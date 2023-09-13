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Олег Володин

Суперпоезд Кима: сверхзащищён, полон удовольствий, работы и "ядерки"

5:58
Мир

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал в РФ и двигается по России железной дорогой, в своем бронированном поезде.

Суперпоезд Кима: сверхзащищён, полон удовольствий, работы и "ядерки"
Фото: Сайт президента Российской Федерации

Многие спрашивают "чего же он так боится, что не летает даже на авиакомпании КНДР?". Ответ дают эксперты Stratfor, сообщившие "нет ни одной причины, по которой самолет Кима не был бы любой ценой уничтожен в интересах США, Японии и Южной Кореи и вопреки интересам КНР и РФ".

Что представляет собой "суперпоезд Кима" изнутри — разбирались эксперты The New York Times, южнокорейские СМИ и транспортные спецы BuroX.

Это — специальный бронированный состав, называемый на родине Ким Чен Ына "поездом повышенной безопасности", хотя на самом деле это бронепоезд, дворец, место радости и удовольствий и штаб одновременно.

Вагоны у поезда — тяжелобронированные со всех сторон, включая дно, соответственно, вес их в разы больше обычных — поэтому поезд едет медленнее. Максимальная скорость его движения не превышает 60 километров в час.

ИноСМИ тщательно изучают поезд и смогли найти редкие фотографии

  1. На одной во время визита в Китай в 2018 году Ким Чен Ын встречал высокопоставленного китайского чиновника в вагоне для аудиенций, обставленном розовыми диванами.
  2. На другой глава КНДР сидит за длинным белым столом в конференц-зале,
  3. На третьей — его рабочий кабинет с френчем, сапогами на каблуках, современными средствами связи и "начальственным" столом.

Одним из требований Кима для себя и пассажиров "главного поезда КНДР" — доступность в ходе поездок деликатесов и вин (красное вино Ким Чен Ыну посоветовали пить врачи).

Как отмечали российские чиновники, которым "повезло" проехать с Ким Чен Ыном, повара готовят "исключительно вкусные блюда русской, китайской, корейской, японской или французской кухни", а в "походной" винотеке "борта №1" есть самые лучшие вина всех стран мира, сыры.

Как сам глава КНДР, так и любой его гость в любой момент может заказать любое блюдо — кухня обязана сделать его немедленно, будь это хоть омлет с чёрной икрой и лобстеры, хоть морские ушки и ослиное мясо, хоть пельмени из осетра или спагетти с соусом из трюфелей и водки.

Известно, что среди вагонов есть:

  • конференц-зал с большим белоснежным столом,
  • вагон для приёма гостей;
  • банкетный зал-вагон,
  • рабочий кабинет лидера КНДР;
  • спальные вагоны с огромными (для поезда) местами и кроватями
  • вагон-дизельная электростанция
  • вагон с лимузином Ким Чен Ына и специальной связью (в том числе с ядерными силами)
  • вагоны охраны и сопровождения поезда.

Сегодня все части поезда оснащены современной электроникой, включая плазменные экраны и современные ноутбуки, интернетом, спутниковой связью и системами управления ядерным оружием КНДР.

Южнокорейские журналисты даже увидели у Кима "ядерный чемоданчик — похожий на аналогичный "ядерный чемоданчик" времен СССР или ранней России после 1991 года.

Авторы публикаций сообщали, что теперь поезд Ким Чен Ына стал "ядерным" — как уже сообщалось выше, "чемоданчик" и аппаратура специальной связи дает лидеру КНДР такую возможность. "Ким может получить оргазм и нанести ядерный удар не выходя из купе", — писали в Сеуле.

Как отмечали корееведы, во время следования по Северной Корее после его проезда отключают ток, и другие поезда не могут приблизиться к нему даже теоретически.

Для работы в пути Ким Чен Ын использует специальные современные экраны, на которые выводятся все данных о регионах, которые проезжает поезд.

Что же требует показывать Ким Чен Ын:

  1. фото и фамилии губернаторов и других руководителей регионов КНДР, Китая и России, их дни рождения, справки о них,
  2. количество посевов и скота в регионе,
  3. экономическая ситуация в регионе
  4. наличие военных баз и частей,
  5. справки по торговле, "компромат"
  6. прочие нужные статданные.

Как сообщает популярный транспортный проект "БюроИкс", жизнеобеспечением поезда во время путешествий руководителей КНДР занимается целый штат сотрудников. Конечно, это охрана (включая снайперов), официанты, повара, уборщики, и т. д.

Южнокорейские СМИ пишут, что руководство КНДР на борту поезда якобы "традиционно развлекает женский коллектив, считающийся "песенным" — хотя южнокорейские СМИ называют его "Киппымджо" — дескать, это "бригада удовольствий из красивых и высоких девушек".

В самой КНДР слухи о "ансамбле радости и удовлетворения любых желаний" называют грязными слухами, хотя мировая пресса не скрывает — и сам Ким, и его сестра Ким Ё Чжон любят "секс-приключения" не меньше, чем современные гаджеты или ядерное оружие.

Еще известно, что перед "поездом №1" всегда следует локомотив-"разведчик", проверяющий дорогу, а за ним — целый железнодорожный состав с дополнительными телохранителями и обеспечением.

"На территории КНДР всё по ходу состава "зачищается", солдаты стоят через каждые 15-50-100 метров (в РФ и Китае просят обеспечить оцепление мостов и станций). Известно, что вагоны, где живёт Ким Чен Ын, оснащены системами жизнеобеспечения (в том числе — для защиты от атак радио-, хим- и био-оружием", - пишут эксперты.

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы кндр поезд ким чен ын
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