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Кандидат в главы США Рамасвами пообещал принять контроль РФ над новыми регионами

1:09
Мир

Кандидат в руководители США от республиканцев Вивек Рамасвами заявил, что Вашингтон примет контроль РФ над новыми регионами и снимет ограничительные меры, введённые в отношении Москвы, в случае его избрания на президентский пост.

Кандидат в главы США Рамасвами пообещал принять контроль РФ над новыми регионами
Фото: CreativeCommons

По словам политика, присоединение Украины к Североатлантическому альянсу будет заблокировано в обмен на отказ РФ от военного альянса с КНР.

"Я положу конец санкциям и верну Россию обратно на мировой рынок", — сказано в статье Рамасвами, опубликованной в издании American Conservative.

Кроме того, он пообещал отправиться в российскую столицу в 2025 году, а также установить мир на Украине на таких условиях, которые будут соответствовать американским интересам. Политик назвал Китай "единственным победителем" в украинском конфликте.

Как пояснил Рамасвами, из-за "глупой" и "ошибочной" политики Вашингтона в отношении Пекина власти КНР и РФ стали работать вместе. Такой союз "представляет угрозу" для США, уточнил кандидат в президенты.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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