Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Михаил Плисюк

Балканский переговорный марафон с ЕС близится к финишу

7:49
Мир » Европа » Балканы

Европейская комиссия устами её председателя Урсулы фон дер Ляйен сделала ряд громких заявлений по проблематике дальнейшего расширения ЕС и судьбы претендентов на вступление.

Балканский переговорный марафон с ЕС близится к финишу
Фото: openverse.org by NATO E3A Component is licensed under CC BY 2.0

Часть государств из региона Западных Балкан продолжат переговоры — это

  • Сербия,
  • Черногория,
  • Северная Македония
  • и Албания.

Все они уже давно общаются с Брюсселем на тему присоединения к Союзу. Например,

  • Сербия начала этот процесс в 2013 году,
  • Черногория — с 2010 года,
  • Северная Македония — с 2022 года, хотя кандидатом стала ещё в 2005 году,
  • у Албании процесс переговоров идёт с 2003 года.

Соответственно, все претенденты находятся на разных стадиях готовности.

Некоторые страны только получают статус кандидата (Грузия), а диалог с другими (Босния и Герцеговина, Молдавия и Украина), возможно, будет запущен уже в следующем году. Как ожидается, предстоящий в середине декабря очередной саммит ЕС должен внести ясность по данной теме и утвердить предложения Еврокомиссии.

В Брюсселе клятвенно заверяют соискателей, что "расширение остаётся ключевым направлением политики Евросоюза".

"Полноценное членство в ЕС для государств Западных Балкан соответствует собственным интересам Союза в политической и экономической сфере, вопросах безопасности, а также будет отвечать чаяниям людей в регионе", — констатируется в документе ЕК.

Примечательно, что Косово, которое признают менее половины государств мира, в их числе и пять государств-членов ЕС (Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия), не является членом ООН, также пользуется безоговорочной поддержкой ЕК и Европарламента в плане подготовки этого квази-государства к получению статуса кандидата и затем открытию переговоров. По крайней мере, амбициозный план ЕС по выделению претендентам на вступление щедрой помощи в размере 6 млрд евро на завершение реформ и реализацию необходимых для этого проектов охватывает и Косово.

Два из шести миллиардов евро Брюссель имеет в виду предоставить безвозмездно, остальную сумму распределят по различным займам.

Основное пожелание ЕК к Приштине, помимо проведения необходимых реформ:

"Сербия и Косово должны при содействии ЕС начать конструктивный диалог о нормализации отношений, который будет вести высокий представитель (Мирослав Лайчак), что является предварительным условием".

Среди других западнобалканских соискателей решение о запуске диалога с Брюсселем вызвало большой оптимизм в руководстве Боснии и Герцеговины. Хотя в той же Республике Сербской БиГ её лидер Милорад Додик довольно язвительно заявил:

"Я рад, что ЕС снова не упустил шанс упустить шанс. Прежде всего, мы ожидали безоговорочной рекомендации начать переговоры и дать "зелёный свет" тому, что, несмотря на всю неопределенность в отношении будущего и расширения ЕС, мы приступим к реальной работе по организации и ведению переговоров".

При этом Милорад Додик не стесняется говорить, что намерения ЕС в отношении БиГ — это "праздные разговоры". Дескать, нам обещают помощь, но при этом "все свои деньги Брюссель отдал Украине".

В свою очередь глава правительства БиГ, хорватка Боряна Кришто, не скрывала радости:

"Нам необходимо продолжить работать интенсивнее, быстрее, лучше и упорнее, прежде всего ради самих себя, а затем для выполнения обязательств на пути БиГ к ЕС".

Глава делегации ЕС в Сараево Йоханн Заттлер подчеркнул, что "от Боснии и Герцеговины зависит завершение необходимых реформ, а также воспользоваться такой возможностью и войти в открытые двери".

Всё, что было объявлено в Брюсселе Урсулой фон дер Ляйен, а также содержание опубликованных на сайте Еврокомиссии документов по теме расширения и отдельных государств, имеет большое значение для Сербии, что уже подтвердили в Белграде.

Александр Вучич в интервью сербскому TV Prva заявил:

"Важно, что продвижение отмечено ЕК по 31 из 34 разделов, важно, что благодаря развитию нашей демократии подвижки названы в области СМИ, реформы правосудия, по поводу чего в предшествующий период говорилось много неправды… Но есть также препятствия и сложности, которые в наибольшей степени касаются Косова… Революционных перемен ждать не стоит, важно идти вперёд по европейскому пути, но одновременно сохранить наши государственные и национальные интересы".

Как считает Александр Вучич, то, что ЕК отметила прогресс Сербии в совершенствовании ситуации в области СМИ, является неприятным моментом для местной оппозиции, особенно накануне парламентских выборов. Брюссель, сам того не желая, выбил серьёзные аргументы у противников власти, которые они рассчитывали использовать как фактор "контроля" со стороны властей над СМИ в предвыборной пропаганде.

Сербии уже ясно сказали, что в основе "нормализации" будет лежать фактически политическая сделка: формирование Приштиной Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ) жёстко в обмен на де-факто признание Белградом Косова.

К слову, президент Александр Вучич уже заявил во всеуслышание, что "ни де-факто, ни де-юре признания Косово не будет". Как считают многие эксперты в регионе и в Америке (в том числе, крупнейшее американское аналитическое издание Foreign Affairs):

"Вучич хочет привести Сербию в ЕС, но не хочет принимать предусловие насчёт Косово" (равно как и введение санкций против России).

В Белграде, тем не менее, считают, что "сербы (Косово) должны активно участвовать в местном управлении (это императив), а также быть в полиции и системе правосудия на севере края".

Как бы ни развивалась ситуация с Косовым, с расследованием трагического инцидента на севере края, Сербия и лично Александр Вучич готовы работать с Брюсселем и продолжать переговоры, тем более, что этот процесс длится уже многие годы. В Белграде прекрасно понимают, что при общении с ЕС фактор проведения государством независимой политики, как правило, имеет отрицательный эффект.

Наиболее ярко такие методы использования хваленой европейской "демократии" проявляются в случае с Турцией. В том же заявлении ЕК о продолжении процесса расширения Союза Анкара была выведена за скобки по вопросу о вступлении со ссылкой на "отсутствие прогресса" и даже очевидный регресс, хотя из всех претендентов Турция имеет самый продолжительный опыт диалога с Брюсселем — с 1999 года.

Собственно, у Белграда нет выбора. Уже объявлено, что на 16 ноября в Брюсселе намечен новый раунд переговоров по Косово под присмотром чиновников ЕС, не исключается вероятность личного общения Вучича и "премьера" Курти. Ставки велики — 17 декабря состоятся всеобщие выборы в Сербии. Сумеют ли сербские политики и лично президент завершить переговорный марафон с ЕС с наименьшими для себя потерями, особенно, в плане соблюдения государственных интересов, покажет время.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Евросоюз обновил стратегию своего расширения на Западные Балканы
Автор Михаил Плисюк
Михаил Алексеевич Плисюк — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Андрей Варов
Андрей Варов — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы косово сербия александр вучич урсула фон дер ляйен босния и герцеговина
Новости Все >
К Новому году красная икра в России может немного подорожать
Телеведущий Александр Масляков после тяжёлой болезни и ухода из КВН покинул Москву
Евросоюз предостерегли от шагов в отношении замороженных российских активов
Актёр Александр Домогаров впервые за долгое время появился на премьере нового фильма
Столтенберг признал сложной ситуацию на Украине
Google вновь оштрафовали на 15 млн из-за отказа "приземлить" данные в России
Иранские учёные обнаружили, что семена пажитника снижают холестерин
Al Arabiya: в Газе в общей могиле похоронят 170 человек, погибших в больнице Аш-Шифа
Израильская ПВО "Праща Давида" в Финляндии нацелена на российскую границу
Необычный подарок от детей: певица Жасмин получила акции "Норильского никеля"
Популярное
Стало известно, куда пропал Леонид Ярмольник после начала СВО

Известный и любимый публикой актёр Леонид Ярмольник после начала спецоперации пропал из общественного пространства.

Стало известно, как сейчас живёт актёр Леонид Ярмольник: весь в долгах
В ФРГ бойцы спецназа 34 часа брали штурмом дом выходца из России
Бойцы спецназа ФРГ 34 часа штурмовали дом предполагаемого выходца из России Ойгена в Бранденбурге
Алла Пугачёва: 25 лет записей на студии Лопатина и обещание до победы света
Американцы признались в испуге перед советской сказкой "Морозко"
Балканский переговорный марафон с ЕС близится к финишу Михаил Плисюк Выводы IV Хабаровского съезда помогут возродить Дальний Восток Сергей Лебедев Пакистан получил большие проблемы с талибами*, хотя сам же их и взращивал Александр Трубин
У беженцев с Украины в российских регионах возникают различные сложности
Яна Поплавская прокомментировала слова Пугачёвой о жертвах во имя народа
Певец Shaman и его супруга показали совместные снимки
Певец Shaman и его супруга показали совместные снимки
Последние материалы
Иранские учёные обнаружили, что семена пажитника снижают холестерин
Al Arabiya: в Газе в общей могиле похоронят 170 человек, погибших в больнице Аш-Шифа
Израильская ПВО "Праща Давида" в Финляндии нацелена на российскую границу
Необычный подарок от детей: певица Жасмин получила акции "Норильского никеля"
Физик: человечество вернётся к ядерным испытаниям
Генсек НАТО Столтенберг: Украина будет самостоятельно определять условия мира
Guardian: в Британии миллионы семей отключают холодильники для экономии денег
Внука Аллы Пугачёвой Никиту Преснякова разыскивают за долги
В Госдуме предложили наказывать за развод рублём
Телеведущая из Екатеринбурга Евгения Путилова примет участие во всероссийском конкурсе красоты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников