Польша в ужасе: Грузия начала менять свое мнение о ЕС

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Грузия начала сближаться с Китаем во всех сферах сотрудничества, что ставит под угрозу евроинтеграцию Тбилиси, считают аналитики Польского института международных исследований (PISM). В своей новой работе польский аналитик-политолог Войцех Войтасевич, анализируя сферы партнерства Грузии и Китая, приходит к неутешительному для Евросоюза выводу.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.

Pravda.Ru публикует перевод фрагментов материала Войтасевича. В тексте допустимы лексические замены в соответствии с требованиями российского законодательства. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Стратегическое партнерство

Как было объявлено в совместном заявлении 31 июля во время визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Пекин, стратегическое партнерство между Грузией и Китаем охватывает четыре измерения: политическое, экономическое, культурное и международное. Обе стороны признают суверенитет, независимость и территориальную целостность друг друга: Грузия подтверждает принцип «единого Китая», но не упоминает о признании Китаем Абхазии и Южной Осетии частью Грузии. Эта диспропорция, вероятно, связана с желанием сохранить нейтралитет по отношению к российской позиции по этому вопросу. Обе страны заявляют о своей готовности углублять торговлю, способствовать взаимным инвестициям и укреплять сотрудничество в сфере транспорта, коммуникаций, модернизации инфраструктуры и развития Центрального коридора Китая в Европу. Они также намерены укреплять сотрудничество в региональных и международных делах, совместно поддерживая «истинную многосторонность», то есть международную систему, в центре которой находится Организация Объединенных Наций. Грузия заявила, что одобряет китайскую инициативу «Пояс и путь» (BRI). Заявление стало неожиданностью для грузинской оппозиции и западных союзников Грузии. Власти Грузии не сообщили о планируемом обновлении отношений с Китаем.

Роль Китая в грузинской политике

Хотя Китай договорился о ряде стратегических партнерских отношений с различными странами, для Грузии более высокий уровень отношений жизненно важен. Это вписывается во все более многовекторную внешнюю политику, проводимую властями Грузии вот уже несколько лет. Оппозиция утверждает, что это противоречит конституции Грузии, которая гласит, что приоритетом внешней политики Грузии является интеграция с ЕС и НАТО. Однако стратегическое партнерство с Китаем призвано продемонстрировать ЕС перед принятием в декабре решения о предоставлении Грузии статуса кандидата на членство, что европейская интеграция не является единственным направлением развития Грузии.



Совместное заявление является еще одним шагом на пути к более тесным грузино-китайским отношениям. В 2016 году Грузия подписала меморандум в поддержку BRI, а в 2017 году две страны подписали соглашение о свободной торговле. Новая декларация является частью усилий Грузии по дальнейшему укреплению торговли с Китаем и привлечению из него средств, технологий и инвестиций. В середине сентября премьер-министр Гарибашвили объявил о введении безвизового режима для граждан Китая и запуске прямых рейсов из Грузии в Китай, что можно рассматривать как эффект улучшения двусторонних отношений.

Китайско-грузинское сотрудничество

Основной мотивацией Китая для налаживания отношений с Грузией была его заинтересованность в контроле над жизненно важной инфраструктурой в этой стране и его усилия по расширению Центрального коридора (транспортный маршрут, проходящий из Китая через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию в Европу; он также известен как Транскаспийский международный транспортный маршрут). В последние годы китайские компании получили от грузинского государства ряд контрактов на строительство дорожной инфраструктуры, поставку сканеров, используемых на пограничных переходах, таможенных пунктах, в портах и аэропортах, а китайско-сингапурский консорциум в настоящее время рассматривается как частный партнер по строительству порта Анаклия. Крупнейший китайский инвестор в Грузии Hualing Group владеет 90% грузинского Basis Bank и в 2015 году заключил с правительством Грузии соглашение об управлении Кутаисской зоной свободной торговли сроком на 30 лет. Китайские фирмы также построили новый городской район в Тбилиси, включающий жилые дома, гостиницу, торговый центр и инфраструктуру для юношеских Олимпийских игр 2015 года.

За последнее десятилетие товарооборот между Грузией и Китаем увеличился в четыре раза: с 597,5 миллиона долларов в 2013 году до 1,9 миллиарда долларов в 2022 году. Сейчас Китай является третьим торговым партнером Грузии. Грузия в основном экспортирует в Китай вино, свой основной продукт, и природные ресурсы, включая медь, руды драгоценных металлов и алюминий, а также медицинское оборудование. Грузинский импорт из Китая включает электронное оборудование, железо и строительную технику. Если говорить более скромно, то показатели прямых иностранных инвестиций Китая в Грузию упали с $89,8 млн в 2013 году до $43,6 млн в 2022 году, в результате чего Китай занял лишь 10-е место в списке крупнейших иностранных инвесторов в Грузии.

Экономическое сотрудничество сопровождалось растущим научным сотрудничеством. В последние годы китайские университеты установили многочисленные контакты с грузинскими университетами, создав совместные биолаборатории и научные центры в Китае и Грузии (занимающиеся биоразнообразием, биоконтролем, трансфером технологий и др.). Кроме того, в Грузии развивается сеть Институтов Конфуция (пока три центра).

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Выводы и перспективы

Усиление сотрудничества с Китаем обеспечивает Грузии приток инвестиций и капитала и в некоторых аспектах укрепляет ее безопасность. [...] Укрепление грузино-китайских отношений вызывает обеспокоенность по поводу политико-экономического доминирования Китая в Грузии посредством контроля над критически важной инфраструктурой и доступа к конфиденциальным данным.

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Власти Грузии рассматривают укрепление отношений с Китаем как альтернативу интеграции в ЕС и НАТО, а также как специальное средство продвижения статуса кандидата в ЕС. Даже если ЕС предоставит Грузии такой статус, то это произойдет не из-за, а вопреки грузинскому шантажу. Для Грузии статус кандидата не будет означать отказ от углубления отношений с Китаем, но такое сближение будет противоречить внешнеполитическим приоритетам ЕС и США, которые рассматривают Китай как глобального конкурента.