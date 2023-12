США стоит содействовать тому, что права России в Совете безопасности (Совбез, СБ) ООН были ограничены, говорится в резолюции Палаты представителей, которая была внесена в конгресс представителем Республиканской партии Джоном Бэконом. По его мнению, вместо России в качестве члена СБ ООН должна стать Индии. Pravda.Ru рассказывает об инициативе.

Фото: openverse by de:Benutzer:Eborutta is licensed under "UN General Assembly" by de:Benutzer:Eborutta is licensed under CC BY-SA 3.0.