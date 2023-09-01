В Латвии на пост премьер-министра метит кандидат с сомнительной репутацией

6:40 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Прибалтика

"Ну и дела творятся в милой Франции/ Здесь можно дурой быть из дур,/ И всё же править государством!/ Пример: маркиза Помпадур!" — так когда-то пели на улицах Парижа накануне Великой Французской революции. Не исключено, что "формула любви а ля Помпадур" применима и к Латвии.

Фото: liepajniekiem.lv

По словам председателя парламентской фракции "Прогрессивных" Каспарса Бришкенса, министр благосостояния латышского правительства Эвика Силиня будет сильным кандидатом на пост премьер-министра, так как имеет большой опыт работы в предыдущем правительстве, будучи одним из ближайших доверенных лиц премьер-министра Кришьяниса Кариньша, а также опыт работы министром уже в этом правительстве.

"Положительно следует оценивать и выдвижение премьер-министра-женщины, что стало бы хорошим сигналом с точки зрения гендерного равенства", — считает он.

Эвику выдвигает партия "Новое Единство", причём выдвигает в полном согласии с уходящим премьером Кариньшем, попросившим "Новое единство" предложить кандидатуру его сменщика.

Любопытно, что Кариньш предложил "Новому Единству" контролировать должность председателя комиссии сейма по иностранным делам. То есть именно эта партия должна отвечать за внешний курс страны.

Так как партии "Нацобъединение" и ОС не приняли его предложение, он сформировал новую коалицию "Прогрессивных" и "Союза зелёных и крестьян", которые вместе с "Новым Единством" могли бы составить ядро будущего кабинета министров. Подобная возня вызвала вопрос даже у президента Ринкевичса, который был вынужден заявить, что, "в соответствии со статьей 56 Конституции, кабинет министров формирует лицо, призванное к этому президентом, поэтому любые действия до отставки премьера нужно считать политическими консультациями, а не созданием правительства".

При этом Эвика Силиня обладает, мягко говоря, неоднозначной репутацией. В июле 2009 года особа, как две капли воды прохожая на Эвику, проходила в какой-то московской квартире порнокастинг французского режиссера Пьера Вудмана, основателя студии Woodman Casting X. Pierre Woodman, где на камеру полностью показала все забавы "Камасутры", предварительно рассказав, что она эксгибиционистка и что для неё "заниматься порно на камеру не более чем работа, в которой ей иногда что-то немножко не нравится".

Правда девушка из кастинга заявляет, что ей двадцать. Как известно, Эвика родилась в 1975 году, то есть в 2009-м ей было уже 34 года. Но кто и когда в подобных местах сообщал свой настоящий возраст? Да и, правду говоря, не смотрится начинающая порноактриса на двадцать — скорее, на те самые тридцать с хвостиком.

Известно, что Эвика была любовницей одного из самых тёмных уголовных авторитетов 30-летней давности Яниса Кальвы по кличке "Клоп". Он получил несколько тюремных сроков, причём, помимо всего прочего, за разбой и "принуждение к сексуальным отношениям". В год Миллениума "Клоп" был кем-то умерщвлён прямо в стенах Рижской центральной тюрьмы.

Любопытно, что в официальной биографии министерши и по совместительству политика зияет дыра провалом в несколько лет. Так, согласно опубликованной версии, она окончила четырёхлетнее обучение на степень бакалавра права в 97-м году (тут тоже забавно, что бакалавриат — по советской системе "неоконченное высшее" — это двухлетнее образование, согласно американской классификации, а Эвика училась целых четыре года). Но вот потом недоучившаяся юристка где-то пропадала в течение аж шести лет (!), чтобы потом "всплыть", как подводная лодка, уже в новом тысячелетии и объявить себя "присяжным адвокатом, специализирующимся на международном и внутреннем предпринимательском праве". Правда, при каком суде она была "присяжным адвокатом" со своим неоконченным высшим и какие дела вела, не уточняется.

Но уже через год мадам обнаруживается в кресле парламентского секретаря МВД Латвии, где и пребывает с января 2013-го по 23 января 2019 года. Парламентский секретарь — это фактически заместитель министра, представляющий ведомство в высшем законодательном органе страны. Так как же всё-таки недоучка с тёмным прошлым, связанным с криминалом и, возможно, порноиндустрией, оказывается в одночасье крупным государственным чиновником? Может быть, вероятный старинный знакомый из 2009 года подсобил? В США ведь уже были случаи разоблачения связей крупных политиков и промышленников, которых роднила любовь к запретным забавам. Порок не только сближает, но и вяжет круговой порукой.

Впрочем Эвика неплохо вписалась в новомодный женский европейский тренд.

Слухи о "пониженной социальной ответственности" омрачили репутацию и главы внешнеполитического ведомства ФРГ. Во время предвыборной кампании немецкой партии "Зелёные" в сетях появились фото слегка прикрытой Анналены Бербок в эпоху её бесшабашной молодости. Фото сопровождаются комментарием курсивом: "Я была молодой и любила деньги". Вброс ли это со стороны конкурентов, не желающих видеть её а кресле канцлера? Возможно. Но опровержения и заявления в суд с иском о возмещении морального ущерба так и не последовало.

Впрочем поговаривают, что и занимавшая кресло главы исполнительной власти ФРГ добрая "бабушка" Ангела Меркель также была в молодости изрядной затейницей. Если поискать, то в Сети можно обнаружить и откровенные фото нынешней почётной пенсионерки, прогуливающейся в далёкой молодости в чём мать родила под ручку с подругой по нудистскому пляжу. Конечно, окружение Меркель уже пыталось заявить, что на фото не молодая комсомолка и любительница русского языка Ангела, а кто-то сильно похожий на неё…

Как говорили во времена сталинского аппарата, рыба гниёт с головы. Так что похоже, за прошедшие послевоенные десятилетия западноевропейская элита давно уже протухла и сгнила. На радость американцам, овладевшим жизненным пространством когда-то великой и грозной цивилизации.