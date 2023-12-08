В Польше дали Украине совет насчет помощи из США

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Украине следует продолжать требуемые западными странами для евроинтеграции реформы, чтобы продолжить получать поддержку и получить шанс стать частью Запада, считают Даниэль Шелиговский и Матеуш Пиотровский, авторы Польского института международных отношений (PISM). В своем новом материале для аналитического центра эксперты анализируют состояние американской поддержки, выделяемой Киеву, и делают предположения о том, к чему эта ситуация может привести в дальнейшем.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.

Pravda.Ru публикует перевод материала PISM. В тексте допустимы лексические замены в соответствии с требованиями российского законодательства. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

США заявляют о военной поддержке Украины в борьбе с Россией «столько, сколько потребуется». В то же время они оказывают давление на украинские власти с целью продолжения внутренних реформ, особенно борьбы с коррупцией. Если украинские реформы окажутся пустыми или будут отложены до окончания конфликта, это может привести к потере поддержки со стороны значительной части американской общественной и политической элиты, что может нести в себе риск сокращения помощи.

Цели и задачи стратегии для Украины

В августе Госдепартамент США опубликовал межведомственную стратегию по Украине, в которой указывается, что США отошли от сосредоточения внимания исключительно на военной поддержке и одновременно сделали акцент на внутренних реформах. Фундаментальной целью остается поддержка Украины, чтобы она одержала победу над Россией, восстановила свою территориальную целостность и достигла долгосрочного мира посредством военной, финансовой и гуманитарной помощи, а также дипломатической поддержки. США являются крупнейшим донором помощи Украине. С начала российской спецоперации США предоставили поддержку на общую сумму более 75 миллиардов долларов, из которых более 44 миллиардов долларов составила военная помощь, более 26 миллиардов долларов — экономическа и почти 4 миллиарда долларов — гуманитарное финансирование. Сохранение американской поддержки по-прежнему имеет решающее значение для продолжения способности Украины защищаться и действовать во время конфликта.

Вторая цель, указанная в стратегии, — поддержка политических и экономических реформ Украины, направленных на обеспечение ее дальнейшей интеграции с ЕС и НАТО и помощь в восстановлении страны. Особое внимание уделяется продолжению борьбы с коррупцией, повышению прозрачности экономики, ограничению влияния олигархов наряду с децентрализацией власти (реформой местного самоуправления).

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Последняя цель — повысить доверие к надзору за использованием Украиной уже предоставленной ей поддержки. Проверку проводят генеральные инспекторы ведомств и агентств, ответственных за передачу помощи. Эта цель является ответом на ослабление поддержки дальнейшей помощи Украине среди американской общественности: в октябрьском опросе Gallup 41% респондентов заявил, что США оказывают слишком большую поддержку, а 33% посчитали ее достаточной (в июле эти же показатели составили 29% и 43% соответственно). Это также частично связано с обвинениями некоторых представителей правой американской политической элиты в недостаточном контроле за помощью и, предположительно, неправильным выбором расходов.

Дебаты в Соединенных Штатах

Дальнейшая поддержка Украины встречает сопротивление со стороны некоторых членов американской политической элиты, особенно членов Республиканской партии, которые хотят, чтобы помощь прекратилась или, по крайней мере, была резко сокращена до уровня, который был до начала российской спецоперации в 2022 году (т.е. около $300 млн. ежегодно). Частично это связано с изоляционистскими тенденциями среди сегодняшних американских консерваторов, которые не видят преимуществ от ограничения Украиной военного потенциала России, несмотря на использование, среди прочего, американского оружия, даже без привлечения американских войск в военные операции. Некоторые республиканцы настаивают на дополнительном надзоре за фондами помощи Украине, среди прочего добиваясь назначения специального генерального инспектора, по сути, аудитора; Законопроекты по этому вопросу были представлены в обе палаты Конгресса.

В то же время продлевается принятие еще одного типа средств для Украины, который не был включен в предварительный бюджет на следующий год. Президент Джо Байден запросил у конгресса более 61 миллиарда долларов на поддержку Украины в рамках широкого антикризисного пакета, который включает помощь Израилю, средства на охрану границ и усиление влияния США в Индо-Тихоокеанском регионе. Пул военной помощи составляет более 45 миллиардов долларов и включает не только финансовую поддержку Украины, но также логистику и заказы для заполнения пробелов в арсеналах США. Еще 16 миллиардов долларов предназначены для экономической помощи. Кроме того, Украине предназначена часть пакета гуманитарной помощи на общую сумму более 9 миллиардов долларов, направленная как на конфликт России и Украины, так и на войну в секторе Газа. Пакет в первоначальном виде был отклонен Сенатом из-за отсутствия уступок республиканцам, желающим ужесточить миграционную политику.

Некоторые республиканцы также хотят разбить кризисный пакет и сначала принять меры помощи Израилю, а затем добиться уступок в отношении Украины, особенно в области экономической и гуманитарной помощи. Палата представителей, находящаяся под контролем республиканцев, официально приняла отдельный пакет поддержки Израиля, но против этого подхода выступают демократы в Сенате, и президент Байден объявил, что наложит на него вето.

Украинский контекст

Несмотря на продолжающийся конфликт с Россией, Украина пытается продолжить реформы. В начале ноября Европейская комиссия (ЕК) положительно оценила усилия Украины по повышению независимости судебной власти и антикоррупционных институтов, а также по ограничению влияния олигархов на национальную политику и экономику. На этом основании ЕК рекомендовала государствам-членам начать переговоры о вступлении с Украиной.

Утверждения республиканцев о том, что украинские власти нерационально тратят американскую иностранную помощь, не подтвердились. В начале 2023 года Министерство финансов и Агентство США по международному развитию (USAID) независимо заявили, что американские аудиторы не обнаружили нарушений в использовании Украиной американской военной и финансовой поддержки.

Несмотря на это, коррупционные скандалы с участием высокопоставленных политиков и чиновников продолжают омрачать украинские реформы. В сентябре на фоне серии скандалов относительно закупок для украинской армии сменилось практически все руководство Минобороны, включая главу ведомства. Якобы снисходительное отношение президента Владимира Зеленского к близким ему людям, подозреваемым в причастности к коррупции, подогревает политические силы, ставящие под сомнение обоснованность дальнейшей помощи Украине, в том числе критикующих ее республиканцев. Вкупе с упорным отказом от реформирования Службы безопасности Украины, которую продолжают использовать в политических целях, это ставит под сомнение искренность украинской власти в отношении своих реформаторских намерений.

Опросы общественного мнения, проведенные этим летом в Украине, свидетельствуют не только о явном стремлении украинского общества к дальнейшим реформам, но и о принятии политики выдвижения условий со стороны западных партнеров. Помимо продолжающегося конфликта, украинцы обычно называют коррупцию главной проблемой и считают, что ответственность за борьбу с ней несет прежде всего президент. Более половины респондентов считают, что иностранным партнерам целесообразно увязывать дальнейшую военную помощь Украине с эффективной борьбой с коррупцией в стране.

Выводы и перспективы

США будут продолжать поддерживать Украину, чтобы дать ей возможность защититься от России. Однако в то же время они будут уделять больше внимания, чем раньше, осуществлению политических и экономических реформ украинскими властями, чтобы в будущем заняться восстановлением Украины и поддержать ее интеграцию в НАТО и ЕС. Будущее участие американских государственных институтов и частного сектора на Украине будет во многом зависеть от уровня продвижения необходимых изменений. Нынешнее состояние реформ на Украине вряд ли повлияет на масштабы военной поддержки со стороны нынешней администрации США, которая, по ее заявлениям, продолжится после выделения конгрессом средств на эти цели. Однако если Украина отложит или инициирует мираж реформ, она рискует потерять поддержку среди большинства представителей и сенаторов США. Появляющиеся среди американских экспертов предложения ограничить помощь Украине, чтобы склонить ее к компромиссу с Россией, не нашли отражения в позиции администрации.

Украинские власти, со своей стороны, стоят перед дилеммой: проводить ли реформы, непопулярные среди политической элиты, рискуя тем самым ослабить сплоченность правящего лагеря и потенциально его большинства в парламенте, или продолжать откладывать некоторые реформы, при этом рискуя потерять поддержку иностранных партнеров. В этой ситуации продолжение реформ во многом будет зависеть от дальнейшего давления со стороны партнеров, в том числе Польши, и украинского общества, что увеличивает политическую цену бездействия украинской власти. В ближайшем будущем толчком к внутренним изменениям в Украине станет, прежде всего, процесс вступления в ЕС. Замедление перемен может укрепить веру украинской властной элиты в бесполезность проведения политически спорных реформ.