Состав БРИКС увеличился в два раза. Как на это ответит Запад?

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В ходе последнего дня саммита БРИКС — международной организации, объединяющей Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР) — стало известно, что ее состав пополнится шестью новыми членами. Об этом официально заявил глава председательствующей в этом году ЮАР Сирил Рамафоса. Pravda.Ru изучает контекст расширения БРИКС и беседует с экспертами о том, какое значение имеет это расширение для роли БРИКС на международной арене.

Фото: syl.ru

Шесть новых участников

Как сообщил Рамафоса, в БРИКС войдут Аргентина, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия и ОАЭ. Название организации решили не менять, аргументируя это тем, что БРИКС стал устоявшимся брендом. Вопрос о смене названия возник на фоне того, что аббревиатуры БРИКС складывается из названия участников по первым буквам: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР (буква С от названии ЮАР на английском — South Africa).

"Полноценное членство новых стран в БРИКС начнется с 1 января 2024 года", — сообщил лидер ЮАР.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, что критериями для принятия новых стран в объединение стали их роль и важность на геополитической арене.

"Прежде всего в расчет принимался вес, авторитет, значение той или иной страны-претендента на членство и, конечно же, ее позиция на международной арене. Потому что все выступают за то, чтобы мы пополняли наши ряды единомышленниками", — объяснил глава МИД РФ.

Рамафоса позднее добавил, что прием новых членов в БРИКС можно назвать первой фазой расширения альянса.

"Мы достигли консенсуса по первой фазе процесса расширения. Другие фазы последуют", — отметил он в ходе выступления на саммите.

Интересно, что до официального заявления Рамафосы о решение организации пригласить новых участников сообщил бразильский портал UOL. Авторы соответствующего материала подчеркивали, что при принятии решения о приглашении предпочтение отдавалась членом G20 — "Большой двадцатки".

Тенденция к расширению

Вопрос расширения и приглашения новых участников фактически был центральной темой саммита в 2023 году. Последний раз организация расширялась более 10 лет назад, в 2010 году, когда к объединению присоединилась ЮАР.

В 2023 году желание участвовать в БРИКС возникло у множества стран, перед саммитом этого года более 40 стран высказали соответствующее намерение, а 23 из них направляли официальные заявки. Помимо ранее упомянутых новых членов, следи высказавших желание стать частью БРИКС были: Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Гондурас, Индонезия, Казахстан, Куба, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Сенегал и Таиланд.

Прорывом стал тот факт, что на саммите в ЮАР лидеры стран-участниц согласовали критерии и процедуру приема новых членов. Более того, лидеры БРИКС поручили главам МИД продолжить работу в направлении расширения, поэтому не исключено, что к следующему саммиту к объединению примкнут новые участники.

Российский лидер Владимир Путин назвал сложным процесс согласования итогового документа в части приема новых членов в организацию.

"Как выяснилось, эта работа была непростой, и президент Рамафоса проявил удивительное дипломатическое искусство при согласовании всех позиций, в том числе касающихся расширения БРИКС", — сказал президент.

Принцип отбора

В беседе с Pravda.Ru российский историк и политолог Олег Барабанов обратил внимание на то, что за расширением могут последовать и некоторые негативные аспекты. Например, по его словам, сама концепция БРИКС может начать "размываться".

"О расширении БРИКС до самого последнего момента говорили аккуратно и были разные информационные сливы, что те или иные страны могут быть против. Говорили и про Индию. Хотя индийский премьер на саммите сказал прямо, что Индия поддерживает расширение. В России тоже были разные точки зрения. И здесь, с одной стороны, это проблема исключительности, поскольку когда членов БРИКС было только пятеро, то они воспринимались как лидеры незападного мира, как своего рода такой Совет Безопасности ООН для незападного мира. Сейчас все это будет понемногу размываться", — объяснил специалист.

Политолог также проанализировал новый состав участников и высказал удивление тем, почему некоторые страны стали участниками в то время как другие остались "за бортом" объединения.

"Что же касается конкретного состава расширения, то здесь интересно, что с утра говорили в первых информационных сливах про пять стран, затем добавилась шестая — Эфиопия, что немного странно. Понятно, что страна населенная, большая. Но с экономической точки зрения слабая по африканским меркам. И вооруженные конфликты там совсем недавно проходили и не до конца улеглись. И при этом, допустим, не вошла в новый состав Нигерия – гораздо более экономически мощная страна и более населенная, чем Эфиопия. Если говорить об Азии, то все три новых члена (Иран, Саудовская Аравия и Эмираты) представляют Ближний и Средний Восток. А не вошла, допустим, Индонезия — крупная, очень населенная и экономически активная держава. Поэтому здесь тоже очевидно, что от этого выборочного расширения из 20 кандидатов будет достаточно много обиженных внутри незападного мира. И это тоже может привести к негативным последствиям", — считает Барабанов.

Реакция Запада

Политолог Семен Бойков рассказал Pravda.Ru, что в ответ на расширение БРИКС страны Запада могут предпринять попытку сыграть на противоречиях среди стран-участниц.

"Я думаю, что они постараются, с одной стороны, усилить свою дипломатию на двухстороннем уровне, то есть постараться работать на противоречиях государств БРИКС. Понятно, что у каждой страны, у каждого члена есть свои национальные интересы. Они, в принципе, не готовы полностью разрывать отношения с Западом. У Китая плотные экономические и политические связи, кстати, с Соединенными Штатами. У ЮАР, у Бразилии особенно — тоже. У Индии. Они будут играть на противоречиях, стремиться сделать всё для того, чтобы ослабить сплочение на антиамериканской основе, с одной стороны", — объяснил эксперт.

Другой формой ответа, по мнению собеседника Pravda.Ru может стать формирование новых объединений и усиление уже существующих.