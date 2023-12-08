TNSec: США обновит инструкцию массовых похорон во время ядерной войны

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Американские власти еще в 1956 году разработали техническое руководство "Погребальные услуги в области гражданской обороны".

Фото: Midjouney: Nuclear war, cosmos view

Оно действует и по сей день и зачем-то будет обновлено "на случай возможной ядерной войны", сообщает Telegram-канал агентства ABNews со ссылкой на расследование The Nuclear Secrecy.

По сути это инструкция, как быстро захоронить миллионы трупов в случае ядерной войны". Обновлять ее собираются в начале 2024 года — по данным TNSec, документ пополнится современными реалиями вроде рытья траншей взрывным способом, использования RFID-меток и т. д.

Методы запланированы не слишком щадящими и никакого "персонального подхода к телу каждого умершего" не будет.

В документе прямо прописано, что планирование и организация захоронения миллионов погибших "является тяжёлым моральным испытанием", и на каждое тело выделять меньше минуты, "так как сама затея опасна из-за радиации".

Что характерно, там же предупреждается, что заняться погибшими смогут только на третий день, привлекая танки, экскаваторы или другие машины, сложив тела в ряд вплотную друг к другу.

После самого погребения миллионов погибших американцев им "когда-то потом" обещают поминальные службы "по соответствующим (христианским, мусульманским, буддистским, иудаистским, и т. д.) обрядам".

Россия вопросом массовых захоронений озаботилась во время коронавирусной пандемии, а сам ГОСТ по ним был принят перед самым началом СВО.

Инструкция носит название "Захоронение срочное трупов в военное и мирное время". Это усреднённые стандарты массового захоронения тел погибших в ходе военных конфликтов или ЧП.

В ней обновлена методичка о том, "как похоронить тысячу человек в течение трёх суток с момента нанесения ядерного удара".

Расследователи отмечают, что в последнее время великие державы как-то уж очень активно озаботились последствиями "ядерного обмена".

В октябре 2023 года одновременно в США и РФ прошли общенациональные проверки систем оповещения об ядерном ударе и учения сил гражданской обороны. Чуть раньше такие учения провели Великобритания и Белоруссия.

В России планируется превратить все (!) подвалы жилых многоэтажных домов в убежища.

В ЕС обновлена программа "подготовки антирадиационных препаратов для населения".

На Западе богатые и очень богатые граждане массово скупают и строят бункеры и противоядерные убежища

В Новой Зеландии завершилось строительство бункеров для мировой элиты и даже русских богачей на случай ядерной войны — о них в 2018–2022 году сообщали Bloomberg, The New York Times и другие мировые СМИ.

В этом же году прозвучали доклады NF, Popular Mechanics, RAND о перспективах выживших после ядерного удара, с общим выводом в духе того, что "будет очень страшно и больно", и "живые позавидуют мертвым".