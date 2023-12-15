Белград хочет вернуть сербов на родину

10:11 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Балканы

Проблема трудовой миграции в Сербии существует очень давно. Ещё во времена Югославии её правитель Тито разрешил соотечественникам уезжать на заработки в Европу и другие концы мира. Тогда ещё не было ЕС, но жизнь в Германии, Франции, Швейцарии, Америке и Канаде, даже Австралии была явно слаще, чем дома. Европа, кстати, тогда стала пристанищем для сотен тысяч турок, которые со временем стали полноценной частью общества, например, в той же Германии они представлены и в бундестаге. По официальным данным, выходцев из Турции немногим менее 1 млн. человек, но людей с турецкими корнями (потомки переселенцев, полукровки) до 4 млн. Анкара активно использует потенциал "турецкой пятой колонны" в своих политических целях. В Сербии задумываются о том же.

Фото: Нейросеть "Кандинский 2.2"

По разным оценкам, за пределами родины живут около 6 млн сербов, что сравнимо даже с населением самой Сербии — примерно 7 млн. Очень солидный потенциал — экономический, демографический и культурный. Хотят ли они приехать обратно? Вопрос очень сложный, связанный со многими обстоятельствами. Различные опросы среди сербов диаспоры показывают, что мнения по этому поводу разделились практически поровну. Правда, желающих приехать домой немного меньше 50%. Проблема в том, что подавляющая часть этих людей живут на чужбине довольно неплохо, имеют работу, бизнес, дома, представлены в политике, образовании, культуре. Значительная часть этих людей натурализовалась и стала полноправными членами обществ в тех странах, где они живут.

Автор неоднократно встречался с сербами из Германии, Франции, США и Канады. Все они достаточно успешные люди, в том числе занимаются бизнесом, преподают в университетах, занимаются политической и партийной деятельностью. Не могу сказать, что их не посещают мысли о возвращении, но многие боятся этого шага, памятуя о не очень давнем прошлом страны, пережившей гражданские войны, бомбёжки НАТО, экономический и социальный упадок.

У многих переселенцев в Сербии остались родственники, которым они помогают, переводя деньги. Эти валютные поступления формируют заметную часть доходов государства. По разным данным, за первые полгода 2023 года валютные переводы сербов из диаспоры составили примерно 1,68 млрд евро, что на 30% больше, чем в 2022 году. Вместе с пенсиями, социальными выплатами, подарками и т. д. из-за рубежа в Сербию было переведено в общей сложности 2,1 млрд евро. Сумма вполне сопоставимая с объемами иностранных инвестиций в страну.

Руководство Сербии в период нахождения у власти президента Александра Вучича решило по-новому заняться делами диаспоры, которая многие годы и десятилетия не имела должного внимания со стороны официального Белграда.

Министр "без портфеля" Джордже Миличевич, отвечающий в правительстве за координацию деятельности и мер в отношениях государства с диаспорой, заявил недавно о своих ожиданиях, что большое количество граждан Сербии вернётся в страну в ближайшее время. По его мнению, такие подвижки стали возможны благодаря восстановлению доверия соотечественников, росту экономической и социальной стабильности в Сербии, заметному сокращению безработицы, росту средних зарплат (до 1 400 евро в месяц) и пенсий (до 660 евро), укреплению правовой системы в стране.

"Больше нет недоверия, которое когда-то существовало у наших соотечественников, живущих за пределами Сербии и Родины, в первую очередь благодаря ответственной, стабильной, серьёзной политике президента и государственного руководства как на внешней арене, так и во внутренней сфере", — сказал Миличевич на состоявшейся в Белграде конференции "Циклическая миграция в Сербии: соединение миров — построение будущего".

Миличевич добавил, что часто слышно, что большое количество молодых людей уезжает из Сербии, и это "абсолютно не верно". Министр объявил, что после внеочередных выборов 17 декабря обществу будет представлен документ, который станет первым шагом к принятию окончательной стратегии в отношении миграции населения и, особенно, молодёжи за рубеж. В последний раз эта проблема поднималась 14 лет назад, и принятые тогда меры не могут уже ответить на вызовы и открытые вопросы, с которыми сегодня сталкиваются наши соотечественники. Прежние решения властей не способны более решать проблему ни по содержанию, ни по тому, чего пытались достичь, разрабатывая соответствующий закон, который был принят в 2009 году.

Команда Вучича мыслит стратегически

По словам Миличевича, правительство уже приступило к разработке стратегии по данной актуальной теме. Как подчёркивает министр, "мы хотели бы услышать от наших соотечественников" их соображения и предложения по сути и содержанию документа, который будет представлен после выборов. Чиновник заверил, что они (власти и президент) "не хотели бы, чтобы такая важная тема была частью (предвыборной) кампании", использовалась бы для спекуляций и пропаганды.

Миличевич в ходе конференции подтвердил решимость и приверженность президента и государственного руководства укреплению существующих связей с соотечественниками, живущими за пределами Сербии. По его словам, реализация этой цели достигается в три этапа:

— через продолжение интенсивного сближения Сербии и диаспоры; - объединение соответствующих организаций соотечественников;

— а также через переговоры, чтобы сербы понимали важность процесса возвращения на родину.

К этой работе должны подключиться местные органы власти, потому что "каждое местное правительство имеет свою диаспору". Каждый из них (сербы диаспоры) хочет что-то сделать для своей страны и своего народа", — сказал Миличевич.

Министр добавил, что правительство Сербии осознаёт необходимость системного подхода для содействия возвращению молодежи из диаспоры. "Был реализован ряд мер для создания благоприятной среды, которая побудит молодых и талантливых людей вернуться и внести свой вклад в развитие Сербии", — сказал он.

Власти страны понимают проблемы, с которыми сталкиваются люди, рассматривающие возможность возвращения, и что государственные учреждения намерены оказывать им поддержку через различные программы, облегчая процесс реинтеграции на родине.

Министр добавил: "Наша цель состоит в том, чтобы в предстоящий период создать единую базу диаспоры, а также платформу, на которой наши соотечественники смогут общаться, обмениваться опытом и сотрудничать, а также осуществлять право на возвращение на родину".

В качестве хорошего примера сотрудничества с региональными органами власти Миличевич назвал муниципалитет города Велико Градиште, который является пока единственным в стране, где есть департамент, который специально занимается своими согражданами, живущими за пределами родины, а их 5 000 человек, в то время, как общая численность населения города не превышает 10 тыс.

ЕС также рад возвращению сербов на родину

На этом мероприятии, среди прочих участников, выступил представитель делегации ЕС в Сербии Мартин Клауке. Он заявил, что ЕС очень рад поддержать проект правительства, связанный с так называемой циклической миграцией.

"Циклическая миграция — это реальность для Сербии. Мы видим, что многие люди уезжают, но мы также видим, что многие люди возвращаются в Сербию, чтобы воспользоваться возможностями на рынке труда. Вот почему важно правильно управлять этим процессом", — сказал Клауке.

По его мнению, нужно принять меры, чтобы целые регионы страны не подвергались депопуляции из-за оттока трудоспособного населения. Важно провести необходимые реформы, чтобы убедить людей оставаться здесь.

"Нужны инвестиции в экономику, реформы, чтобы люди оставались здесь на рынке труда. Мы видим, что многие люди возвращаются. Тех, кто находится в диаспоре, все больше привлекают возможности, которые дает им эта страна. Также появляется всё больше и больше высококвалифицированных рабочих мест в области науки и исследований. Цифровой сектор очень важен, и мы надеемся, что Сербия продолжит эти реформы в будущем", — подчеркнул представитель ЕС.

И в правительстве Сербии, и в представительстве ЕС не сомневаются, что скорейшее завершение процесса интеграции государства в единую Европу создаст необходимые предпосылки как для предотвращения дальнейшего оттока трудоспособного населения, молодежи с высшим образованием за рубеж, так и подстегнёт процесс возвращения сербов диаспоры к своим очагам.

К слову, в рамках идущей сейчас интенсивной и даже агрессивной предвыборной кампании практически никто из деятелей оппозиции не поднимает эту важнейшую для государства тему. Противников власти поголовно занимают вопросы отстранения действующего президента Александра Вучича, его команды, поражения Сербской прогрессивной партии и её союзников, но не проблема возвращения домой многомиллионной сербской диаспоры, разбросанной по всему миру. Есть над чем поразмыслить избирателям перед скорым голосованием…