Зеленский выдвинул России два условия завершения конфликта. Чем ответит Москва?

В ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (Совбез ООН) украинский президент Владимир Зеленский назвал два условия мирного плана Украины, который состоит из двух условий.

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Pravda.Ru рассказывает о контексте этого заявления.

Предложение Зеленского

Условия украинский лидер выдвинул следующие:

Вывод российских военных со всей территории Украины и возвращение страны к границам 1991 года;

Возврат Украине контроля не только над над всей границей страны, но и над исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе.

"Только выполнение таких двух пунктов будет иметь результатом честное, надежное и полное прекращение боевых действий", — сказал Зеленский.

Более того, он призвал 45-го президента США Дональда Трампа озвучить свой план урегулирования ситуации на Украине "за 24 часа": ранее экс-лидер США действительно выступал с подобными предложениями. Так, Зеленский подчеркнул, что остается больше года до начала американских президентских выборов, поэтому Трампа стоит "не тратить время впустую", а раскрыть детали своей инициативы.

"Я не понимаю, в чем детали его идеи, почему он ими не поделится и чего ждет", — прокомментировал Зеленский ранее сделанные Трампом заявления.

Украинский политик также заметил, что, по мнению Киева, формулой мира предложение Трампа не будет являться в том случае, если инициатива не будет подразумевать полный вывод российской армии. Зеленский добавил, что вариант признания спорных территорий российскими Киеву не подходит.

Не первый раз

Украина уже не раз высказывалась о возможности мирных переговоров. Среди условий, выдвигаемых для начала этих переговоров, есть те, которые Москву не устраивают априори: и это все то же возвращение к границам 1991 года. Например, 1 июля, президент Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом говорил, что Украина будет готова к диалогу с РФ лишь в том случае, когда украинские силы выйдут "к границам 1991 года".

"Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах (1991 года. — Ред.). На наших реальных границах", — говорил украинский лидер, уточняя, что граница от 24 февраля 2022 года была "контактной линией", поэтому выход к ней не приведет к началу переговоров.

Напомним, в октябре 2022 года, Зеленский подписал указ, в котором констатируется невозможность переговоров с Путиным. Указ закрепляет решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 30 сентября.

"Констатировать невозможность проведения переговоров с Президентом Российской Федерации В. Путиным", — говорится в первом пункте указа.

Россия открыта к переговорам, но не на таких условиях

Россия неоднократно подчеркивала свою готовность к мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом заявлял и российский президент Владимир Путин.

"Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Однако ещё в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не нами. Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьёзному разговору с учётом сложившихся геополитических реалий. К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации", — писал он 19 марта в своей статье для китайской газеты "Жэньминь жибао".

На данном этапе, однако, Москва не видит перспектив для урегулирования ситуации. Об этом еще в апреле заявлял и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы пока никаких перспектив не видим для этого, поэтому здесь нечего добавить», — говорил он тогда журналистам.

Как сообщает РБК, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Россия отвергала аналогичные предложения Киева. По словам издания, ни один из десяти пунктов "формулы Зеленского" не был направлен на решение возникшего кризиса. По мнению Захаровой, планы Зеленского являются "бессмысленным ультиматумом России". Захарова предлагала следующие условия для мирных переговоров:

прекращение Киевом боевых действий и "террористических атак";

Запад прекращает "накачивание" Украины вооружениями;

подтверждается нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины;

признаются "новые территориальные реалии, сложившиеся в результате осуществления. жителями новых российских регионов закрепленного в Уставе ООН права на самоопределение";

обеспечиваются демилитаризация и денацификация Украины;

обеспечиваются права русскоязычных граждан Украины и национальных меньшинств.