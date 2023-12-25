Современный мир раскололся не территориально, а в умах людей

16:13 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

События, происходящие в современном мире, напоминают движение автомобиля, у которого отказали тормоза, и он стал неуправляемым, продолжая двигаться на большой скорости. Наш автомобиль потерял управление давно, в раннее Средневековье он ещё двигался на малой скорости, и люди не ощущали особой опасности. С годами скорость его движения заметно возрастала, а уже началу ХХ столетия достигла своего предела.

Фото: Аinconsult

Отражение реального мира

Геополитическое противостояние — это лишь видимая картинка, которую рисуют в нашем воображении различные политологи, разделяя мир на глобальный Север и глобальный Юг. Современный мир действительно расколот, но не территориально, линии разлома проходят повсюду, как в прямом, так и переносном смысле. Они касаются не только видимых трещин в земной коре, количество которых растёт с каждым годом, линии разлома уже в сознании большинства людей. На подсознательном уровне многие чувствуют, что происходит что-то не то, но полностью осознать происходящее не могут. События, как и время, стремительно ускоряются, а сам мир меняется прямо на глазах, и меняется он далеко не в лучшую сторону.

Если говорить конкретно о Западе, то такое понятие как "государственность", в этих странах уже давно существует лишь формально. Нет больше национальных государств, которые могли бы обеспечить экономические и социальные интересы своих народов. Управляющий класс этих стран, включая финансовые структуры и крупный бизнес, как правило представляют интересы единой мировой финансовой элиты. Общество, в свою очередь, разделено на этнические, религиозные и социальные группы. Огромная часть людей находится в кредитном рабстве, но продолжает конкурировать между собой, пытаясь обеспечить себе более или менее приемлемую жизнь. Все эти государства объединяют общие черты — неконтролируемая эмиграция, критическое падение рождаемости и высокая смертность среди титульных наций. Совсем не обязательно обладать аналитическим складом ума, чтобы понять очевидное, в самой ближайшей перспективе эти процессы полностью уничтожат остатки традиционных культур, которые ещё смогли сохранить в некоторых этих странах. Управляющий класс совершенно не интересует будущее своих народов, он уже давно не считает себя его частью.

Стоит обратить особое внимание на сам управляющий класс, на примере Литвы я уже не раз об этом говорил. Инструмент, названный "демократия", существует отчасти для того, чтобы создать условия для продвижения на руководящие посты людей, определённого психологического типа. Эти люди, как правило одержимы инстинктом власти, они легко меняют свои политические идеалы и находятся в полной зависимости от тех, кто эту власть им предоставил. С одной стороны, подобные политики представляют наибольшую опасность для народов, которыми они поставлены управлять, с другой стороны, их присутствие во властных структурах указывает на критическое состояние самого этого народа. Руками этих политических марионеток создаётся необходимое их хозяину условие, позволяющие ему создавать и контролировать любую ситуацию. Находясь в условиях полной зависимости, политическая марионетка выполняет роль охотничьей собаки, которая направляет жертву (свой народ, государство) прямо в руки своему хозяину.

Стратегия и тактика хозяина очень напоминают игру в шахматы. Скармливая мелкие пешки сопернику, опытный игрок создаёт только условия, находясь в которых жертва начинает чувствовать уверенность в своих силах, и сама загоняет себя в ситуацию, которую уже не может контролировать. Что-то подобное происходит в геополитике, особенно явно это стало проявляться с момента крушения СССР, многие последующие события невольно заставляют задуматься.

Государственный переворот в СССР в 1991 году давал Вашингтону все шансы полностью подчинить себе многие государства, ранее входившие в Советский Союз. Политические элиты России всеми силами сами стремились стать частью Запада. Собственными руками они разрушили советскую экономику, развалили самую сильную на тот момент армию, добровольно стали частью мировой финансовой системы, приняли все правила игры Запада, даже были готовы вступить в блок НАТО.

Задумайтесь: почему ведущий гроссмейстер, назову его так, отказался от лёгкой добычи, которая сулила ему неограниченную власть и огромную материальную прибыль? Он предпочёл отдать её на откуп мелким жуликам, в виде новых российских олигархов и западных зажравшихся миллиардеров, сам же предпочёл продолжить свою игру, не отвлекая своё внимание на такие мелочи. Своего он добился, он изменил условия игры на всём постсоветском пространстве, получил возможность создавать и контролировать любую ситуацию на этих территориях.

Какая сила управляет этой игрой, где находится эта сила и какую конечную цель преследует? Обо всём этом мы можем только догадываться, в конце статьи я попробую отразить свой взгляд на происходящее. Понять смысл игры, используя элементарную человеческую логику невозможно, это необходимо прочувствовать, пережить. Для меня пока ясно только одно, на кону этой игры совершенно не материальные интересы, а сама цель этой игры заключается в том, чтобы заставить человека задуматься, дать ему определённый шанс.

Страшно даже представить, что было бы с Россией, если бы Запад в очередной раз не проявил свою агрессивную природу. 30 лет вполне хватило для того, чтобы увидеть всё собственными глазами, деградация во всех сферах, особенно это касается культуры, даже российские телеканалы смотреть было уже невозможно. Получается так, что те, кого мы часто считаем своими врагами и пропитываемся к ним ненавистью, на самом деле могут оказаться нашими спасителями в прямом смысле этого слова. Истина — это дочь времени, нам следует всегда помнить об этом, но не следует забывать и того, что игра ещё не закончена, и всё, что мы наблюдаем сегодня, может быть лишь отвлекающим манёвром. Неосознанное (рыночное) развитие легко направить в нужном нашему сопернику направлении. Насчёт неосознанного развития убедительно высказался Владимир Путин, подводя итоги года, процитирую выдержку:

"Предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно, а значит, нужно сделать все, чтобы быть лидерами в этом направлении, но чем это закончится — неизвестно".

Получается, что не важно в каком направлении двигаться, важно всегда быть первыми, невидимая рука рынка сама определит вектор развития, нас должна интересовать только прибыль.

Необходимость изменить правила назрела

Разговоры о многополярном мире — это очередная иллюзия, которая больше напоминает попытку получить электрическую энергию используя два отрицательно заряженных полюса. Во-первых, эта попытка противоречит законам физики, а значит и законам природы, во-вторых, многополярный мир, как его понимают многие, существовал со времён феодализма и всегда приводил к войнам и большому числу человеческих жертв. В единых условиях законов рынка, конкуренции и социального неравенства установление многополярного мира, больше напоминает криминальный передел 90-х, чем создание гармоничного мироустройства. Конечно, можно узаконить любой бандитский передел, но противоречия останутся навсегда, рано или поздно они обязательно дадут о себе знать.

Чтобы создать своё по-настоящему независимое государство, необходимо полностью изменить условия игры, а значит, и правила, создать противоположно идеологически заряженный полюс. Только в этом случае появится возможность создания гармоничного мироустройства. Два противоположно заряженных полюса будут вынуждены взаимодействовать и генерировать общую энергию для дальнейшего развития цивилизации. Это не мои фантазии, таков вечный закон природы, который с началом католической инквизиции, крестовых походов и колониализма начал грубо нарушаться. Огнём и мечом уничтожалась любая альтернатива, насильно насаждался единый идеологический полюс, который к началу ХХ столетия вступил в острое противоречие с природой.

Советский период не был случайностью, он был дан нам как урок, который мы обязаны очень глубоко осмыслить. В противном случае мы так и останемся пешками, оторванными от природы, неспособными контролировать даже сами себя. Не стоит полагать, что игру ведут США или другие тайные структуры, они безусловно могут быть значимыми фигурами, но не более того. Америка первой потеряла свою независимость ещё в 1913 году. Вашингтон, Москва, Лондон и другие влиятельные фигуры, имеют такие же внутренние проблемы, как и все остальные, и эти проблемы нарастают как снежный ком. Ещё в 2001 году мы должны были понять, что не существует на земле государств, способных полностью контролировать ситуацию. Всемирный торговый центр, названный башнями-близнецами, олицетворял экономическую и военную мощь Америки, он считался мировым финансовым центром. 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке он показательно был разрушен. 7 октября 2023 года атака ХАМАС на Израиль также невольно напомнила о тех событиях в Нью-Йорке. Оба этих события связывает не только общая беспомощность самых сильных на тот момент спецслужб мира. Эти события наглядно показали, что на планете нет государств, которые способны управлять ситуацией, которая может измениться в любой момент.

Пешки в чужой игре

После распада СССР все страны бывшего Варшавского договора, вовлечённые в военный блок НАТО, изначально предполагалось использовать как пешки в геополитической игре. Продвигая их на Восток, управляющий этим процессом, постепенно формировал условие, позволяющее ему создать ситуацию, находясь в которой соперник сам загонит себя в ловушку. Руками литовских, польских и других марионеток в 2014 году на Украине была создана именно такая ситуация. Примечательно то, что случилось это именно в годовщину столетия начала Первой мировой войны. Предугадать стратегический ход ведущего этой игры невозможно, этот ход зависит от ситуации, которую создаёт сам предполагаемый соперник. Тактический замысел более-менее понятен. Саммит НАТО в Вильнюсе в 2023 году показательно проходил в нескольких десятков километров от Белоруссии, не думаю, что это было случайным совпадением.

Стоит обратить внимание на то, как увеличиваются военные бюджеты даже бедных прибалтийских государств. В Литве уже предлагают ввести налог на оборону. С начала 2024 года финансирование обороны в Литве вырастет в два раза. Это значительно превосходит минимальный размер военных расходов, установленный в странах НАТО. Всеобщий план обороны Литвы, который выдвигают марионеточные политики, должен закрепить принцип совместного участия всех жителей в защите литовского государства, как в вооружённой борьбе, так и в гражданском сопротивлении. Каждому жителю должно быть понятно, где он должен находиться, и что он должен делать, также детально оговаривается роль различных организаций.

Литва оказалась заложником ситуации, в которую её загнали свои продажные политики. В той же степени это касается как России, так и некоторых других государств, ранее входивших в состав СССР. В связи с утратой возможности влиять на ситуацию страны Прибалтики и Польша оказались в полной зависимости от того, кто эту ситуацию контролирует. С большой долей вероятности, как и в случае с Украиной, славянские народы вновь будут втянуты в очередной кровавый конфликт, в первую очередь это отразится на населении Польши, Литвы, Белоруссии и России. Не думаю, что остальной Европе удастся отсидеться в стороне, не случайно Британия в 2020 году покинула Евросоюз. История нас ничему не учит, она вынуждена в точности повторять все события двадцатого столетия.

Наблюдая за происходящими событиями в Литве, часто вспоминаю слова своего отца — он и его брат сразу после войны в 1945 году приняли участие в вооружённом сопротивлении советской власти на территории Литовской республики. Отец, как и все без исключения другие участники тех событий, утверждал: американцы использовали нас как пешки в своей игре, а когда мы стали не нужны им, бросили на произвол судьбы. Об этом хорошо знают многие в Литве и сегодня, но повлиять на ситуацию уже не могут.

Заключение

В своих публикациях я часто пишу о причинах трагедий нашей цивилизации, всё это я слышал ещё в ранней юности от людей, которые сами прошли Вторую мировую войну, на себе испытали голод, тюрьмы и другие страдания. В их разговорах речь часто заходила о негативных нравственных переменах современной молодёжи, говорившие об этом люди, будто предвидели трагические последствия этого процесса, а ведь это было еще только начало 70-х годов прошлого столетия. Долгое время я не понимал и не задумывался над этим, но в последние годы, наблюдая за переменами в людях и окружающей природе, размышляю над этим всё чаще.

То, что ведётся целенаправленная борьба за сознание людей, я понял ещё в СССР в конце 80-х годов прошлого столетия, но вот сам смысл этой борьбы, и её разрушительное воздействие на человека, осознал только в Литве. Деньги в этой борьбе, являются основным, но далеко не единственным средством достижения цели. Опасность представляют не столько сами деньги, сколько слепая страсть человека владеть ими, готовность ради них пойти на всё, продать себя, рисковать своей и жертвовать чужими жизнями.

Виртуальный мир, основанный на цифровых технологиях и вере в деньги, ни сможет существовать долго, тем более он никогда не сможет подменить собой реальный мир. Только одна мощная солнечная вспышка, в одно мгновенье похоронит всю цифровую реальность, об этом давно предупреждают учёные. Реальный мир может изменить только тот, кто им сможет управлять, управлять самим собой. Человеку природой была дана возможность развивать своё сознание, делая окружающий мир лучше, нам всего лишь нужно принять её правила.

Борьба за сознание — это вечная борьба между противниками эволюционного развития сознания человека, и теми, кто пытается осознать себя, своё предназначение в этой жизни. Это борьба между сторонниками и противниками эволюционного развития всей человеческой цивилизации. Борьба ведётся внутри каждого из нас, это борьба между человеком-творцом и человеком-разрушителем. Все геополитические, религиозные, социальные и другие противоречия являются лишь её зеркальным отражением.