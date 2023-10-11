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Инна Новикова

Дарья Асламова: Израиль — это оккупант и террорист

Мир » Азия » Ближний Восток

В чём истинная причина конфликта между сектором Газа и Израилем; какие мифы использует Израиль, чтобы оправдать собственный геноцид по отношению к арабам; что такое "флотилия свободы" и почему сектор Газа — это тюрьма строгого режима для трёх миллионов палестинцев, рассказала главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой спецкор издания Дарья Асламова.

Дарья Асламова: Израиль — это оккупант и террорист
Фото: https://www.elaosboa.com/

— Дарья, ты неоднократно была в Израиле, Палестине, в том числе в секторе Газа. Как ты видишь эту ситуацию?

— Сектор Газа — это самая большая в мире тюрьма, которая находится за девятиметровой бетонной стеной, опоясанной колючей проволокой. Там живут три миллиона человек, они сидят на головах друг у друга, заперты на узком куске земли.

Когда вы рождаетесь в Газе, у вас нет:

  • паспорта,
  • гражданства,
  • прав.

Выехать вы оттуда не можете. Вы никогда не увидите своих родственников, которые проживают на западном берегу реки Иордан.

Время от времени их бомбит Израиль. Просто для профилактики. То есть постоянно, как муха над тортом, кружат над сектором Газа израильские вертолёты.

Блокада Газы длится полвека. Газа находится на море. Все порты разбомблены. Люди не имеют права торговать с миром, производить какую-то продукцию. Зона вылова рыбы составляет всего три мили, а ведь все рыбные косяки проходят дальше. Если рыбаки пытаются выехать дальше, их отстреливают израильские патрули, а лодки конфискуют.

Туда могут поступать товары только с разрешения Израиля. Например, под запретом строительные материалы и инструмент, хотя в Газе огромное количество населения, им надо строить дома. Нельзя завозить шоколад, варенье, консервы, нитки, уксус, молочные продукты. Причём за всё это платят часто третьи страны. А Израиль делает вид: "Как это так? Мы сделали тюрьму, а их ещё кормить надо?"

Мы имеем дело с полным геноцидом. Израиль сейчас им отрубил свет, газ, воду. Израиль — государство-оккупант и государство-террорист.

— Неужели нет возможности помочь жителям Палестины?

— Помочь им пытаются. Я, например, лично участвовала во "флотилии свободы" — это когда евреи пытаются прорвать блокаду Газы. У нас было несколько кораблей, собранных на средства европейских, канадских, американских евреев, которые понимают, насколько несправедлива блокада Газы. Мы с острова Крит плыли на корабле с продуктами и другими товарами. Израиль надавил на Грецию. Наш корабль взяли на абордаж, нас арестовали.

Израиль постоянно внедряет ещё один миф: "Это такой сложный конфликт, вы тут не разберётесь". Это неправда. Все основные факты очень чёткие и простые. В 1917 году при переписи населения выяснилось, что на территории Палестины проживало 93% арабов и только 7% евреев. Кто были эти 7% евреев? В 1897 году состоялся первый сионистский конгресс, и британские Ротшильды решили создать государство — национальный очаг евреев в Палестине. Были брошены деньги на покупку земель. И туда только в начале XX века стали приезжать евреи. В то время Палестина была идиллическим, патриархальным краем, потому что там не было религиозных разборок. Есть арабы-мусульмане, есть арабы-христиане. Они привыкли к бесконечному количеству паломников со всего мира, в том числе из Российской империи. Приехали евреи, стали скупать земли. Вели себя крайне агрессивно, высокомерно. Это было удивительно для арабов. Потому что если ты переехал сюда жить, давай жить вместе, дружить. Это было совершенно немыслимо для евреев.

В 1947 году ООН постановила сделать арабское и еврейское государство на территории Палестины. Простой вопрос. Твой народ живёт в Палестине тысячелетиями. Вдруг произошёл холокост, в котором арабы совершенно не были виноваты. Виноваты были европейцы и американцы. Они устроили холокост.

С какой стати за счёт арабского местного населения вы отрезаете кусок территории, 56% лучших земель и заявляете: поскольку мир виноват перед евреями, расплачиваться будут арабы?

Еврейское население составило в 1947 году 33%. Им отдали 56% земли.

Когда арабы возмутились, они были отброшены, 725 тысяч человек потеряли свои дома и бежали. Дальше идёт шестидневная война 1967 года, и Израиль-агрессор захватил Голанские высоты у Сирии, несмотря на постановление ООН. Просто украли кусок земли, потому что там вода.

ХАМАС выступил, потому что за последние десятилетия заморожены все переговоры по поводу существования Палестины. Где государство Палестина? Его нет. Глупо говорить: оно не существует, потому что арабы якобы не могут построить государство.

Арабы не могут построить, потому что есть государство-агрессор и оккупант Израиль, его военная машина полностью контролирует территорию, бомбит, мучает, лишает элементарных прав арабов.

— Тем не менее многие говорят про ХАМАС: "Нельзя использовать террористические методы, брать заложников".

— Кто лучше в этой ситуации: ХАМАС, который в тюрьме делает самодельные ракеты "Кассам", или государство-террорист Израиль, который бомбит с воздуха совершенно безопасную Газу? Сейчас государством-террористом становятся ещё и США, потому что они поддержали геноцид палестинцев в Газе. Да ещё никто и не отреагировал на фразу евреев: "Мы воюем с человеческими животными". Даже на американских картах территории Палестины показаны оккупированными. Оккупацию признаёт ООН.

Государственный терроризм всегда больше, чем партизанский терроризм. Это всё равно что белорусов упрекать, что во Вторую мировую войну они немецкие поезда под откос пускали.

Разумеется, брать заложников нехорошо. Но нельзя забывать, что изначальный виновник — Израиль, который совершенно незаконно мучает палестинцев.

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Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру *
Темы израиль палестина
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