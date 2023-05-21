В Новой Зеландии завершилось строительство бункеров для мировой элиты и даже русских богачей на случай ядерной войны — о них в 2018–2022 году сообщали Bloomberg, The New York Times и другие мировые СМИ.
"Раньше острова были свободными, можно было прийти на лодке, катере и гулять. Потом появилась охрана, потом строители и теперь на каждом 6-7 острове долго строили что-то глубоко в земле, а сверху дом и взлетные полосы" — сообщают участники Телеграм-чата "Русская Новая Зеландия", в котором переехавшие на ПМЖ в эту страну помогают друг другу советами по визам, поиску работы, учебе и туризму.
Также бывшие россияне сообщают, что некоторые семьи владельцев "уже опробовали их в пандемию", а сами острова "защищены профессиональной охраной".
"Начиная с 2014 года большая часть из 700 островов Новой Зеландии приватизирована и выкуплена, на них шло активное строительство убежищ и мини-аэродромов. Так, за один только 2016 год было куплены тысячи и тысячи квадратных километров территории страны" — сообщали расследователи Life.
"Многие говорили мне, что хотели бы купить или уже обзавелись недвижимостью в Новой Зеландии на случай, если мир полетит к чертям", - заявлял The Daily Mail экс-глава правительства Новой Зеландии Джон Ки. Он добавил, что из ЕС и США "лететь долго", поэтому элита "скорее всего приедет заранее, когда "запахнет жаренным".
В Новой Зеландии даже появилось общественное движение "Кампания против иностранного контроля над страной". Но что такое общественный протест против миллиардов долларов?
Также Bloomberg отмечал, что высшие топ-менеджеры ряда корпораций приобрели джеты Gulfstream G550 — именно такой частный самолет (пусть и старой модели) может совершить беспосадочный перелет из Америки и ЕС к убежищам в Новой Зеландии.
Обозреватель агентства Bloomberg Тайлер Коуэн советовал "тем, у кого есть деньги на спасение жизни и семьи" приобрести бункер в Новой Зеландии по нескольким причинам:
Ранее Pravda.Ru публиковала обзор Sky News о том, как "выживальщики" и обеспеченные граждане различных стран (в том числе — России) готовятся к глобальной войне, ожидаемой в 2024–2025 годах.
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