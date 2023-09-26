ISW, Stern, TDE: зимняя ставка Украины - на оружие и армию НАТО

4:06 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

Западная пресса активно занимается прогнозами предстоящих событий на Украине - военспецов интересует "как Украина будет воевать зимой" и варианты продолжения контрнаступления.

Фото: sharij.net

Речь в основном идёт о грядущем западном перевооружении ВСУ новыми ракетами и авиацией, отмечает "НГ".

"В плане обманутых ожиданий Украина стала лидером года, поскольку оснащённые современным западным оружием и обученные в Германии солдаты ВСУ вернули под свой контроль менее 0,25% занятой ранее Россией территории. Западу пришлось осознать, что никакой «позиции на переговорах» у Украины не будет, и предстоит изнурительная борьба на истощение", - пишет уже The Economist.

По оценкам американского ISW, "зима только утяжелит логистику передвижения частей и проведения операций, но никак не повлияет и не сыграет в пользу какой-то из сторон".

Основной проблемой для РФ могут стать финансы, считают британские эксперты. В отличие от Украины, которую финансирует Запад, Россия воюет на свои деньги.

По подсчетам Stern, The Daily Express и других СМИ:

C 24 февраля 2022 года по 23 августа 2023 года Россия израсходовала на участие в боевых действиях в Украине от 83 до 165 млрд евро (впрочем, данные получены от украинской стороны, и доверять им бессмысленно).

С другой стороны, продажа энергоресурсов и переход на расчёты в рублях принесли РФ куда большие средства - и, как грустно пишут западные журналисты, СВО "уже отбилось по затратам", причём не считая ресурсов в новых регионах РФ.

Военные специалисты, разведка США и НАТО и сами (пока ещё) живые бойцы ВСУ сообщают СМИ - на Украине дела гораздо хуже. Как минимум - в вопросе состояния личного состава, живой силы не хватает, солдаты ВСУ измотаны и "ничего не хотят".

Пока альянс оказывает полную разведывательную и логистическую поддержку ВСУ. Однако в Польше и Германии уже говорят "об усилении боевых подразделений НАТО на границах с Россией", причём начиная обсуждать... участие этих подразделений непосредственно в боях.

Мало того, сотрудник Центра безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для AT указал, что по всем прогнозам "после падения Киева столкновение России и НАТО стопроцентно состоится".

Вот только западные юристы отмечают - как только официальные части НАТО зайдут на Украину, "русские смогут атаковать города НАТО по Уставу ООН". Юрист-профессор Маттиас Хреген заявил, что русские могут атаковать немецкие подразделения на месте боевых действий и даже Берлин. И тогда как минимум "будут гореть западные танки", а как максимум - западные города.

Также обсуждается военспецами в медиа будущая поставка США баллистических ракет ATACMS в "кассетном варианте" (она повлечет за собой "повторюшек" - поставку немецких крылатых ракет Taurus).

Украина уже заявляла, что сразу ударит по Крымскому мосту, Крыму, и подобным "линиям снабжения и логистическим центрам". Эксперты же обсуждают, сколько русской ПВО нужно времени, чтобы научиться сбивать и ATACMS - как уже сбивают "неуязвимые" Storm Shadow.

Тем временем пресса обсуждает, намерены ли США всё-таки присвоить миссии на Украине название, а также назначить одного из генералов Пентагона руководителем, или нет.

Да, это "бюрократическая" процедура - якобы для финансирования, награждений, и т.д. Но тогда американцы официально признают свою прямую вовлечённость в украинский кризис - а это означает "шаг до Третьей мировой".