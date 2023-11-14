Балканский переговорный марафон с ЕС близится к финишу

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Европейская комиссия устами её председателя Урсулы фон дер Ляйен сделала ряд громких заявлений по проблематике дальнейшего расширения ЕС и судьбы претендентов на вступление.

Фото: openverse.org by NATO E3A Component is licensed under CC BY 2.0

Часть государств из региона Западных Балкан продолжат переговоры — это

Сербия,

Черногория,

Северная Македония

и Албания.

Все они уже давно общаются с Брюсселем на тему присоединения к Союзу. Например,

Сербия начала этот процесс в 2013 году,

Черногория — с 2010 года,

Северная Македония — с 2022 года, хотя кандидатом стала ещё в 2005 году,

у Албании процесс переговоров идёт с 2003 года.

Соответственно, все претенденты находятся на разных стадиях готовности.

Некоторые страны только получают статус кандидата (Грузия), а диалог с другими (Босния и Герцеговина, Молдавия и Украина), возможно, будет запущен уже в следующем году. Как ожидается, предстоящий в середине декабря очередной саммит ЕС должен внести ясность по данной теме и утвердить предложения Еврокомиссии.

В Брюсселе клятвенно заверяют соискателей, что "расширение остаётся ключевым направлением политики Евросоюза".

"Полноценное членство в ЕС для государств Западных Балкан соответствует собственным интересам Союза в политической и экономической сфере, вопросах безопасности, а также будет отвечать чаяниям людей в регионе", — констатируется в документе ЕК.

Примечательно, что Косово, которое признают менее половины государств мира, в их числе и пять государств-членов ЕС (Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия), не является членом ООН, также пользуется безоговорочной поддержкой ЕК и Европарламента в плане подготовки этого квази-государства к получению статуса кандидата и затем открытию переговоров. По крайней мере, амбициозный план ЕС по выделению претендентам на вступление щедрой помощи в размере 6 млрд евро на завершение реформ и реализацию необходимых для этого проектов охватывает и Косово.

Два из шести миллиардов евро Брюссель имеет в виду предоставить безвозмездно, остальную сумму распределят по различным займам.

Основное пожелание ЕК к Приштине, помимо проведения необходимых реформ:

"Сербия и Косово должны при содействии ЕС начать конструктивный диалог о нормализации отношений, который будет вести высокий представитель (Мирослав Лайчак), что является предварительным условием".

Среди других западнобалканских соискателей решение о запуске диалога с Брюсселем вызвало большой оптимизм в руководстве Боснии и Герцеговины. Хотя в той же Республике Сербской БиГ её лидер Милорад Додик довольно язвительно заявил:

"Я рад, что ЕС снова не упустил шанс упустить шанс. Прежде всего, мы ожидали безоговорочной рекомендации начать переговоры и дать "зелёный свет" тому, что, несмотря на всю неопределенность в отношении будущего и расширения ЕС, мы приступим к реальной работе по организации и ведению переговоров".

При этом Милорад Додик не стесняется говорить, что намерения ЕС в отношении БиГ — это "праздные разговоры". Дескать, нам обещают помощь, но при этом "все свои деньги Брюссель отдал Украине".

В свою очередь глава правительства БиГ, хорватка Боряна Кришто, не скрывала радости:

"Нам необходимо продолжить работать интенсивнее, быстрее, лучше и упорнее, прежде всего ради самих себя, а затем для выполнения обязательств на пути БиГ к ЕС".

Глава делегации ЕС в Сараево Йоханн Заттлер подчеркнул, что "от Боснии и Герцеговины зависит завершение необходимых реформ, а также воспользоваться такой возможностью и войти в открытые двери".

Всё, что было объявлено в Брюсселе Урсулой фон дер Ляйен, а также содержание опубликованных на сайте Еврокомиссии документов по теме расширения и отдельных государств, имеет большое значение для Сербии, что уже подтвердили в Белграде.

Александр Вучич в интервью сербскому TV Prva заявил:

"Важно, что продвижение отмечено ЕК по 31 из 34 разделов, важно, что благодаря развитию нашей демократии подвижки названы в области СМИ, реформы правосудия, по поводу чего в предшествующий период говорилось много неправды… Но есть также препятствия и сложности, которые в наибольшей степени касаются Косова… Революционных перемен ждать не стоит, важно идти вперёд по европейскому пути, но одновременно сохранить наши государственные и национальные интересы".

Как считает Александр Вучич, то, что ЕК отметила прогресс Сербии в совершенствовании ситуации в области СМИ, является неприятным моментом для местной оппозиции, особенно накануне парламентских выборов. Брюссель, сам того не желая, выбил серьёзные аргументы у противников власти, которые они рассчитывали использовать как фактор "контроля" со стороны властей над СМИ в предвыборной пропаганде.

Сербии уже ясно сказали, что в основе "нормализации" будет лежать фактически политическая сделка: формирование Приштиной Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ) жёстко в обмен на де-факто признание Белградом Косова.

К слову, президент Александр Вучич уже заявил во всеуслышание, что "ни де-факто, ни де-юре признания Косово не будет". Как считают многие эксперты в регионе и в Америке (в том числе, крупнейшее американское аналитическое издание Foreign Affairs):

"Вучич хочет привести Сербию в ЕС, но не хочет принимать предусловие насчёт Косово" (равно как и введение санкций против России).

В Белграде, тем не менее, считают, что "сербы (Косово) должны активно участвовать в местном управлении (это императив), а также быть в полиции и системе правосудия на севере края".

Как бы ни развивалась ситуация с Косовым, с расследованием трагического инцидента на севере края, Сербия и лично Александр Вучич готовы работать с Брюсселем и продолжать переговоры, тем более, что этот процесс длится уже многие годы. В Белграде прекрасно понимают, что при общении с ЕС фактор проведения государством независимой политики, как правило, имеет отрицательный эффект.

Наиболее ярко такие методы использования хваленой европейской "демократии" проявляются в случае с Турцией. В том же заявлении ЕК о продолжении процесса расширения Союза Анкара была выведена за скобки по вопросу о вступлении со ссылкой на "отсутствие прогресса" и даже очевидный регресс, хотя из всех претендентов Турция имеет самый продолжительный опыт диалога с Брюсселем — с 1999 года.

Собственно, у Белграда нет выбора. Уже объявлено, что на 16 ноября в Брюсселе намечен новый раунд переговоров по Косово под присмотром чиновников ЕС, не исключается вероятность личного общения Вучича и "премьера" Курти. Ставки велики — 17 декабря состоятся всеобщие выборы в Сербии. Сумеют ли сербские политики и лично президент завершить переговорный марафон с ЕС с наименьшими для себя потерями, особенно, в плане соблюдения государственных интересов, покажет время.

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