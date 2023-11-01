В Европе заявили, что США "заигрались" в сверхдержаву: пора идти на компромиссы

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США "слишком часто поддаются мифу о своей собственной сверхдержаве и не могут расставить приоритеты среди своих внешнеполитических обязательств", пишет Джереми Шапиро, директор по исследованиям Европейского совета по международным отношениям (ECFR). В своем новом материале Шапиро анализирует факторы, которые привели его к подобному суждению.

Фото: "White House" by Seansie is licensed under CC BY 2.0.

Pravda.Ru публикует перевод фрагментов материала ECFR. В тексте допустимы лексические замены в соответствии с требованиями российского законодательства. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Правило номер один в американском управлении: никогда не соглашаться на компромиссы. "Ради бога, мы — Соединенные Штаты Америки", — демонстративно заявлял президент США Джо Байден в программе "60 минут" , столкнувшись с идеей компромисса между Украиной и Израилем. "Самая могущественная нация в мире, в мировой истории. Мы можем позаботиться об обоих этих [конфликтах]".

Уверенность Байдена отражает давнее мнение в Вашингтоне о том, что единственным фактором, ограничивающим американский арсенал демократии, является политическая воля. Соединенные Штаты — сверхдержава, страна, которая изобрела бейсбол, онлайн-знакомства и неразумные войны по выбору — они могут делать все, что захотят. Но за бравадой и национальными мифами даже самые богатые и влиятельные люди сталкиваются с ограничениями своей власти.

Для США неумолимые компромиссы между конфликтами в секторе Газа и на Украине существуют главным образом на трех уровнях. Наиболее очевидным и важным в краткосрочной перспективе является материальный уровень ресурсов. Но в долгосрочной перспективе еще два политических компромисса – политический капитал и внутренняя выносливость – могут иметь большее значение.

Ресурсы

Конфликт на Украине серьезно подорвал запасы США и Запада некоторых критических типов боеприпасов и оружия. Пентагон, например, изо всех сил пытается закупить артиллерийские снаряды и увеличить производство в США и среди их союзников. Пока что это имело ограниченный успех: США были вынуждены задержать поставки оружия на Тайвань, в то время как украинские военные нормировали снаряды на поле боя. Администрация Байдена решила поставлять на Украину сомнительные кассетные боеприпасы, во многом потому, что у нее не было достаточных запасов других типов артиллерийских снарядов.

Конечно, конфликты в секторе Газа и на Украине — это совершенно разные типы конфликтов, и потребности в пополнении запасов израильской и украинской армий различны. " Между тем, что мы собираемся дать Израилю, и тем, что мы даем Украине, будет небольшое совпадение", — сказал Майкл Морелл, бывший заместитель директора ЦРУ, газете "Нью-Йорк Таймс". Однако оказывается, что в это небольшое перекрытие входят некоторые поставки , которые были наиболее дефицитны на Украине – артиллерийские боеприпасы, высокоточные бомбы и ракеты "Стингер".

В основном это краткосрочная проблема: США и их союзники имеют возможность со временем увеличить производство и накопить готовые запасы в случае чрезвычайной ситуации. Если текущий кризис станет более серьезным, они будут более готовы инвестировать в долгосрочное производство и идти на риск, готовые к другим непредвиденным обстоятельствам. Но, особенно в краткосрочной перспективе, компромиссы в этой области остаются весьма острыми, и их нельзя игнорировать.

Политический капитал

Более важный вопрос долгосрочных компромиссов касается политического капитала, как во внутренней политике, так и с союзниками. Украинское правительство, по данным Financial Times, "теперь задается вопросом, хватит ли у мира концентрации внимания и смелости, чтобы сосредоточиться на двух крупных конфликтах". Но правительство США очень хорошо укомплектовано и действительно может сосредоточиться на более чем одной проблеме одновременно – действительно, получение чего-то из яркого освещения в прессе часто может улучшить способность американских политиков сосредоточиться на ключевых элементах вопроса.

Компромисс политического капитала является более тонким, чем этот. Создание политической воли к войне требует не только времени и внимания лидеров, но и необходимости тратить политический капитал на привлечение различных партнеров и избирателей конгресса. Когда США просят о помощи на Украине или где-либо еще, их союзники очень часто хотят чего-то взамен – будь то доступ к высокотехнологичному американскому оружию или увеличение количества американских войск. Это может оказаться дорогостоящим усилием.

Точно так же, когда президент США просит Конгресс о финансировании иностранных войн, фракции внутри Конгресса часто используют срочность запроса, чтобы связать его с другими проблемами, такими как сокращение общих государственных социальных расходов. До того, как ХАМАС напал на Израиль, финансирование конфликта на Украине зависело именно от этого вопроса. Администрация Байдена разумно решила использовать возмущение событиями в Газе в своих политических целях и связала запросы Конгресса о финансировании Украины с запросами Израиля. Но со временем поддержание того и другого потребует инвестиций политического капитала, который ограничен.

Выносливость

Но в долгосрочной перспективе самый трудный компромисс будет связан с уровнем социальной выносливости. США имеют тенденцию уставать от своих войн. Если и когда война переходит в нерешительную фазу, президентам часто приходится с трудом поддерживать энтузиазм в американском обществе по поводу войны, которую они начали. Опросы показывают, что общественная поддержка США украинского конфликта уже ослабевает, хотя она остается широко популярной.

Если в ближайшие месяцы война Израиля в секторе Газа окажется такой же нерешительной и бесконечной, два зарубежных конфликта вместе могут быстро истощить способность Америки выстоять. Байден вскоре может оказаться перед выбором многих президентов до него: либо признать поражение, либо продолжать многочисленные войны перед лицом растущего общественного недовольства. Как могли бы сказать ему Джордж Буш и Барак Обама, это незавидное положение.

Достоинства расстановки приоритетов

Все эти неизбежные компромиссы означают, что даже для сверхдержавы расстановка приоритетов должна быть главным приоритетом. Администрация Байдена вступила в должность, твердо помня об этом уроке и твердо осознавая, что ей необходимо поставить борьбу с Китаем выше интересов США в других странах. Тем не менее, сейчас она оказывается глубоко вовлеченной в войны как в Европе, так и на Ближнем Востоке, в то время как проблема Китая продолжает развиваться и расти за пределами заголовков.

Чиновники администрации, несомненно, будут утверждать, что события не оставили им другого выбора, кроме как решительно отреагировать. Проблема в том, что они в первую очередь отдали приоритет Китаю, потому что это более важная проблема. Реальные компромиссы между приоритетами внешней политики США продолжают существовать — события не могут изменить этот существенный факт. Для эффективной расстановки приоритетов требуется смелость не реагировать так решительно, как вам хотелось бы в данный момент, потому что вам нужно беречь свои запасы, свой политический капитал и свою выносливость для более серьезной борьбы. Такое четкое представление о приоритетах неестественно для такой сверхдержавы, как Соединенные Штаты Америки, и поэтому ее лидеры продолжают отрицать компромиссы. Увы, реальность в конечном итоге вмешается.