"Белые каски" могут переехать в Солсбери

В МИД России поделились новостью: знаменитая арт-группа "Белые каски", которая с начала войны гастролирует по районам Сирии, скоро покинет страну. Уже все меньше остается мест в арабской республике, в которые еще не вернулась законная сирийская власть.

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Государства, которые входят в состав американской коалиции, рассматривают планы эвакуации порядка тысячи представителей "Белых касок". Вывозить, разумеется, станут исключительно перспективных и талантливых мастеров кинематографа, специалистов по работе в соцсетях, IT и медиа.

Американский телеканал CNN рассказал, что США, Канада, Великобритания, Франция и некоторые другие европейские государства участвуют в разработке плана по завершению бенефиса гигантов фейкового ремесла.

Связь этих самых "Белых касок" с радикальными бармалеями мало кого волнует в тех же США. Ради глобальных гешефтов американцы не гнушаются привечать бандитов всех мастей под хиджабом борцов с "кровавыми режимами". И плевать им на память о погибших от рук террористов своих же соотечественников в нью-йоркских башнях-близнецах, когда идет такая геополитическая пьянка.

Примечательно, что и Великобритания участвует в судьбе этой арт-группы. Возможно, британским спецслужбам придутся ко двору специалисты по съемкам короткометражных блокбастеров о химических атаках. У самих-то как-то хворо получается с постановками. То и дело ослиные уши вылезают из-под шляпы.

"Белыми касками" накоплен бесценный творческий опыт по продюсированию фотоссесий раненых сирийских детей. Причем с одним и тем же ребенком в разных частях Сирии. Бывало и не раз, что съемки проводились в Турции, Египте и других странах. То есть за пределами Сирийской Арабской Республики.

Для того чтобы впечатлить разучившуюся мыслить самостоятельно аудиторию, давно не требуются какие-либо специальные приемы. Всё тупо и в лоб, ибо — "хайли лайкли". Если с виду приличные люди из руководства Великобритании не гнушаются голословным обвинениям, которые не могут с марта 2018 года ничем подтвердить, то чего уж стесняться этим артистам из "Белых касок"?

Посему, я полагаю, самое логичное место для театра фейковой комедии и драмы имени Усамы Бен-Ладена — британский Солсбери. Почему вспомнил Бен-Ладена? Просто не покидает ощущение фейковости этого персонажа, особенно после его "захвата" в Пакистане.

Напомню, тогда выяснилось, что Бен-Ладен спокойно проживал с семьей в поселке, который был в поле зрения пакистанских силовиков. Но утверждать не стану, потому что американцы в лучших традициях замели следы, утопив его тело в океане. Разумеется, если было что топить. Да и свидетелей со стороны американских военных, по идее, нет. Сообщалось, что они все разом погибли на борту вертолета несколькими днями позже. Вот такие совпадения.

В этой связи вспоминается один из фильмов американской фантастической саги о Железном человеке. Любопытная и знаковая история о коварном террористе Мандарине. Невостребованном актере, получившем признание лишь в роли злодея-исламиста. Мандарин выступал с обращениями, прямо как Бен-Ладен, грозил Соединенным Штатам и всему человечеству, а в реальности оказался вполне себе мирным дядечкой с приличным гонораром в руках.

Предтечей эры фейков стала картина "Хвост виляет собакой", которую всё чаще вспоминают, когда случается очередное необъяснимое с точки зрения здравого смысла геополитическое событие. Будь то цветная революция или флакон с "Новичком". Англосаксонские политики лихо взяли на вооружение плоды творчества голливудских кинематографистов.

Если голливудские творцы все-таки будут стараться придерживаться причинно-следственной связи в своих произведениях и требовать внушительных гонораров, то с "Белыми касками" все обстоит много проще. Прямолинейность, наглость и внезапность — ключи к успеху. Да и с гонорарами у этой арт-группы не так все строго, как в Голливуде. Никаких тебе гильдий актеров и прочих условностей.

Солсбери, как показывает развитие сериала про Скрипалей, по-прежнему остается главной географической точкой в истории со странным отравлением. Несомненно, участие "Белых касок" в разработке сценариев, в подборе исходящего и постановочного реквизита, в организации массовых сцен обогатит драматургию сиквела про "Новичок".

К слову, "Новичок" тоже был героем британского сериала, который был показан в Великобритании незадолго до событий в Солсбери. Вот как в воду глядел товарищ Ленин, когда утверждал, что важнейшими из искусств являются кино и цирк.

Пустить в свою страну представителей террористического сообщества — это надо очень сильно любить своих соотечественников. Я бы даже сказал, душить в своих объятиях. Но что ни сделаешь ради торжества демократии. Ради светлого будущего в представлении некоторых англосаксонских политиков можно хоть полмира отравить ядами, не то что обитателей портон-даунского треугольника.

Весть о скором прекращении бенефиса "Белых касок", разумеется, говорит о том, что для них уже не будет работы в Сирии. Конечно же, опасения спонсоров арт-группы, что сирийские власти станут преследовать этих затейников на территории своей страны, абсолютно оправданы. Натворили они много чего пакостного своим радикальным творчеством.

Эвакуация "Белых касок" — это еще и сигнал, что мастеров документального фейка ждут новые труды. Направление их отъезда подскажет, где еще в скором времени ждать раскрутки геополитического спиннера.

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