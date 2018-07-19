Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир
Бывший СССР Соотечественники Остальной мир Европа Азия Северная Америка
Автор Василий Амирджанов

"Белые каски" могут переехать в Солсбери

Мир

В МИД России поделились новостью: знаменитая арт-группа "Белые каски", которая с начала войны гастролирует по районам Сирии, скоро покинет страну. Уже все меньше остается мест в арабской республике, в которые еще не вернулась законная сирийская власть.

"Белые каски" могут переехать в Солсбери. 389788.jpeg
Фото: REX/Shutterstock

Государства, которые входят в состав американской коалиции, рассматривают планы эвакуации порядка тысячи представителей "Белых касок". Вывозить, разумеется, станут исключительно перспективных и талантливых мастеров кинематографа, специалистов по работе в соцсетях, IT и медиа.

Американский телеканал CNN рассказал, что США, Канада, Великобритания, Франция и некоторые другие европейские государства участвуют в разработке плана по завершению бенефиса гигантов фейкового ремесла.

Связь этих самых "Белых касок" с радикальными бармалеями мало кого волнует в тех же США. Ради глобальных гешефтов американцы не гнушаются привечать бандитов всех мастей под хиджабом борцов с "кровавыми режимами". И плевать им на память о погибших от рук террористов своих же соотечественников в нью-йоркских башнях-близнецах, когда идет такая геополитическая пьянка.

Примечательно, что и Великобритания участвует в судьбе этой арт-группы. Возможно, британским спецслужбам придутся ко двору специалисты по съемкам короткометражных блокбастеров о химических атаках. У самих-то как-то хворо получается с постановками. То и дело ослиные уши вылезают из-под шляпы.

"Белыми касками" накоплен бесценный творческий опыт по продюсированию фотоссесий раненых сирийских детей. Причем с одним и тем же ребенком в разных частях Сирии. Бывало и не раз, что съемки проводились в Турции, Египте и других странах. То есть за пределами Сирийской Арабской Республики.

Для того чтобы впечатлить разучившуюся мыслить самостоятельно аудиторию, давно не требуются какие-либо специальные приемы. Всё тупо и в лоб, ибо — "хайли лайкли". Если с виду приличные люди из руководства Великобритании не гнушаются голословным обвинениям, которые не могут с марта 2018 года ничем подтвердить, то чего уж стесняться этим артистам из "Белых касок"?

Посему, я полагаю, самое логичное место для театра фейковой комедии и драмы имени Усамы Бен-Ладена — британский Солсбери. Почему вспомнил Бен-Ладена? Просто не покидает ощущение фейковости этого персонажа, особенно после его "захвата" в Пакистане.

Напомню, тогда выяснилось, что Бен-Ладен спокойно проживал с семьей в поселке, который был в поле зрения пакистанских силовиков. Но утверждать не стану, потому что американцы в лучших традициях замели следы, утопив его тело в океане. Разумеется, если было что топить. Да и свидетелей со стороны американских военных, по идее, нет. Сообщалось, что они все разом погибли на борту вертолета несколькими днями позже. Вот такие совпадения.

В этой связи вспоминается один из фильмов американской фантастической саги о Железном человеке. Любопытная и знаковая история о коварном террористе Мандарине. Невостребованном актере, получившем признание лишь в роли злодея-исламиста. Мандарин выступал с обращениями, прямо как Бен-Ладен, грозил Соединенным Штатам и всему человечеству, а в реальности оказался вполне себе мирным дядечкой с приличным гонораром в руках.

Предтечей эры фейков стала картина "Хвост виляет собакой", которую всё чаще вспоминают, когда случается очередное необъяснимое с точки зрения здравого смысла геополитическое событие. Будь то цветная революция или флакон с "Новичком". Англосаксонские политики лихо взяли на вооружение плоды творчества голливудских кинематографистов.

Если голливудские творцы все-таки будут стараться придерживаться причинно-следственной связи в своих произведениях и требовать внушительных гонораров, то с "Белыми касками" все обстоит много проще. Прямолинейность, наглость и внезапность — ключи к успеху. Да и с гонорарами у этой арт-группы не так все строго, как в Голливуде. Никаких тебе гильдий актеров и прочих условностей.

Солсбери, как показывает развитие сериала про Скрипалей, по-прежнему остается главной географической точкой в истории со странным отравлением. Несомненно, участие "Белых касок" в разработке сценариев, в подборе исходящего и постановочного реквизита, в организации массовых сцен обогатит драматургию сиквела про "Новичок".

К слову, "Новичок" тоже был героем британского сериала, который был показан в Великобритании незадолго до событий в Солсбери. Вот как в воду глядел товарищ Ленин, когда утверждал, что важнейшими из искусств являются кино и цирк.

Пустить в свою страну представителей террористического сообщества — это надо очень сильно любить своих соотечественников. Я бы даже сказал, душить в своих объятиях. Но что ни сделаешь ради торжества демократии. Ради светлого будущего в представлении некоторых англосаксонских политиков можно хоть полмира отравить ядами, не то что обитателей портон-даунского треугольника.

Весть о скором прекращении бенефиса "Белых касок", разумеется, говорит о том, что для них уже не будет работы в Сирии. Конечно же, опасения спонсоров арт-группы, что сирийские власти станут преследовать этих затейников на территории своей страны, абсолютно оправданы. Натворили они много чего пакостного своим радикальным творчеством.

Эвакуация "Белых касок" — это еще и сигнал, что мастеров документального фейка ждут новые труды. Направление их отъезда подскажет, где еще в скором времени ждать раскрутки геополитического спиннера.

Читайте также:

США эвакуируют "Белые каски", чтобы не проболтались?

США оставили "Белые каски" без финансирования

Британцы подняли авторитет проходимцев из "Белых..."

Госдеп возобновил финансирование "Белых касок"

Разоблачены очередные обвинения России в убийстве...

Студенты из Томска наткнулись на загадочные останки Студенты из Томска наткнулись на загадочные останки

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


Убийственное спасение: Разоблачение "Белых касок"
Темы Сирия Пакистан Солсбери Белые каски война в Сирии дело Скрипалей Усама Бен-Ладен информационная война
Обсудить
Актуальная аналитика
Мир
"Белые каски" могут переехать в Солсбери
Изобретения
Мир в труху: Россия показала всё новое оружие "Судного дня"
Аналитика
Цены на подмосковные дачи завышены на 40%
Читательский топ
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
Мэй "прогнулась" по российскому вопросу
Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать
Сейчас читают
Как возвратиться в Рай
Православие
Как возвратиться в Рай Видео 
Почему Трамп идет на обострение своих отношений с НАТО
Диалоги
Почему Трамп идет на обострение своих отношений с НАТО Видео 
Венгерский бунт: нелегалы довели Европу до крайностей
Авторские статьи
Венгерский бунт: нелегалы довели Европу до крайностей Видео 
У бывших братьев русский язык нон грата. Почему?
Бывший СССР
У бывших братьев русский язык нон грата. Почему? Видео 
Новый владелец НК "Бердяуш" раскрыл хищение в компании РЖД
Правила игры
Новый владелец НК "Бердяуш" раскрыл хищение в компании РЖД
Новости Все >
Трамп назвал страну - причину Третьей мировой войны
Электронная сигарета снова взорвала москвича
Ученые начнут охоту за глубоководными животными
Жребий брошен: Госдума приняла законопроект о пенсиях в первом чтении
Уже успели: купюры в 2000 рублей начали подделывать
Верка Сердючка собралась в президенты Украины
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки

Собраны все заявления и намеки со встречи Путина и Трампа в Хельсинки, включая закулисные договоренности и сенсационную совместную игру на пресс-конференции.

Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Происшествия
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Политика
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
Мир
Мэй "прогнулась" по российскому вопросу
Украина
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне

Подавляющее большинство жителей Украины считают ситуацию в стране критической и взрывоопасной.

Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Происшествия
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Мир
ОПРОВЕРГНУТО: СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
Белоруссия
Белорусы объявили "палачом" Александра Суворова
Происшествия
Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать

"Волгоград-Арену" топят ливневые воды. Они уже смыли часть набережной и пешеходную дорожку к стадиону. Теперь же вода поступает во внутренние помещения.

Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать
Путина просят снизить срок беременности до семи месяцев
Общество
Путина просят снизить срок беременности до семи месяцев
Общество
Чиновники АП запретили СМИ говорить правду о пенсионной реформе
Политика
Нищая или поздняя: Кремль объявит референдум о пенсиях?
Василий Амирджанов "Белые каски" могут переехать в Солсбери Василий Амирджанов Соломон Соловьев Уравнение от Самуэля Кольта Соломон Соловьев Любовь Степушова Сербия опять не признала Косово. И даже больше Любовь Степушова
Комментарии
"Белые каски" могут переехать в Солсбери
Мир в труху: Россия показала всё новое оружие "Судного дня"
Трамп назвал страну - причину Третьей мировой войны
"Северному потоку - 2" дышит в спину западный конкурент
Чиновники АП запретили СМИ говорить правду о пенсионной реформе
Путин заявил о риске войны с Украиной в Донбассе
Пенсионеров начали "вязать" за протест против пенсионной реформы
Минтруд надеется на резкое сокращение числа пенсионеров в России
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
В Испании построили подлодку, которая никуда не помещается
Власти запретят называть сыром ужас из российских магазинов
Разорим и запретим: Москва готовит суперсанкции против Украины
Новый закон Израиля положил конец демократии в стране
Новый закон Израиля положил конец демократии в стране
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Разорим и запретим: Москва готовит суперсанкции против Украины
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Потому что нет доверия: в ТК появится новое основание для увольнения
В Вене борются с вонью: в метро раздали тысячи бесплатных дезодорантов
Украинский мэр - вешатель коррупционеров пойман на взятке
Вторая Чапман? Россиянку Бутину будут судить в США
Украина
Украинцы массово покидают родину

На Украине бьют тревогу: каждую минуту Незалежную покидают два ее гражданина. По данным ресурса, с 20 марта 2018 года страну покинули около 350 тысяч человек.

Украинцы массово покидают родину
Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон
США и Канада
Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон
Турция двинется от США, но не к России
Ближний Восток
Турция двинется от США, но не к России
Все реакции: Трампа хотят уничтожить за сговор с Путиным
Мир
Все реакции: Трампа хотят уничтожить за сговор с Путиным
За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают
Мир
За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Мир
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
Евросоюз
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
Тревога в ОДКБ: талибы готовят вторжение в Таджикистан?
Бывший СССР
Тревога в ОДКБ: талибы готовят вторжение в Таджикистан?
Трамп хочет разменять Украину на Сирию?
Мир
Трамп хочет разменять Украину на Сирию?
Путин и Трамп могут отложить Апокалипсис
Мир
Путин и Трамп могут отложить Апокалипсис
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался