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Михаил Плисюк

Новая провокация на севере Косово: Приштина винит Белград

6:38
Мир » Европа » Балканы

Косово сложно сразу отыскать на карте, но это название постоянно звучит в Европе и США, на днях о нём говорилось в ООН.

Новая провокация на севере Косово: Приштина винит Белград
Фото: "Stepping out of the Shadows" by włodi is licensed under CC BY-SA 2.0.

Новый повод - трагический инцидент с убийством косовского полицейского в местечке Баньска некими неустановленными вооруженными лицами. В Приштине уверены, что это были "преступники-сербы". Весть о случившемся немедленно облетела западный мир: ЕС, США, KFOR и даже ООН осудили происшествие, призвав "преступников" сдаться властям. К слову, многочисленные нападения полиции и спецназа Косово на местных сербов зачастую остаются без должной реакции. Лишь в последнее время, когда вновь заговорили о "нормализации и деэскалации" Запад начал пенять Приштине, что практику притеснения сербов в Косово следует обуздать.

"Премьер" Косово Альбин Курти громко заявил: "Мы осуждаем это злостное нападение. Организованная преступность при политической, финансовой и логистической поддержке официального Белграда атакует нашу страну". Власти закрыли пограничные переходы в Сербию - Яринье и Брньак.

Таким образом, Приштина мгновенно нашла основного виновника - Сербию, президента Вучича и, естественно, местных сербов. 

"Министр внутренних дел" Косово Целяль Светли утверждает, что там, где произошло убийство, обнаружен "целый арсенал стрелкового оружия". В ходе перестрелки с полицией погибли трое нападавших, несколько человек арестовали. Курти заявил, что на полицейских напали до 30 вооружённых людей, которые потом скрылись в находящемся поблизости монастыре Баньска. В самом монастыре утверждают, что все посторонние лица покинули его, а осталось там лишь несколько паломников из Сербии.

Курти также сообщил СМИ, что якобы на фотографиях с места стычки видно, что "это не бандиты и не вооружённые гражданские лица, а профессиональное военное подразделение, которое зашло на нашу территорию, а также в монастырь. На снимках видны бронированные машины без опознавательных знаков". В Приштине у местных правителей явно разыгралась фантазия. Дескать, в Косово "не хотят войны и дестабилизации", там хотят разобраться, в чём дело. Курти также заявил, что полон решимости "защитить законность и независимость Косово".

Весьма нелёгкая миссия выпала на долю президента Сербии Александра Вучича, который обратился к гражданам своей страны. Он, как мог, попытался разъяснить ситуацию и представить свои первые оценки. Произошедшая гибель полицейского потребует ещё долгого дополнительного расследования. Поэтому Вучич был осторожен и сдержан в выражении мнения. 

"Ни в коем случае не хочу оправдывать убийство албанского полицейского, это нельзя оправдать",- признал президент Сербии. В то же время он напомнил, что "и в Брюсселе, и в Нью-Йорке предупреждал неоднократно, что до такого может дойти, но никто не хотел слушать". При этом Вучич уверен, что "Курти - главный организатор хаоса в Косово и Метохии".

"Сербы в КиМ взбунтовались, они не хотят больше терпеть террор Курти",- считает президент Сербии. 

Вучич также рассказал, что косовские власти сейчас занимаются подтасовкой фактов. Якобы один из убитых полицией сербов был жителем Белграда, что, по словам президента, ложь. В Приштине утверждают, что нападавшие были наёмниками, которым тайно платила Россия. При этом они ссылаются на некий перевод по почте, что тоже не доказано.

"Курти - единственный, кто виновен в этой провокации. Мне жаль, что некоторые сербы оказались в это втянуты", - подчеркнул Вучич. "Курти хочет инициировать столкновения и войну, он стремится вовлечь нас в конфликт с НАТО". "Мы будем стараться  сохранить мир, будем реагировать терпеливо",- заверил граждан Сербии президент. По крайней мере, в планах Белграда не реагировать на провокации, сохранять выдержку и спокойствие, в интересах сербского населения Косово.

Вучич в ходе своего выступления призвал международное сообщество "способствовать формированию Сообщества сербских муниципалитетов, разместить на севере Косова сербских полицейских", что станет единственным способом "предотвратить изгнание сербов со своей земли и избежать дальнейших стычек и конфликтов". При этом президент Сербии призвал "народ к сдержанности и миру".

Завершил он своё выступление тем, что вновь повторил: "Сербия никогда не признает независимость Косова".

Примечательно, что рассказали для СМИ члены семьи погибшего албанского полицейского: "Мы призываем премьера Косова начать переговоры, чтобы воздержаться от использования полиции на севере Края и предотвратить дальнейшие жертвы". Так сказал для прессы Артон Бунчаку, родственник убитого полицейского.

Как обычно, поддержку Белграду выразил президент Республики Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Он подчеркнул, что "все события показывают лицемерие международного сообщества, которое поддерживает попытки Альбина Курти обвинять сербов и Сербию в ситуации в Косово". "Я верю, что меры, о которых объявило руководство в Белграде, будут в интересах мира и стабильности для сербского народа",- заявил Додик.

В Сербии прекрасно понимают, что случившееся в Косово будет активно использоваться Приштиной для нагнетания агрессивной риторики против Белграда. Наверняка факт убийства албанского полицейского возьмут на вооружение и недруги Сербии на Западе. Некоторые "горячие головы" в Европе уже предложили "бомбить Сербию". По крайней мере, и в ЕС, и в США инцидент включат в перечень возможных тем для давления на Александра Вучича. Пока же Запад настаивает на интенсификации контактов между Белградом и Приштиной. В частности, спецпредставитель ЕС Мирослав Лайчак заявляет, что "ужасное нападение дополнительно диктует необходимость превентивной дипломатии и диалога".

В Сербии настроены на спокойное и цивилизованное изучение произошедшего, а также будут всеми силами стремиться сохранить мир в регионе.

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Автор Михаил Плисюк
Михаил Алексеевич Плисюк — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сербия косово
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