США стоит содействовать тому, что права России в Совете безопасности (Совбез, СБ) ООН были ограничены, говорится в резолюции Палаты представителей, которая была внесена в конгресс представителем Республиканской партии Джоном Бэконом. По его мнению, вместо России в качестве члена СБ ООН должна стать Индии. Pravda.Ru рассказывает об инициативе.
Полное название резолюции: "Выражая мнение Палаты представителей о том, что статус Российской Федерации как постоянного члена Совета Безопасности ООН противоречит духу и целям Организации Объединенных Наций, что права и привилегии, которыми она пользуется в этой роли, должны быть ограничены, приостановлены или прекращены и что Республика Индия будет назначена постоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций со всеми правами и привилегиями этой должности.".
В качестве контекста этой инициативы Бэкон приводит более десятка аргументов, касающихся преимущественно российской спецоперации на Украине. В документе также упоминается, что Россия неоднократно пользовалась своим правом вето и блокировала ряд инициатив внутри Совбеза ООН.
"С момента основания Совета Безопасности Российская Федерация заблокировала 152 резолюции посредством вето, больше, чем любая другая страна, и по состоянию на февраль 2023 года фактически остановила деятельность Совета Безопасности", — считают члены Палаты представителей.
В качестве другого постоянного члена конгрессмены предлагают Индию, обсуждению членства которой, как уточняют авторы резолюции, обсуждается с 1950 года. Более того, по их мнению, Индия разделяет ценности США и может стать ответом на "китайскую агрессию" в азиатском регионе.
"Республика Индия является ключевым игроком в стратегии США в Индо-Тихоокеанском регионе и участником Четырехстороннего диалога по безопасности, который быстро превратился в сильное и открытое региональное партнерство, стремящееся к продвижению свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона [...] Соединенные Штаты рассматривают Республику Индию не только как развивающуюся великую державу и важного партнера Соединенных Штатов, но и как фундаментальный противовес растущему международному влиянию Китая", — говорится в резолюции.
Таким образом, в документе уточняется, что "Российская Федерация неоднократно и намеренно, посредством осуществления своего права вето и действий, нарушала дух, принципы и саму цель Организации Объединенных Наций и препятствовала Организации Объединенных Наций в ее способности выполнять свои обязательства по поддержанию глобального мира и безопасности во всем мире". Более того, конгрессмены утверждают, что действия РФ "контрпродуктивны" в отношении других постоянных членов Совбеза ООН.
"Республика Индия разделяет основные демократические ценности с Соединенными Штатами и другими странами-постоянными членами [...] Республика Индия поддерживает принципы Устава Организации Объединенных Наций и стремится продвигать основанный на правилах международный порядок, который защищает суверенитет и территориальную целостность, поддерживает демократические ценности и способствует миру и процветанию", — подчеркивают парламентарии.
На основании вышеизложенного конгрессмены выступают со следующими призывами и утверждениями в отношении президента США Джо Байдена.
Палата представителей [...] настоятельно призывает Президента Соединенных Штатов дать указание Государственному департаменту и всем другим соответствующим федеральным департаментам и агентствам принять все необходимые меры:
1. определить, является ли Российская Федерация на законных основаниях членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, поскольку сам Устав Организации Объединенных Наций возлагал ответственность на Союз Советских Социалистических Республик и в него никогда не вносились поправки, отражающие его роспуск;
2. совместно с постоянными членами, непостоянными членами Организации Объединенных Наций и союзниками
(I) ограничить, приостановить или прекратить права и привилегии, которыми пользуется Российская Федерация как постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций;
(II) поддержать вступление Республики Индия в качестве постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, пользоваться всеми правами и привилегиями этого положения и делать то же самое в отношении обеспечения членства Республики Индия во всех других органах и специализированных учреждениях Организации Объединенных Наций.
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