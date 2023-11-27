В Польше заявили, что Украина находится "на пороге" переговоров о вступлении в ЕС

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Украина выполнила большую часть выдвигаемых Евросоюзом требований для участия в объединении, и уже в самое ближайшее время можно будет поднимать вопрос о переговорах о членстве Киева в ЕС, считает Даниэль Шелиговский, автор Польского института международных отношений (PISM). В своем новом материале для аналитического центра политолог анализирует главные аспекты готовности Украины к официальному вхождению в еврозону.

Фото: Openverse by conall is licensed under CC BY 2.0

Pravda.Ru публикует перевод фрагментов материала PISM. В тексте допустимы лексические замены в соответствии с требованиями российского законодательства. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Украина сделала ряд приготовлений на пути к вступлению в ЕС, но еще далека от выполнения обязательств по членству и должна продолжить реформы. Особую проблему будет представлять слабое экономическое состояние страны, вызванное продолжающейся войной с Россией. Хотя положительная рекомендация Европейской комиссии в этом месяце открывает путь к официальному началу переговоров о вступлении Украины в ЕС до конца этого года, для этого также потребуется единогласное решение государств-членов ЕС на заседании Европейского совета в декабре.

8 ноября Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала государствам-членам начать с Украиной переговоры о вступлении, ссылаясь на реализацию ею более 90% реформ, указанных в июне прошлого года, когда ей был предоставлен статус кандидата на членство. В то же время ЕК просит их отложить принятие переговорной основы — документа, определяющего руководящие принципы и принципы переговоров о вступлении — до тех пор, пока Украина полностью не завершит реформы. Таким образом, эффективное начало переговоров о вступлении будет зависеть от прогресса Украины в борьбе с коррупцией, снижения роли олигархов и изменений в законодательстве о национальных меньшинствах.

Борьба против коррупции

В ЕК отметили прогресс Украины в борьбе с коррупцией, указав на рост количества обвинений и приговоров за коррупцию, в том числе в отношении высокопоставленных чиновников. Положительно оценено назначение новых руководителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), а также восстановление парламентом приостановленного электронного реестра деклараций об имуществе общественных деятелей после введения военного положения.

При этом ЕК рекомендовала и дальше укреплять независимость и оперативный потенциал антикоррупционных учреждений. Изменения будут включать в себя, во-первых, предоставление САП, которая в настоящее время является специализированным подразделением Генеральной прокуратуры, отдельной правосубъектности с предоставлением ей организационной автономии. Несмотря на свою формальную независимость, САП часто становится жертвой давления со стороны генерального прокурора, назначенного президентом. Во-вторых, необходимо увеличить штат НАБУ — ключевого органа антикоррупционной системы, собирающего доказательства по масштабным коррупционным делам. В-третьих, следует расширить полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции, которое проверяет декларации об имуществе и финансы политических партий.

Согласно опросам общественного мнения, украинцы называют коррупцию главной проблемой, помимо продолжающегося конфликта с Россией. Однако антикоррупционные реформы продолжают встречать сопротивление со стороны значительной части политической элиты Украины, которая боится быть привлеченной к ответственности за незаконное обогащение. Восстановление электронного реестра деклараций об имуществе произошло только в результате давления со стороны международных партнеров Украины под угрозой отказа в финансовой помощи. Тем не менее, украинский парламент принял параллельный закон, который снижает финансовый штраф за ложное декларирование активов, хотя он еще не подписан президентом Владимиром Зеленским.

Деолигархизация

ЕК отметила ряд мер, предпринятых властями Украины для снижения влияния олигархов в политике и экономике страны, начиная от судебной реформы и заканчивая изменениями в законодательстве о СМИ и повышением прозрачности в финансовом секторе. В то же время он подчеркнул необходимость принятия нового закона о лоббировании, который введет публичный реестр лоббистов и административные наказания за незаконную лоббистскую деятельность.

После критического заключения Венецианской комиссии по поводу так называемого антиолигархического закона, подписанного президентом Зеленским в ноябре 2021 года, ЕК предложила временно приостановить его действие на время войны и внести в него поправки после окончания военного положения. Закон существенно расширил полномочия президента, позволив ему де-факто произвольно решать, кто является олигархом, и на этом основании ограничивать этого человека от политической и экономической жизни. Венецианская комиссия сочла закон несовместимым с принципами политического плюрализма и верховенства закона, указав, что власти могут злоупотреблять им для борьбы с политическими оппонентами. Он рекомендовал разработать системный подход, а не "личный", предусмотренный в законе, для снижения олигархического влияния.

Национальные меньшинства

ЕК указала на прогресс в приведении украинского законодательства о национальных меньшинствах в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии, но подчеркнула необходимость более широкого принятия этих предложений во внимание. Венецианская комиссия уже несколько раз признавала, что законодательство Украины об образовании, государственном языке и СМИ, принятое после 2017 года, ограничивает возможности национальных меньшинств использовать свои языки. Однако этот вопрос является весьма спорным на Украине из-за постоянных усилий сменяющих друг друга правительств по повышению роли украинского языка в общественном пространстве. Это широко рассматривается как часть более широкого процесса укрепления чувства принадлежности к стране среди украинского населения, главной целью которого является дерусификация государства.

Проблема использования языков меньшинств в школах и общественных местах усилила напряженность между Украиной и соседними странами, особенно Венгрией и Румынией. По этой причине Венгрия уже давно блокирует сотрудничество НАТО с Украиной, а недавно объявила, что заблокирует переговоры о вступлении в ЕС. Украинские власти дали понять, что готовы расширить возможность представителям меньшинств использовать родной язык, но подчеркивают, что это никоим образом не должно влиять на необходимость изучения ими украинского языка.

Оценка готовности к членству

Параллельно с мнением о ходе украинских реформ Еврокомиссия впервые представила оценку готовности Украины к членству в ЕС, составленную по пересмотренной методологии расширения. Это указывает на то, что Украина добилась прогресса в каждой из областей, соответствующих отдельным главам переговоров, но находится только в начале длительного процесса корректировок. ЕС положительно выделил только внешние отношения, охватывающие торговлю, политику развития и гуманитарную политику, сотрудничество в иностранных делах, безопасности и обороне, а также энергетический сектор. По обоим направлениям подготовка Украины оценена как хорошая (эквивалент четверки по пятибалльной шкале).

На противоположном конце спектра находились экономические и финансовые условия страны, социальная политика и политика занятости, а также свобода передвижения рабочих и сельского хозяйства, подготовка к которым, по оценкам ЕС, находится лишь на ранней стадии (эквивалент один по пятибалльной шкале). Сельское хозяйство, в частности, станет предметом трудных переговоров между Украиной и ЕС, которые, вероятно, потребуют переходного периода из-за позиции некоторых государств-членов, опасающихся украинской конкуренции, и необходимости далеко идущих изменений в украинском сельскохозяйственном секторе.

Перспективы

Положительная рекомендация ЕС открывает путь к официальному началу переговоров о вступлении Украины в ЕС до конца этого года. Решение может быть принято на декабрьском заседании Европейского совета, но еще неизвестно, найдут ли лидеры государств-членов необходимое единогласие по этому вопросу. Венгерские власти заявили о намерении заблокировать это решение, оправдывая свою позицию либо необходимостью Украины сначала урегулировать продолжающийся конфликт с Россией, либо недостаточными, с их точки зрения, шагами Украины по защите национальных меньшинств.

Учитывая нынешний уровень готовности Украины к членству в ЕС, ей предстоит длительные переговоры о вступлении и многолетний процесс дорогостоящей адаптации. Особенно проблематичным для Украины будет то, как она справится с ключевым элементом членства, которым является участие во внутреннем едином рынке ЕС. Украинская экономика, страдающая не только от конфликта с Россией, но и от многолетнего пренебрежения со стороны сменяющих друг друга властей, еще не готова конкурировать на рынке ЕС и нуждается в глубокой модернизации.

Союз будет поддерживать Украину на пути к членству, помогая как в послевоенном восстановлении страны, так и в наращивании ее административного потенциала для выполнения обязательств по членству. Этому будет способствовать новый инструмент ЕС для Украины на 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы, обеспечивающий стабильное финансирование, по крайней мере, части ее экономических потребностей и потребностей в реконструкции, который может быть принят уже до конца этого года. Хотя российская агрессия против Украины не является формальным препятствием для начала переговоров о вступлении, пока на Украине продолжаются военные действия, некоторые государства-члены, вероятно, будут выступать за отсрочку ее возможного вступления в ЕС.