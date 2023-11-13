Китайско-сербское сотрудничество: реалии и перспективы

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Премьер Сербии Ана Брнабич гостила в столице Китая. В Пекине побывал президент Александр Вучич, который провёл встречи с высшим руководством Китая, Председателем КНР Си Цзиньпинем, и стал участником 3-го Международного форума "Один пояс, один путь" 17-18 октября.

Фото: CENTRE FOR STRATEGIC PLANNING

Внушительная по представительству сербская делегация министров правительства подписала тогда 18 двусторонних соглашений и других документов с китайской стороной. Самым значимым стало Соглашение об учреждении зоны свободной торговли, которое вступит в силу с мае-июне 2024 года.

Теперь очередь за главой правительства — продвигать вперёд торгово-экономические наработки за предыдущий период, наметить планы на будущее, а также обменяться мнениями по актуальным вопросам международной политической повестки дня. Брнабич также приняла участие в работе крупной Экспортно-импортной ярмарки (China International Import Expo) в Шанхае, где были представлены сербские предприниматели. Участие в ярмарке организовали совместно с китайскими партнёрами Промышленная палата и Агентство развития Сербии.

Сербские должностные лица, без преувеличения, желанные гости в КНР. Глава правительства Ана Брнабич провела переговоры со своим коллегой Председателем Госсовета Китая Ли Цяном. Её принял для обстоятельной беседы Председатель КНР Си Цзиньпин.

На обеих встречах со стороны руководителей КНР звучали слова благодарности в адрес Белграда за твёрдую и неизменную поддержку Сербией на мировой арене политики "одного Китая" применительно к проблеме Тайваня. В свою очередь Ана Брнабич ещё раз услышала из уст Си Цзиньпиня, что Пекин "никогда не поменяет свою позицию по Косово". Китай решительно выступает за сохранение территориальной целостности Сербии, в том числе с учётом известной Резолюции СБ ООН 1244.

В ходе недавних слушаний в Совете безопасности в Нью-Йорке 23 октября постоянный представитель Китая Чжан Цзюнь наряду с российским коллегой Василием Небензей повторил на весь мир, что "суверенитет, независимость и территориальная целостность Сербии должны полностью уважаться, двойных стандартов в этом вопросе быть не должно".

Председатель Си подтвердил, что планирует посетить Сербию с официальным визитом в течение следующего года. Для Белграда такое обещание несомненно важная вещь, а само общение лидеров двух государств послужит взаимным интересам и, несомненно, станет знаковым событием для Балканского региона, с которым у Китая налажено тесное сотрудничество.

Си Цзиньпин на встрече с премьером Аной Брнабич дал высокую оценку двусторонним отношениям с Сербией.

"Мы железные друзья, Китай готов работать вместе с Сербией по выстраиванию качественно новых отношений, которые принесут пользу народам наших стран", — заявил Председатель КНР. "Китай поддерживает Сербию в её самостоятельном развитии и готов укреплять многостороннюю координацию с Сербией, совместно защищать международное право и справедливость", — заверил гостью из Белграда Си Цзиньпинь.

Со своей стороны Брнабич подтвердила аналогичный настрой Сербии в отношении КНР и подчеркнула, что "между сторонами нет открытых политических вопросов".

Сербия имеет огромную выгоду от сотрудничества с КНР. Китайские компании вкладывают в сербскую экономику значительные суммы, которые оцениваются от 8 до 10 млрд долларов (как строящиеся объекты, так и запланированные проекты). Помимо создания большого числа рабочих мест в Сербии (по разным данным, в совместных предприятиях, сооружаемых объектах инфраструктуры, высокотехнологичных производствах, сельско-хозяйственных проектах занято свыше 10 тыс. человек). В прошлом году товарооборот с КНР превысил 6 млрд долларов.

В настоящий момент Сербия проявляет интерес к наработкам Китая в сферах биотехнологий, медицины, искусственного интеллекта, машиностроению, военному обмену, коммуникациям, энергетике и многим другим областям. Именно о таких направлениях шла речь в ходе встреч и поездок премьера Сербии в КНР. Ана Брнабич среди прочего посетила ряд научных учреждений в сфере высоких технологий, в частности, Институт генетики, со стороны которого проявлен интерес к установлению более тесных связей, обменов и сотрудничества. Крупная китайская компания BGI, которая занимается генетическими и биологическими разработками, уже имеет представительство в Белграде, там работают 17 инженеров из Китая и Сербии. Этот объект стал отправной точкой для создания в Сербии масштабного биокампуса Bio4.

В Белграде некоторое время назад был открыт Китайский банк. Развивается сотрудничество в сфере металлургии, в городах Бор и Смедерево имеются предприятия с китайским капиталом, растут инвестиции, которые, как ожидается, могут превысить в предстоящий период 3,5 млрд долларов.

Китай работает над реализацией масштабного проекта скоростной железной дороги Белград — Будапешт (трёхсторонний объект с участием Венгрии), благодаря которому путь из одной столицы в другую будет занимать всего 3 часа. С помощью китайских фирм строится большое количество автодорог, мостов, развязок, в частности объездной маршрут вокруг Белграда.

Сербия наладила тесное сотрудничество с КНР в оборонной сфере. Белград закупил у Пекина системы ПВО FK-3, что вызвало обеспокоенность у соседей, особенно в Хорватии, являющейся членом НАТО и ревностно следящей за развитием ВПК Сербии. Как пишут сербские СМИ, благодаря китайским системам "небо над государством теперь надёжно закрыто". Сербия закупает беспилотные летательные аппараты, в сотрудничестве с Китаем ведётся разработка собственного беспилотника "Пегаз". Все эти темы также фигурировали в ходе визита Брнабич в Пекин.

Сообщается, что в ходе визита стороны подписали протокол о фитосанитарной инспекции по трём видам продукции: мёд, сухофрукты и корма для домашних животных.

В оппозиционной сербской прессе пишут о том, что сотрудничество с Китаем, дескать, ложится тяжёлым бременем на экономику и, в первую очередь, "не особо богатые финансы Сербии". Те щедрые инвестиции, которые уже предоставлены Белграду, а также большая часть запланированных рано или поздно "придётся возвращать", а это, по разным оценкам, превышает 7 млрд долларов.

Похоже, сербские власти подобные рассуждения оппозиции не особо волнуют. Понятно, что те, кто не у власти, особенно, всякие "бывшие" высокие чиновники просто завидуют действующему президенту и его правительству с учётом явных успехов страны на внешней арене.

К слову, в Европе и Америке также с подозрением наблюдают за тесными связями Сербии с Поднебесной, с учётом того, что Китай весьма близок к мировому лидерству в экономике, инвестициях и географическому охвату двустороннего и многостороннего сотрудничества. Например, в Вашингтоне всерьёз рассуждают о том, что инициатива КНР "Один пояс, один путь" представляет собой по большей части "долговую западню", а Пекин якобы преследует цели приблизиться к мировому доминированию.

И США, и ЕС, несмотря на очевидную заинтересованность и выгоду от взаимодействия с Китаем, упорно ищут средства для обуздания великой державы, проводящей к тому же независимую внешнюю политику и тесно связанную по различным направлениям международной политики с Россией.

Китайский вектор сербской внешней политики имеет хороший потенциал для роста и расширения. Очевидно, что после предстоящих внеочередных парламентских выборов, в случае успеха нынешней власти (в чём мало сомнений) Белград будет стремится к всеобъемлющему укреплению диалога и взаимодействия с Пекином. Интересы государства превыше всего. Это прекрасно понимают Александр Вучич и его сподвижники.

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