на албанской земле будет приостановлена. Соглашение якобы нарушает Конституцию и международные соглашения, заявили в суде, в который обратились Албанская демократическая партия и 28 депутатов, поддерживающих экс-премьера Сали Беришу (против него в настоящий момент затевается судебное разбирательство по делу о коррупции, а парламент уже снял с него неприкосновенность).

Председатель Конституционного суда Албании Холта Засай заявила, что

"коллегия судей, собравшаяся сегодня, пришла к выводу, что поданные жалобы соответствуют необходимым критериям, и решила рассмотреть их на пленарном заседании", — сообщает итальянское информационное агентство ANSA.

Таким образом, одобрение соглашения парламентом автоматически приостанавливается до тех пор, пока суд не примет решение. Первое заседание суда назначено на 18 января 2024 года. Как требует местное законодательство, Конституционный суд должен принять решение по дальнейшей судьбе документа в течение трех месяцев с момента подачи иска, то есть до 6 марта.

В свою очередь, премьер Албании Эди Рама считает, что юридический казус в Конституционном суде будет успешно разрешён в самое ближайшее время, а соглашение с Италией вступит в силу. По его словам, "в подписанном соглашении нет ничего неконституционного".

Как пишут в Риме, премьер Мелони высоко оценила соглашение, подписанное с Албанией, подчеркнув, что оно

"призвано стать важным инструментом в борьбе с торговцами людьми. Мы хотим разрешить въезд на европейскую территорию только тем, кто имеет право на международную защиту".

Главный центр по приёму беженцев — итальянский остров Лампедуза на пределе возможностей, каждый день туда прибывают не менее 1500 мигрантов.

"Италия находится в постоянном диалоге с Европейской комиссией по поводу соглашения. Целью является полное соблюдение законодательства ЕС", — заявила Мелони в своем заявлении перед Палатой депутатов в преддверии заседаний Европейского совета 14-15 декабря.

Соглашение, подписанное Джорджей Мелони и Эди Рамой в ноябре, предусматривает создание двух центров для мигрантов, которые будут спасены кораблями ВМС Италии, береговой охраны и полиции. Исключение составляют пожилые люди, уязвимые люди, дети или беременные женщины, а также мигранты, спасенные судами НПО или высадившиеся на итальянской земле.

Итальянские компетентные органы сообщают, что власти в состоянии обрабатывать до 3000 дел мигрантов в месяц, что явно недостаточно с учётом огромного числа прибывающих беженцев.

Два лагеря в Албании должны находиться под итальянской юрисдикцией и управляться итальянским персоналом. Один из них предназначен для проверки мигрантов по прибытии. В другом они должны проживать на время рассмотрения своих ходатайств о предоставлении убежища. Те беженцы, которых власти признают заслуживающими убежища, будут оставлены в ЕС. Мигрантов, которые не смогут доказать свои права на защиту, итальянские власти планируют возвращать на родину либо в транзитные государства.

Правительство в Риме надеется, что в Албании в месяц будет рассматриваться до 3000 дел.

"Именно мы, итальянское правительство, с самого начала пребывания у власти настаивали на том, чтобы ЕС разработал собственную, серьезную и осознанную политику по борьбе с незаконной торговлей людьми. То, что изначально было изолированной позицией, теперь стало общим убеждением, и это благодаря Италии", — сказала Мелони.

Правительство Италии прорабатывает пути ограничения миграционных потоков, в том числе через заключение двусторонних соглашений с государствами Северной Африки, например, с Тунисом.

Рим и Тирана начали диалог с Британским правительством по проблеме распределения переселенцев в Европе, а также возврата беженцев в страны, откуда они прибыли. Албанские СМИ сообщают, что уже состоялись консультации в трёхстороннем формате с участием премьеров Мелони, Рамы и Сунака.

"Я считаю, что это могло бы стать моделью сотрудничества между ЕС и странами, не входящими в ЕС, в управлении миграционными потоками", — заявила Мелони римской ежедневной газете Il Messaggero. "Я думаю, что это соглашение отражает смелый европейский дух".

Одновременно в Италии звучат сомнения от противников партии действующего премьера, дескать, является ли соглашение с Албанией "законным, этичным, практичным или даже реальным".

В Европейской комиссии пока высказывают осторожные суждения по поводу договорённости Италии и Албании.

"Прежде чем давать дальнейшие комментарии, нам нужно понять, что именно они хотят сделать", — заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Хиппер.

Понятно, что и Италия, и Албания, подписывая соглашение по незаконным мигрантам, преследовали конкретные цели. Италия ищет возможные развязки для кризиса беженцев, которые представляют обузу не только для Рима, но и для всего ЕС. Албания же, помимо чисто материальной выгоды, хочет получить политические очки, сотрудничая с одной из ключевых стран Евросоюза. Тирана наверняка будет стремиться использовать этот факт и для успешного продолжения процесса евроинтеграции, длящегося уже несколько лет без видимых результатов.