Приштина в ярости: ЕС предоставил местным сербам безвизовый режим

В Приштине, похоже, постоянно озабочены тем, как бы ещё больше усложнить жизнь сербам КиМ, чтобы вынудить их в итоге уехать отсюда. В течение года около 13% сербов, по данным источников в Белграде, покинули Косово, не в силах больше терпеть притеснения и произвол властей, полиции и экстремистов.

Фото: info-balkan.ru

Перед правительством в Приштине стоит множество насущных проблем: в экономике, энергетике, сельском хозяйстве, социальной сфере; необходимо форсировать внутренние реформы для дальнейшего сближения с Европой. Но вместо этого власти и лояльные правительству общественные организации постоянно ведут наступление на права косовских сербов, не прекращаются пропагандистские нападки, попытки обвинить их в насилии и даже терроризме.

Им запретили голосовать по месту жительства в крае на внеочередных парламентских выборах в Сербии 17 декабря, даже вопреки настойчивым обращениям ЕС, север Косово наводнён полицией и силами безопасности, продолжается правовой беспредел, аресты, обыски, осквернение кладбищ, нападения на церкви и т. д.

Теперь у Приштины добавилась ещё одна проблема — заветный безвиз с ЕС, который начнёт действовать с 1 января будущего года (его введения Приштина добивалась многие годы), якобы является большим вредом для Косово, так как под действие этого режима попадут и проживающие здесь сербы.

Местные сербофобы буквально встали на дыбы из-за решения ЕС. Как пишут в Белграде, в косовском обществе существует молчаливый консенсус, что сербам нельзя давать никакой автономии и свободы в принятии решений. Более того, в Сербии убеждены, что все рассуждения Приштины о соблюдении прав человека и национальных меньшинств — это не более, чем "декорация для чиновников на Западе". Политическая, интеллектуальная и культурная элита делает все возможное, чтобы этнически очистить Косово от нежелательных для них сербов, в этом не сомневаются сербские государственные деятели и аналитики.

Так чем же оказался неугоден Приштине безвизовый режим поездок в ЕС, который будет предоставлен в том числе и косовским сербам?

Политики и общественные деятели считают, что такая "поблажка" для неалбанцев будет, мол, "подрывать усилия властей по интеграции общества". В Приштине убеждены, что, если бы ЕС не включил сербов в новый режим поездок, то это, дескать, стало бы для них дополнительным стимулом получать косовские паспорта и тем самым якобы "становиться полноправными интегрированными членами общества", а не людьми, находящимися под опекой Белграда.

Заместитель премьер-министра Косово Бесник Бислими заявил в соцсетях, что решение ЕС (по отмене виз), в том числе для паспортов, выдаваемых Координационным центром Сербии, не обсуждалось с правительством в Приштине. По его мнению, нелегальные паспорта, выданные в Сербии для жителей регионов, которые считаются муниципалитетами Косово, а по факту становятся частью юрисдикции Сербии,

"являются нарушением нашего суверенитета. Это неприемлемо".

В Сербии убеждены, что Курти, безусловно, оплакивает потерю важного козыря, который он мог бы использовать в своей агрессивной политике по отношению к сербам. А именно, в его стратегии "сокрушить сербов" и поставить их под полный контроль Приштины. По крайней мере, в этом случае косовские правители внезапно остались без поддержки Брюсселя. Аналитики в Сербии не сомневаются, что Альбин Курти будет всеми силами продолжать лоббировать устремления Косово, чтобы решение ЕС в отношении сербов было отменено. В Белграде подчёркивают, что вспыхнувшие в Приштине протесты, как со стороны правительства, так и лояльных власти НПО против решения ЕС являются подтверждением этого тезиса. Открытым лишь остаётся вопрос о том, насколько успешным будет "наступление Курти на Брюссель?"

Европейским официальным лицам ясно, что Курти препятствует переговорам с Сербией в Брюсселе и избегает формирования Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ), как основной предпосылки для продолжения диалога между Белградом и Приштиной. Возможно, что меры ЕС по отмене виз связаны с желанием оказать дополнительное давление на Курти, чтобы подстегнуть его проявить большую степень сотрудничества в отношении формирования ССМ и переговорного процесса в целом, считают сербские политологи.

Вместе с тем, страсти по безвизу для сербов КиМ не утихают в Приштине. Сообщается, от имени 21-й косовской НПО в адрес Еврокомиссии была направлена петиция с настоятельной просьбой скорректировать их решение и исключить сербов из процесса визовой либерализации. Аргументы, понятно, те же: сербам надо создать дополнительный стимул для интеграции в общество, прервать их порочную связь с прародиной и опекой Белграда, которая якобы представляет угрозу территориальной целостности Косово и, в целом, "государственности" КиМ.

Ряд сербских организаций из Косово считают, что письмо албанских НПО, адресованное ЕК, "является симптомом растущего разрыва между сообществами (албанцев и сербов)". В то же время заместитель косовского омбудсмена оценил этот шаг, как "подстрекательство к дискриминации". Основатель фонда гуманитарного права в Приштине Наташа Кандич заявила, что запрос некоторых НПО из Косово является

"необоснованным и сделан без должного понимания к решению, исключающему дискриминацию на любом основании".

Государственный секретарь министерства обороны Сербии Неманьа Старович описал поведение и намерения Курти и общественных организаций Косово "продолжением систематической дискриминации сербов", их отношение сравнимо с наглостью "избалованного хулигана". При этом аналитики в Белграде не сомневаются, что демарш косовских НПО был осуществлён в тесной координации (если не по прямому указанию) с властями. Приштине было важно продемонстрировать "настроения гражданского общества" по поводу визовой либерализации в отношении сербов КиМ. Чисто тактический ход Курти и его приспешников, чтобы иметь аргументы и "независимое мнение" для спекуляций по данной теме перед ЕС.

Хочется верить, что в Брюсселе трезво оценят заходы косовских властителей и не пойдут у них на поводу. Тем более, что в ЕС придерживаются определённых стандартов в правочеловеческой области, а в случае с Косово имеет место попытка откровенной дискриминации по национальному признаку и покушение на права нацменьшинств. Хотя, кто его знает, чем в итоге обернётся вся эта возня вокруг виз и т. д. Ведь не секрет, что демократичная и толерантная Европа очень многое прощает Приштине. Недаром в Белграде полагают, что сербы Косово являются "самым бесправным народом во всей Европе".