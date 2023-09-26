Западная пресса активно занимается прогнозами предстоящих событий на Украине - военспецов интересует "как Украина будет воевать зимой" и варианты продолжения контрнаступления.
Речь в основном идёт о грядущем западном перевооружении ВСУ новыми ракетами и авиацией, отмечает "НГ".
"В плане обманутых ожиданий Украина стала лидером года, поскольку оснащённые современным западным оружием и обученные в Германии солдаты ВСУ вернули под свой контроль менее 0,25% занятой ранее Россией территории. Западу пришлось осознать, что никакой «позиции на переговорах» у Украины не будет, и предстоит изнурительная борьба на истощение", - пишет уже The Economist.
По оценкам американского ISW, "зима только утяжелит логистику передвижения частей и проведения операций, но никак не повлияет и не сыграет в пользу какой-то из сторон".
Основной проблемой для РФ могут стать финансы, считают британские эксперты. В отличие от Украины, которую финансирует Запад, Россия воюет на свои деньги.
По подсчетам Stern, The Daily Express и других СМИ:
Военные специалисты, разведка США и НАТО и сами (пока ещё) живые бойцы ВСУ сообщают СМИ - на Украине дела гораздо хуже. Как минимум - в вопросе состояния личного состава, живой силы не хватает, солдаты ВСУ измотаны и "ничего не хотят".
Пока альянс оказывает полную разведывательную и логистическую поддержку ВСУ. Однако в Польше и Германии уже говорят "об усилении боевых подразделений НАТО на границах с Россией", причём начиная обсуждать... участие этих подразделений непосредственно в боях.
Мало того, сотрудник Центра безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для AT указал, что по всем прогнозам "после падения Киева столкновение России и НАТО стопроцентно состоится".
Вот только западные юристы отмечают - как только официальные части НАТО зайдут на Украину, "русские смогут атаковать города НАТО по Уставу ООН". Юрист-профессор Маттиас Хреген заявил, что русские могут атаковать немецкие подразделения на месте боевых действий и даже Берлин. И тогда как минимум "будут гореть западные танки", а как максимум - западные города.
Также обсуждается военспецами в медиа будущая поставка США баллистических ракет ATACMS в "кассетном варианте" (она повлечет за собой "повторюшек" - поставку немецких крылатых ракет Taurus).
Украина уже заявляла, что сразу ударит по Крымскому мосту, Крыму, и подобным "линиям снабжения и логистическим центрам". Эксперты же обсуждают, сколько русской ПВО нужно времени, чтобы научиться сбивать и ATACMS - как уже сбивают "неуязвимые" Storm Shadow.
Тем временем пресса обсуждает, намерены ли США всё-таки присвоить миссии на Украине название, а также назначить одного из генералов Пентагона руководителем, или нет.
Да, это "бюрократическая" процедура - якобы для финансирования, награждений, и т.д. Но тогда американцы официально признают свою прямую вовлечённость в украинский кризис - а это означает "шаг до Третьей мировой".
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