Алексанр Лукашенко рассказал о своём разговоре с Владимиром Путиным по поводу сроков взятия Киева.
Президент Белоруссии объяснил, что глава РФ говорил ему о перспективе быстро захватить столицу Украины.
"Путин мне говорил, что можно быстро взять Киев, вопрос пары дней", - сказал белорусский лидер в интервью украинской журналистке Диане Панченко.
Беспокоило главу РФ, по словам Лукашенко, только то, что ВСУ прячет оружие за школы и жилые дома. Это могло привести к большим жертвам.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Шериф округа в Джорджии заявил, что ожидает явки экс-президента США Дональда Трампа для дальнейшего оформления в местную тюрьму, передаёт CNN.