Кандидат в главы США Рамасвами пообещал принять контроль РФ над новыми регионами

1:09 Your browser does not support the audio element. Мир

Кандидат в руководители США от республиканцев Вивек Рамасвами заявил, что Вашингтон примет контроль РФ над новыми регионами и снимет ограничительные меры, введённые в отношении Москвы, в случае его избрания на президентский пост.

Фото: CreativeCommons

По словам политика, присоединение Украины к Североатлантическому альянсу будет заблокировано в обмен на отказ РФ от военного альянса с КНР.

"Я положу конец санкциям и верну Россию обратно на мировой рынок", — сказано в статье Рамасвами, опубликованной в издании American Conservative.

Кроме того, он пообещал отправиться в российскую столицу в 2025 году, а также установить мир на Украине на таких условиях, которые будут соответствовать американским интересам. Политик назвал Китай "единственным победителем" в украинском конфликте.

Как пояснил Рамасвами, из-за "глупой" и "ошибочной" политики Вашингтона в отношении Пекина власти КНР и РФ стали работать вместе. Такой союз "представляет угрозу" для США, уточнил кандидат в президенты.