Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Зеленский выдвинул России два условия завершения конфликта. Чем ответит Москва?

Мир » Бывший СССР » Украина

В ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (Совбез ООН) украинский президент Владимир Зеленский назвал два условия мирного плана Украины, который состоит из двух условий.

Зеленский выдвинул России два условия завершения конфликта. Чем ответит Москва?
Фото: CreativeCommons

Pravda.Ru рассказывает о контексте этого заявления.

Предложение Зеленского

Условия украинский лидер выдвинул следующие:

  • Вывод российских военных со всей территории Украины и возвращение страны к границам 1991 года;
  • Возврат Украине контроля не только над над всей границей страны, но и над исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе.

"Только выполнение таких двух пунктов будет иметь результатом честное, надежное и полное прекращение боевых действий", — сказал Зеленский.

Более того, он призвал 45-го президента США Дональда Трампа озвучить свой план урегулирования ситуации на Украине "за 24 часа": ранее экс-лидер США действительно выступал с подобными предложениями. Так, Зеленский подчеркнул, что остается больше года до начала американских президентских выборов, поэтому Трампа стоит "не тратить время впустую", а раскрыть детали своей инициативы.

"Я не понимаю, в чем детали его идеи, почему он ими не поделится и чего ждет", — прокомментировал Зеленский ранее сделанные Трампом заявления.

Украинский политик также заметил, что, по мнению Киева, формулой мира предложение Трампа не будет являться в том случае, если инициатива не будет подразумевать полный вывод российской армии. Зеленский добавил, что вариант признания спорных территорий российскими Киеву не подходит.

Не первый раз

Украина уже не раз высказывалась о возможности мирных переговоров. Среди условий, выдвигаемых для начала этих переговоров, есть те, которые Москву не устраивают априори: и это все то же возвращение к границам 1991 года. Например, 1 июля, президент Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом говорил, что Украина будет готова к диалогу с РФ лишь в том случае, когда украинские силы выйдут "к границам 1991 года".

"Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах (1991 года. — Ред.). На наших реальных границах", — говорил украинский лидер, уточняя, что граница от 24 февраля 2022 года была "контактной линией", поэтому выход к ней не приведет к началу переговоров.

Напомним, в октябре 2022 года, Зеленский подписал указ, в котором констатируется невозможность переговоров с Путиным. Указ закрепляет решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 30 сентября.

"Констатировать невозможность проведения переговоров с Президентом Российской Федерации В. Путиным", — говорится в первом пункте указа. 

Россия открыта к переговорам, но не на таких условиях

Россия неоднократно подчеркивала свою готовность к мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом заявлял и российский президент Владимир Путин.

"Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Однако ещё в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не нами. Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьёзному разговору с учётом сложившихся геополитических реалий. К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации", — писал он 19 марта в своей статье для китайской газеты "Жэньминь жибао".

На данном этапе, однако, Москва не видит перспектив для урегулирования ситуации. Об этом еще в апреле заявлял и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы пока никаких перспектив не видим для этого, поэтому здесь нечего добавить», — говорил он тогда журналистам.

Как сообщает РБК, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Россия отвергала аналогичные предложения Киева. По словам издания, ни один из десяти пунктов "формулы Зеленского" не был направлен на решение возникшего кризиса. По мнению Захаровой, планы Зеленского являются "бессмысленным ультиматумом России". Захарова предлагала следующие условия для мирных переговоров:

  • прекращение Киевом боевых действий и "террористических атак";
  • Запад прекращает "накачивание" Украины вооружениями;
  • подтверждается нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины;
  • признаются "новые территориальные реалии, сложившиеся в результате осуществления. жителями новых российских регионов закрепленного в Уставе ООН права на самоопределение";
  • обеспечиваются демилитаризация и денацификация Украины;
  • обеспечиваются права русскоязычных граждан Украины и национальных меньшинств.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы оон россия украина совбез оон владимир путин мария захарова дмитрий песков владимир зеленский
Новости Все >
Учёные из СПбПУ доказали, что воздействие на особые клетки мозга поможет бороться с болезнью Альцгеймера
«Открытие Авто»: чаще других по параллельному импорту в РФ ввозят японские авто
В селе под Брянском ввели режим ЧС после стрельбы ВСУ из танка
Покинувшие Россию артисты готовятся вернуться на отечественные экраны
Дрон "Владлен Татарский" наказал бойца ВСУ, показавшего неприличный жест
Украина назначила награду в 100 тысяч долларов за каждого российского депутата
Лавров в шутку предложил российским журналистам погулять на 40 км по США
Анналена Бербок выступила за защиту Устава ООН и сохранение Россией права вето
Минобороны Польши: скандал с зерном произошёл из-за украинских олигархов
Shot: барнаульский маньяк запутался в показаниях и случайно признался в новых убийствах
Популярное
Врачи назвали пять ошибок человека, пьющего алкоголь

Существует несколько распространенных заблуждений, которые часто принимают за правду.

Медики описали пять типичных черт алкоголика
Из Москвы в Германию вылетел медицинский самолёт
Стало известно о вылете медицинского самолёта из Москвы в Германию
На почерневшую от горя Пахмутову в платочке больно смотреть у гроба Добронравова
Удар по МиГ-29 ВСУ назван дебютом российского БПЛА "Ланцет". Почему это лучший дрон ВС РФ?
В ЕС назвали четыре сценария развития конфликта России и Украины Петр Ермилин Плохие новости для ВСУ: ВС РФ начали применять новые "Ланцеты" и ФАБы Любовь Степушова Православие в Америке: тяжёлый путь становления Сергей Лебедев
Сто раз пожалела: актриса Дарья Мороз недовольна своей игрой на съемках сериала "Секс. До и после"
В боях в Нагорном Карабахе убили мэра города Мартуни
Армяне остаются гонимым народом. Перспективы нации ужасны
Армяне остаются гонимым народом. Перспективы нации ужасны
Последние материалы
Олаф Шольц жёстко высказался о Путине: президент стремится реализовать свой империалистический план
Военные РФ обнаружили планшет боевика "Азова"* с фотографиями на фоне фашистской свастики
Появилось видео с уничтоженной в Черкассах гостиницей с наёмниками
Певица Гурцкая заявила, что всегда будет любить умершего супруга Петра Кучеренко
Главком ВСУ Залужный сообщил, что сбито 36 российских ракет из 43
Политик Ирина Хакамада устроила танцы на сцене ночного клуба
The Drive: в Иране Шойгу показали секретный дрон-перехватчик "объект 358"
Умерла актриса из США Роуз Грегорио
Глава МИД ФРГ Бербок: война с Россией — это ещё и сигнал другим странам
Саудовский принц спрогнозировал "войну со всем миром" в случае ядерного удара
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников