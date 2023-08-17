Лукашенко: Путин мне говорил, что можно быстро взять Киев, вопрос пары дней

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Алексанр Лукашенко рассказал о своём разговоре с Владимиром Путиным по поводу сроков взятия Киева.

Фото: AFP 2023 / SERGEI GAPON

Президент Белоруссии объяснил, что глава РФ говорил ему о перспективе быстро захватить столицу Украины.

"Путин мне говорил, что можно быстро взять Киев, вопрос пары дней", - сказал белорусский лидер в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

Беспокоило главу РФ, по словам Лукашенко, только то, что ВСУ прячет оружие за школы и жилые дома. Это могло привести к большим жертвам.