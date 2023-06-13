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Антон Куликов

WSJ: Байден получает мрачные новости из-за действий России в Латинской Америке

2:53
Мир

США столкнулись с проблемами, что называется, по соседству — из-за действий России и её партнёров, говорится в материале, опубликованном в издании The Wall Street Journal (WSJ).

WSJ: Байден получает мрачные новости из-за действий России в Латинской Америке
Фото: пресс-служба Белого дома

Отмечается, что Соединённые Штаты получают довольно много плохих новостей из государств Латинской Америки. Причиной тому стала деятельность России, Китая и Ирана, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии"). "Новости из Латинской Америки мрачны. Реакция администрации Байдена — зевота", — сообщает WSJ.

Некоторое время назад стало известно, что Китай предлагает Кубе миллиарды долларов в обмен на строительство на её территории некой секретной базы. В материале говорится, что речь идет о разведывательном объекте, который будет использоваться для слежки за США. Но реакция Белого дома на данное сообщение оказалась достаточно пассивной.

Заметим, и Китай, и Куба отрицают какие-либо договорённости на сей счет. Но когда американская пресса обращала внимание на опровержения от правительств других стран?

Тем более, что как отмечается в материале The Wall Street Journal, американские интересы находятся под угрозой от Тихуаны до Огненной Земли.

В латиноамериканских государствах сильны антиамериканские настроения, многие местные политики обвиняют США в проблемах своих стран. Вот уж, заметим, интересно — это отчего же так?

В материале американского издания утверждается, что эти настроения против США активно используют главные геополитические конкуренты США. А именно — Россия, Китай и Иран.

В частности, президент Эбрахим Раиси недавно побывал на Кубе, Венесуэле и в Никарагуа. Также активизировалась и Москва, которая налаживает всё более тесные связи с кубинским правительством. Не отстает от них и КНР.

"Объём торговли Китая с Латинской Америкой и Карибским бассейном резко вырос с 18 миллиардов долларов в 2002 году до 450 миллиардов долларов 20 лет спустя и, по прогнозам, достигнет 700 миллиардов долларов к 2035 году", — говорится в материале The Wall Street Journal.

Американский политический истеблишмент не обращает внимания на эти процессы, Вашингтон игнорирует попытки конкурентов закрепиться на задворках Америки. Это дает Китаю, России и Ирану уникальную историческую возможность заявить там о себе, подчёркивает издание.

Заметим, что если уж говорить о сильных антиамериканских настроениях в странах Латинской Америки, то спровоцированы они были как раз политикой США на протяжении многих десятилетий.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы куба китай
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