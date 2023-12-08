Американские власти еще в 1956 году разработали техническое руководство "Погребальные услуги в области гражданской обороны".
Оно действует и по сей день и зачем-то будет обновлено "на случай возможной ядерной войны", сообщает Telegram-канал агентства ABNews со ссылкой на расследование The Nuclear Secrecy.
По сути это инструкция, как быстро захоронить миллионы трупов в случае ядерной войны". Обновлять ее собираются в начале 2024 года — по данным TNSec, документ пополнится современными реалиями вроде рытья траншей взрывным способом, использования RFID-меток и т. д.
Методы запланированы не слишком щадящими и никакого "персонального подхода к телу каждого умершего" не будет.
В документе прямо прописано, что планирование и организация захоронения миллионов погибших "является тяжёлым моральным испытанием", и на каждое тело выделять меньше минуты, "так как сама затея опасна из-за радиации".
Что характерно, там же предупреждается, что заняться погибшими смогут только на третий день, привлекая танки, экскаваторы или другие машины, сложив тела в ряд вплотную друг к другу.
После самого погребения миллионов погибших американцев им "когда-то потом" обещают поминальные службы "по соответствующим (христианским, мусульманским, буддистским, иудаистским, и т. д.) обрядам".
Россия вопросом массовых захоронений озаботилась во время коронавирусной пандемии, а сам ГОСТ по ним был принят перед самым началом СВО.
Инструкция носит название "Захоронение срочное трупов в военное и мирное время". Это усреднённые стандарты массового захоронения тел погибших в ходе военных конфликтов или ЧП.
В ней обновлена методичка о том, "как похоронить тысячу человек в течение трёх суток с момента нанесения ядерного удара".
Расследователи отмечают, что в последнее время великие державы как-то уж очень активно озаботились последствиями "ядерного обмена".
В этом же году прозвучали доклады NF, Popular Mechanics, RAND о перспективах выживших после ядерного удара, с общим выводом в духе того, что "будет очень страшно и больно", и "живые позавидуют мертвым".
Вопрос общественности — к чему нужно, по мнению авторов сих опусов, готовиться — остаётся открытым.
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