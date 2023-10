Your browser does not support the audio element.

Грузия начала сближаться с Китаем во всех сферах сотрудничества, что ставит под угрозу евроинтеграцию Тбилиси, считают аналитики Польского института международных исследований (PISM). В своей новой работе польский аналитик-политолог Войцех Войтасевич, анализируя сферы партнерства Грузии и Китая, приходит к неутешительному для Евросоюза выводу.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.