Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вадим Горшенин

Главари "Азова"* и "зерновая сделка" — взаимосвязаны ли они?

3:45
Мир

Шум от передачи главарей "Азова"* Украине Турцией немного поутих, поэтому можно об этом поговорить без эмоций.

Главари "Азова"* и "зерновая сделка" — взаимосвязаны ли они?
Фото: Telegram

Почему Эрдоган пошёл на шаг, который показал России, что он не тот, кто выполняет договорённости? Мне кажется, здесь всё просто: турецкий полулидер (так как с большим трудом был избран президентом) выполняет сейчас другие договорённости, более для него значимые.

Опустивший турецкую лиру на экономическое дно, Эрдоган нуждается сейчас в иностранных инвестициях, в связи с чем все его последние внешнеполитические шаги направлены на умасливание Запада.

Смотрим на факты…

  1. Цены в отелях были подняты для русских куда больше, чем для туристов из Европы. Целенаправленная политика? Да.
  2. Швеции было обещано согласие Турции на её вступление в НАТО через несколько дней после очередного публичного (под охраной полиции) сожжения Корана. Здесь Эрдоган решился пойти против своих традиционных избирателей, которым говорил о верности исламу.
  3. Ну и, наконец, передача главарей "Азова"* Зеленскому + обещание поддерживать Украину в войне с Россией. Это на фоне-то планируемого строительства газового хаба, который сулит Анкаре совсем неплохие доходы.

Последний пункт разозлил многих в России, звучали самые разные радикальные призывы, из которых отмена официального визита Владимира Путина и отмена "зерновой сделки" были самыми безобидными.

Международные отношения — прежде всего это отношения экономические. И "зерновую сделку" Россия, скорее всего, отменит, потому что она была для нас заведомо проигрышной. Мы от её реализации не получали ничего, поскольку её гаранты — Турция и ООН — оказались слабыми. Как и Эрдоган лично в случае с "азовцами"*.

Отменять всё остальное, включать Турцию в состав недружественных государств, как предлагали "горячие головы", смысла нет. Россия должна думать о собственной экономической выгоде.

Но не замечать откровенно враждебные в отношении нашей страны шаги торгового партнёра было бы таким же проявлением своей слабости, которую показывает сегодня Анкара. Под давлением Запада она начинает показывать свою ненадёжность в сделках.

Поэтому самое, пожалуй, верное сейчас было бы включать в международно-экономические отношения с Турцией понятие залога, учитывая всё вышесказанное.

Не выполнил те или иные договорённости — плати. Тем, что прописано в договоре.

Ожидаемые пропагандистские штампы, что теперь-то мы точно отменим "зерновую сделку" после выдачи "азовцев"*, нелепы. Потому что её невыгодность для России была очевидна спустя первые месяцы её действия. Её продление, насколько понимаю, было обусловлено лишь поддержкой кандидатуры Эрдогана на президентских выборах.

Выборы прошли. Они показали, что турецкий президент стал слабой фигурой, которая откровенно прогибается под требования стран, входящих в Североатлантический альянс.

Так что ответ на ситуацию с "азовцами"* необходим экономический. Например, нужен запрет на импорт какой-либо сельхозпродукции из Турции, который показал бы туркам, что за невыполнением обязательств что-то всё-таки следует. Не сделаем этого — любые договорённости с Турцией и дальше будут нарушаться.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

Автор Вадим Горшенин
Вадим Горшенин — председатель совета директоров Правды. Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы турция реджеп эрдоган
Новости
Киссинджер в беседе с пранкерами заявил, что к взрывам на "Северных потоках" причастна Украина
Салливан: Байден считает, что принятие Украины в НАТО на саммите в Литве привело бы к войне с РФ
Актриса Анна Якунина прокомментировала высказывания Чулпан Хаматовой относительно РФ
19fortyfive: Киев рискует лишиться новых украинских танков при контрнаступлении ВСУ
CNN Türk: парламент Турции может одобрить заявку Швеции на членство в НАТО до 21 июля
Стоит ли садоводам разговаривать со своими растениями
РИА Новости: Китай дал жёсткий ответ на действия ЕС и США
Американский "самолёт Судного дня" приземлился в Вильнюсе перед началом саммита НАТО
Продюсер Максим Фадеев дал определение Наргиз на фоне краж его песен
Боевики ВСУ жёстко уничтожены при попытке атаки левого фланга Запорожского фронта
Популярное

Президент РФ Владимир Путин изящно разрулил непростую ситуацию с ЧВК "Вагнер".

Киеву нанесён удар перед саммитом НАТО: Путин оставил ЧВК "Вагнер" в СВО
Андрей Данилко обвинил продюсера Максима Фадеева в заговоре
К Фадееву всё вернулось бумерангом: Данилко обвинил продюсера в заговоре
Избегание нескольких продуктов поможет убрать опасные наслоения на сосудах — врач-кардиолог Погосова
Самые дешёвые российские курорты этим летом назвал эксперт
Главари "Азова"* и "зерновая сделка" — взаимосвязаны ли они? Вадим Горшенин Военная форма — наследница гражданской одежды Сергей Лебедев Киеву нанесён удар перед саммитом НАТО: Путин оставил ЧВК "Вагнер" в СВО Любовь Степушова
Конец вековой эпохи: в США приоткрыли тайну самой смертоносной программы
Джонни Депп осенью приедет в Россию
Максим Фадеев пригрозил Наргиз судами
Максим Фадеев пригрозил Наргиз судами
Последние материалы
Актриса Анна Якунина прокомментировала высказывания Чулпан Хаматовой относительно РФ
19fortyfive: Киев рискует лишиться новых украинских танков при контрнаступлении ВСУ
CNN Türk: парламент Турции может одобрить заявку Швеции на членство в НАТО до 21 июля
При работе в саду важно защитить руки
Стоит ли садоводам разговаривать со своими растениями
РИА Новости: Китай дал жёсткий ответ на действия ЕС и США
Американский "самолёт Судного дня" приземлился в Вильнюсе перед началом саммита НАТО
Продюсер Максим Фадеев дал определение Наргиз на фоне краж его песен
Боевики ВСУ жёстко уничтожены при попытке атаки левого фланга Запорожского фронта
Самые красивые места для автомобильных путешествий по России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников