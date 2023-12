Your browser does not support the audio element.

Украине следует продолжать требуемые западными странами для евроинтеграции реформы, чтобы продолжить получать поддержку и получить шанс стать частью Запада, считают Даниэль Шелиговский и Матеуш Пиотровский, авторы Польского института международных отношений (PISM). В своем новом материале для аналитического центра эксперты анализируют состояние американской поддержки, выделяемой Киеву, и делают предположения о том, к чему эта ситуация может привести в дальнейшем.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.