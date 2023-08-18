Главный совет Лукашенко украинцам: вам нужен срочный мир с Россией

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В интервью Александра Лукашенко для украинской аудитории просматривается главная мысль: если сейчас Украина не пойдёт на мир с Россией, то потеряет государственность.

Фото: president.gov.by

С чего начались неудачи Украины: разворовали госсобственность

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью украинской журналистке Диане Панченко. Всегда интересно послушать Александра Григорьевича, потому что он говорит о том, о чём молчит Владимир Владимирович. Говорит народным языком, не юлит в ответах, а когда не знает, то так и говорит. Но если в чём-то уверен, то настаивает со всех сторон.

Интервью было нацелено на украинскую аудиторию, в которой авторитет белорусского президента до сих пор высок. Лукашенко не оспаривает особый путь украинцев, но видит причины краха украинства:

разворовывание Украины,

потеря единства,

появление олигархата в политике с разрушением вертикали власти и созданием своих армий,

вывод олигархами-политиками денег на Запад,

игра в демократию,

отказ от суверенитета в пользу иностранцев.

"Растащили Украину и обидели людей. Живодёры пришли в политику и куски экономики стали отдавать политикам, всё лучшее они вывели на Запад", — сказал Лукашенко.

"Надо остановить войну"

Главная мысль интервью — это призыв к украинским элитам: "Надо остановить войну".

"Володя (обращаясь к Владимиру Зеленскому. - Авт.), надо сделать так, чтобы не было хуже. Что сделано, то сделано, за это придётся отвечать тем, кто в этом виноват, но исходя из сегодняшнего дня надо остановиться, остановить войну, остановить негативное развитие событий, которое будет, прежде всего, для Украины. А воюя за эти территории, вы потеряете другие".

Также интересные откровения Лукашенко

1. Почему Киев не был взят войсками ВС РФ в начале СВО

"С Киевом было бы всё закончено за два дня. Пусть (Зеленский) скажет (спасибо) евреям и католикам, которые, скорее всего, гарантировали, что если Путин не будет брать Киев, то всё будет нормально. Больше ничего в этом плане не скажу. Пусть Путин и Зеленский рассказывают. Никто не защищал Киев".

Как это — "нормально"? Кто такие "евреи и католики"? Будем надеяться, что Бог миловал от такой нормальности и от последующих обращений Москвы к "евреям и католикам". Полагаем, что имеются в виду местные чиновники и олигархи.

2. Войдёт ли Польша на Украину

"Думаю, что сами украинцы не позволят. Зеленский к этому идёт: вы же (на Украине. - Авт.) приняли решение, что польские то ли полицейские, то ли госслужащие уже чуть ли не приравниваются к украинским. А в Польше создано военное подразделение для помощи Украине. Если поляки зайдут, вы их уже не выдворите, потому что за спиной Польши стоят американцы. Ну вот, это будет польская территория. Почему бы её не принять в НАТО? Они к этому подведут. Для нас это неприемлемо, как и для россиян. Надо сохранить целостность Украины. А потом разговаривать. Это вам надо — украинцам".

Отметим, что Владимир Путин отвергает вариант вмешательства РФ в дела Украины, если поляки зайдут во Львов и там останутся. Но, возможно, вмешается именно Минск, если региональные украинские элиты об этом попросят. Выбор между русскими и поляками им не очень приятен. А вариант с белорусами интересен, например, Полесье — это большая совместная пограничная область.

3. Что будет, если Киев не пойдёт на мирные переговоры сейчас

"У России есть 250 тысяч резерва, вооружённого современной техникой. Вот они вас перемелют, а потом сделают то, чего вы больше всего боитесь — они вас отрежут на Молдавию, на Приднестровье. У Украины уже нет мотивированных, идеологически настроенных "нациков". Они все погибли уже. Кто здесь воюет уже? Те, кого вы на улицах поймаете и сюда привезёте, они не подготовлены. Ну и немного военных. Они не справятся с этой машиной. Россия перестроилась".

Передаётся украинцам уверенность, что события начинают ускоряться и что других шансов у Зеленского нет, кроме как срочно идти на переговоры. Это призыв к украинским местным элитам: "Думайте".

4. Что считать выполнением целей СВО

"Смею высказать свою позицию… Цели СВО на сегодняшний день уже выполнены. Украина никогда не будет так агрессивно себя вести в отношении России после окончания этого конфликта, как это было до конфликта".

Это сигнал, что РФ готова к переговорам по статус-кво — территории в обмен на мир, но срок подумать у украинцев совсем небольшой.

5. О личности Владимира Путина

"Он (Путин. - Авт.) мне сказал (на предложение взять Киев. - Авт.): они (ВСУ. - Авт.) на улицах прямой наводкой выводят орудия РСЗО, прячутся за детские сады и больницы, как воевать с ними? Вот, проводим точечные операции. Мы на окраине Киева. Мы не можем бить, как они, без разбора. Он переживал. Это и сейчас в Бахмуте, с ЧВК "Вагнер" мы разговаривали. Та же тактика. Это не такая война, что окружили Киев, как Ленинград немцы, чтобы с голодухи все умерли. Он правду сказал, когда сказал: "Мы ещё не начинали".

Путин — миротворец, готов на компромиссы, даже после того, как его много раз обманули. Он никогда не давит на союзников (не просил признать Крым российским, не вовлекал в СВО, а попросил "прикрыть, если что"), готов к обсуждению любых инициатив, если они ведут к миру, но к самому серьёзному развитию ситуации тоже готов.

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