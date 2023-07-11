Главари "Азова"* и "зерновая сделка" — взаимосвязаны ли они?

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Шум от передачи главарей "Азова"* Украине Турцией немного поутих, поэтому можно об этом поговорить без эмоций.

Фото: Telegram

Почему Эрдоган пошёл на шаг, который показал России, что он не тот, кто выполняет договорённости? Мне кажется, здесь всё просто: турецкий полулидер (так как с большим трудом был избран президентом) выполняет сейчас другие договорённости, более для него значимые.

Опустивший турецкую лиру на экономическое дно, Эрдоган нуждается сейчас в иностранных инвестициях, в связи с чем все его последние внешнеполитические шаги направлены на умасливание Запада.

Смотрим на факты…

Цены в отелях были подняты для русских куда больше, чем для туристов из Европы. Целенаправленная политика? Да. Швеции было обещано согласие Турции на её вступление в НАТО через несколько дней после очередного публичного (под охраной полиции) сожжения Корана. Здесь Эрдоган решился пойти против своих традиционных избирателей, которым говорил о верности исламу. Ну и, наконец, передача главарей "Азова"* Зеленскому + обещание поддерживать Украину в войне с Россией. Это на фоне-то планируемого строительства газового хаба, который сулит Анкаре совсем неплохие доходы.

Последний пункт разозлил многих в России, звучали самые разные радикальные призывы, из которых отмена официального визита Владимира Путина и отмена "зерновой сделки" были самыми безобидными.

Международные отношения — прежде всего это отношения экономические. И "зерновую сделку" Россия, скорее всего, отменит, потому что она была для нас заведомо проигрышной. Мы от её реализации не получали ничего, поскольку её гаранты — Турция и ООН — оказались слабыми. Как и Эрдоган лично в случае с "азовцами"*.

Отменять всё остальное, включать Турцию в состав недружественных государств, как предлагали "горячие головы", смысла нет. Россия должна думать о собственной экономической выгоде.

Но не замечать откровенно враждебные в отношении нашей страны шаги торгового партнёра было бы таким же проявлением своей слабости, которую показывает сегодня Анкара. Под давлением Запада она начинает показывать свою ненадёжность в сделках.

Поэтому самое, пожалуй, верное сейчас было бы включать в международно-экономические отношения с Турцией понятие залога, учитывая всё вышесказанное.

Не выполнил те или иные договорённости — плати. Тем, что прописано в договоре.

Ожидаемые пропагандистские штампы, что теперь-то мы точно отменим "зерновую сделку" после выдачи "азовцев"*, нелепы. Потому что её невыгодность для России была очевидна спустя первые месяцы её действия. Её продление, насколько понимаю, было обусловлено лишь поддержкой кандидатуры Эрдогана на президентских выборах.

Выборы прошли. Они показали, что турецкий президент стал слабой фигурой, которая откровенно прогибается под требования стран, входящих в Североатлантический альянс.

Так что ответ на ситуацию с "азовцами"* необходим экономический. Например, нужен запрет на импорт какой-либо сельхозпродукции из Турции, который показал бы туркам, что за невыполнением обязательств что-то всё-таки следует. Не сделаем этого — любые договорённости с Турцией и дальше будут нарушаться.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ