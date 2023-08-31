Вслед за Владимиром Путиным Си Цзиньпин отказался ехать на саммит G20 в Индию. Это означает, что Москва и Пекин изменили стратегию отношений с Западом.
Как сообщает Reuters, со ссылкой на источники в Китае и Индии, скорее всего, вместо председателя Госсовета КНР Си Цзиньпина в Нью-Дели на саммит G20 c 9 по 10 сентября отправится премьер-министр Китая Ли Цян.
Владимир Путин отказался от личного присутствия на саммите ранее. Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков сообщил, что формат участия президента РФ в мероприятии ещё уточняется.
При этом подтвердил своё участие на саммите президент США Джозеф Байден, а на прошлом саммите в ноябре 2022 года на Бали Байден встречался с Си, и все западные издания пишут, что в Нью-Дели большие ожидания возлагались на новую встречу, чтобы разрулить "разногласия".
Добавим, что Путин, как пишет Bloomberg, согласился посетить Китай в октябре на международном форуме Си "Один пояс, один путь".
О чём говорят такие новости?
В-четвертых, это заявка на укрепление стратегического союза РФ и Китая. Никакого дрейфа Пекина для усиления изоляции РФ не предвидится. Китай твёрдо стоит на позиции, что НАТО спровоцировал Россию на военную операцию на Украине и не принял во внимание законные интересы безопасности России. С другой стороны, в Пекине понимают, что только вместе с РФ Китай сможет стать лидером альтернативного мира, а если Запад задавит Россию Путина, то следующим будет Китай Си.
Приведём данные, которые говорят о заявленной тенденции. Экспорт Китая в Россию вырос на 67,2% в первой половине 2023 года. Китай стал ведущим автоэкспортёром в РФ. Более 405 тысяч легковых машин было поставлено из Китая в Россию за январь-июль 2023 года, что в 5,7 раза превышает показатель за аналогичный период 2022 года. За последние полтора года две страны активизировали военное сотрудничество, в начале августа совместное патрулирование кораблей ВМФ РФ и КНР около берегов Аляски вызвало в США истерику. Важным событием стало расширение БРИКС, и очередь на вступление в альтернативный G7 союз состоит из около 40 стран.
В-пятых, это сигнал всем — присоединяйтесь. РФ и Китай выиграют эту схватку с Западом, и вы сможете иметь больше влияния в будущем глобальном порядке. Неизбежность победы определяется тем, что 80% экономики Запада — это виртуальная экономика (биржевые котировки компаний), это сфера услуг. Как видно на примере Украины, Запад не в состоянии быстро наладить промпроизводство для военных нужд, потому что и мощностей нет, и ресурсы ограничены, как материальные, так и административные, а также нет желания развязывать третью мировую войну .
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