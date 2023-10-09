Англии нужна горизонтальная эскалация конфликта на Украине

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Почему Берлин и Лондон в любом случае продолжат поддерживать Киев; когда Германия и Англия вступят в прямой конфликт с Россией; почему Англия хочет занять место мирового гегемона, сместив с этой позиции США; распадутся ли ЕС и НАТО, если к власти придёт Дональд Трамп, Pravda.Ru рассказал доцент философского факультета МГУ, политолог Борис Межуев.

Фото: openverse

— Борис Вадимович, почему Германия и Великобритания будут, несмотря ни на что, поддерживать Украину. Какой резон у них конфликтовать с Россией?

— У Германии и у Великобритании разные резоны. Германия в панике, потому что потеряла прежнее место экономического флагмана Европы из-за событий на Украине и едва ли в ближайшее время его восстановит. Германия не знает, что ей делать, и будет продолжать инерционно нынешнюю политику. Но если начнутся переговоры, она тоже присоединится.

У Великобритании другой резон: англичане хотят стать лидерами коллективного Запада. У них есть проект "Глобальная Британия".

Они вышли из ЕС не просто так, а чтобы возглавить коллективный Запад. Они считают, что Америка — слишком расколотая страна, неустойчивая политически, а вот в Британии нет серьёзной оппозиции антироссийскому курсу.

Если Америка сойдёт со своего пути, Британия встанет на её место, хотя экономически она не сможет заменить Штаты. Тем не менее уже обсуждается вопрос о строительстве на Украине военных комплексов, которые будут производить оружие для Украины и ЕС. То есть Украину пытаются принять в европейскую экономику в качестве сборочного цеха вооружений. При этом эксперты считают, что американская военная помощь ни с чем не сравнима. Если её не будет, то Европе сил не хватит вложиться в военный бюджет, тем более в чужой стране. Но перевооружение будет происходить в европейских странах, в Британии, Германии всё будет милитаризироваться.

— Если США уйдут с позиции лидера, это место займёт Великобритания. Возможно, у Германии возникнет ревность. Когда они пойдут ва-банк и решат участвовать в военном конфликте напрямую?

— Это вполне возможно. Пока они только провоцируют, особенно Британия. Я уверен, что история с калининградской блокадой со стороны Литвы шла от Британии. У Англии есть идея горизонтальной эскалации, то есть эскалации не только на Украине, но и на других сопредельных с Россией территориях, а также в Арктике.

Сейчас, когда возник вопрос о прекращении Штатами финансирования, есть вероятность заморозки конфликта. При заморозке у стран Северной Антанты:

Британии,

Германии,

Нидерландов,

Швеции, —

не будет серьёзных возможностей что-то изменить, потому что заморозка будет коллективной позицией НАТО и Америка продавит свою точку зрения. Но если заморозки не случится, если просто Америка выйдет из НАТО, утратит лидерство — тогда возможны горизонтальная эскалация и прямое столкновение. В Британии явные настроения, что надо рисковать, надо не бояться России, а делать всё возможное, чтобы она была добита на всех фронтах.

— Если президентом станет Трамп, это повлияет на ситуацию? Сохранится ли ЕС в прежнем виде и что будет с НАТО?

— ЕС и НАТО будут трещать по швам, но не распадутся. Навряд ли Трамп придёт к власти: будет сделано всё, чтобы этого не случилось, включая силовой способ, который был в 1993 году в России.

В 1990-е российская элита дико боялась возвращения коммунистов, и панические настроения постоянно транслировались по телевизору. Нечто подобное сейчас происходит в Штатах.

Трамп недавно стал опережать Байдена уже на 1%, и панические настроения усилились. Мнения разделились: одни говорят, что Байдену надо идти на выборы; другие говорят, чтобы Байден уступил место молодому кандидату, и тот сможет выиграть выборы.