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Любовь Степушова

Время убеждений закончилось: Путин и Си не едут на саммит G20

4:57
Мир

Вслед за Владимиром Путиным Си Цзиньпин отказался ехать на саммит G20 в Индию. Это означает, что Москва и Пекин изменили стратегию отношений с Западом.

Время убеждений закончилось: Путин и Си не едут на саммит G20
Фото: kremlin.ru

Вслед за Путиным Си отказывается от визита на саммит G20

Как сообщает Reuters, со ссылкой на источники в Китае и Индии, скорее всего, вместо председателя Госсовета КНР Си Цзиньпина в Нью-Дели на саммит G20 c 9 по 10 сентября отправится премьер-министр Китая Ли Цян.

Владимир Путин отказался от личного присутствия на саммите ранее. Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков сообщил, что формат участия президента РФ в мероприятии ещё уточняется.

При этом подтвердил своё участие на саммите президент США Джозеф Байден, а на прошлом саммите в ноябре 2022 года на Бали Байден встречался с Си, и все западные издания пишут, что в Нью-Дели большие ожидания возлагались на новую встречу, чтобы разрулить "разногласия".

Добавим, что Путин, как пишет Bloomberg, согласился посетить Китай в октябре на международном форуме Си "Один пояс, один путь".

Путину и Си не о чем говорить с Западом

О чём говорят такие новости?

  1. С друзьями обо всём переговорено на БРИКС, а с недружественными странами нечего обсуждать сегодня в силу их неадекватной позиции по критически важным для Москвы и Пекина вопросам. Для РФ это замена режима в Киеве на лояльный РФ, а также принятие территориальных изменений, утверждённых в российской Конституции. Со стороны Китая это отказ Запада от поддержки, прежде всего оружием, сепаратистов на Тайване.
  2. Россия и Китай будут ждать изменений во внутриполитической ситуации в США, пока их новые лидеры не созреют до неизбежности и даже желательности принятия российских и китайских условий переговоров.
  3. Со стороны РФ это намёк всем "миротворцам" по Украине, что Россия сама установит мир, когда Киев или Львов будут к этому готовы. А то, что "миротворцы" могут сейчас делать — пожалуйста, боритесь за право быть зерновым хабом РФ и зарабатывать на переработке и экспорте российского зерна или покупайте российские энергоресурсы со скидкой взамен на неприсоединение к санкциям.

РФ и Китай будут без оглядки на Запад строить альтернативный мир

В-четвертых, это заявка на укрепление стратегического союза РФ и Китая. Никакого дрейфа Пекина для усиления изоляции РФ не предвидится. Китай твёрдо стоит на позиции, что НАТО спровоцировал Россию на военную операцию на Украине и не принял во внимание законные интересы безопасности России. С другой стороны, в Пекине понимают, что только вместе с РФ Китай сможет стать лидером альтернативного мира, а если Запад задавит Россию Путина, то следующим будет Китай Си.

Приведём данные, которые говорят о заявленной тенденции. Экспорт Китая в Россию вырос на 67,2% в первой половине 2023 года. Китай стал ведущим автоэкспортёром в РФ. Более 405 тысяч легковых машин было поставлено из Китая в Россию за январь-июль 2023 года, что в 5,7 раза превышает показатель за аналогичный период 2022 года. За последние полтора года две страны активизировали военное сотрудничество, в начале августа совместное патрулирование кораблей ВМФ РФ и КНР около берегов Аляски вызвало в США истерику. Важным событием стало расширение БРИКС, и очередь на вступление в альтернативный G7 союз состоит из около 40 стран.

В-пятых, это сигнал всем — присоединяйтесь. РФ и Китай выиграют эту схватку с Западом, и вы сможете иметь больше влияния в будущем глобальном порядке. Неизбежность победы определяется тем, что 80% экономики Запада — это виртуальная экономика (биржевые котировки компаний), это сфера услуг. Как видно на примере Украины, Запад не в состоянии быстро наладить промпроизводство для военных нужд, потому что и мощностей нет, и ресурсы ограничены, как материальные, так и административные, а также нет желания развязывать третью мировую войну .

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы си цзиньпин владимир путин
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