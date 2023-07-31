Украина планирует договориться с США об условиях мира с Россией — эксперты

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На Украине рассчитывают, что переговоры о гарантиях безопасности, которые США предоставят Киеву, пройдут уже на следующей неделе. Такое заявление относительно ожидаемого двустороннего документа, закрепляющего гарантии безопасности, сделал глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Pravda.Ru рассказывает о контексте этого заявления и пытается вместе с политологами предположить, что может войти в новое соглашение между Киевом и Вашинтоном.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

"Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности уже на следующей неделе. Эти гарантии будут действовать до вступления Украины в НАТО, что является самой надежной гарантией безопасности", — такое сообщение появилось в телеграм-канале Ермака.

Политик также добавил, что "гарантии безопасности для Украины будут представлять собой конкретные и долговременные обязательства, [...] речь идет об оборонной и финансовой поддержке, а также о санкциях".

Предыстория

Впервые о данных переговорах стало известно в ходе саммита НАТО в Вильюнсе, который прошел с 11 по 12 июля. Значительная часть повестки была посвящена украинскому вопросу и роли НАТО в поддержке Украины. Так, в ходе саммите генсек альянса Йенс Столтенберг анонсировал создание Совета "Украина — НАТО", добавив, что гарантии безопасности для Украины со стороны стран альянса важны, но самым важным аспектом является поставки оружия.

В свою очередь глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов подчеркнул, что Киев считает важными гарантии безопасности от стран G7, владеющих ядерным оружием.

Сам украинский президент Владимир Зеленский выразил готовность заключать новые договоры в связи с гарантиями безопасности.

«Каждую договоренность для Украины с партнерами в Вильнюсе теперь переводим в наши конкретные шаги, чтобы все договоренности стали конкретными результатами. Хороший саммит должен дать и хорошие плоды», — подчеркнул он.

Комментируя эту идею, российский лидер заявил, что "не против" подобных переговоров, однако с одним условием. Он также подчеркнул, что Украина сама отказалась от гарантий безопасности, которые были закреплены в проекте соглашений по итогам встречи в Стамбуле.

«Мы не против обсуждения вопросов подобного рода. Но при условии обеспечения безопасности Российской Федерации», — отметил глава государства.

Шаг к мирному соглашению?

Версию о том, что переговоры о гарантиях безопасности могут стать шагом в направлении к миру, в интервью Lenta.ru высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

"В блоке [президента Украины Владимира] Зеленского заявили, что на следующей неделе начинаются переговоры между Украиной и США по поводу гарантий безопасности Украине. Я понимаю, что Зеленский созрел к заключению мирного договора, ему необходимо оговорить "цену" этого договора и те красные линии, за которые он имеет право заходить в контексте территориальных уступок [...] Скорее всего, начинается «прощупывание» возможности заключения мирного договора", — сказал он.

Он подчеркнул, что Россию не пригласят на такие переговоры.

"Уже в СМИ западных стран, особенно американских, проскакивало, что Белый дом недоволен "политикой обид" Зеленского, которую он демонстрирует и призывает, чтобы он уже определил возможности ВСУ. Но есть и территории, за которые они будут продолжать бороться, но уже не военным, а дипломатическим путем — это, скорее всего, будет Крым", — добавил собеседник издания.

"Результат провального контрнаступа"

Такую точку зрения высказал Игорь Герасимов, эксперт в области безопасности, военный аналитик в интервью для Pravda.Ru. Он также выразил мнение, что, вероятно речь идет о переговорах.

"Мое мнение, что то, что Ермак делает такое высказывание, — это результат провального контрнаступа. То есть они начинают обдумывать переговоры. Но в принципе само по себе это и не ново. Почему? Потому что, конечно, сейчас если у них сейчас ничего не получится, они будут искать выход в проведении переговоров с Россией Федерацией", — указал он.

Он также выразил мнение, что как переговоры, так и гарантии абсолютно "бесперспективны". Герасимов выразил уверенность в том, что у России нет необходимости в переговорах с Украиной при посредничестве США. Более того, собеседник Pravda.Ru заметил, что переговоры Украины и США о гарантиях безопасности никак не повлияют на ход специальной военной операции (СВО).