В США привлекли в помощь российский закон, чтобы остановить ЛГБТ

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ЛГБТ-повестка настолько опротивела гражданам США, что они решили войти в российское правовое поле. И это в стране, которая собственные законы ставит выше международных.

ЛГБТ-символика уходит из НХЛ из-за российского закона

Хоккейная команда НХЛ "Чикаго Блэкхокс" отказалась от символики ЛГБТ на спортивной форме, чтобы не нарушать российский закон о запрете пропаганды гомосексуализма.

Об этом сообщило агентство Associated Press (АР). Руководство клуба озаботилось безопасностью российских игроков, играющих в клубе, которые могут быть наказаны на Родине по закону о недопустимости ЛГБТ-пропаганды, пояснил АР анонимный источник.

То есть внезапно уважаемые люди в США вошли в российское правовое поле. Но дело явно не в безопасности российских игроков, хотя бы потому, что многие россияне из других команд одевают такую форму без последующих проблем в РФ.

Удивительно не только это, а то, что российских игроков в Чикаго всего два (один в команде мастеров — Антон Худобин и один в фарм-клубе — Никита Зайцев), поэтому ссылка на российский закон- только повод, чтобы всей команде избежать ношение означенных свитеров.

Пример заразителен. В четверг руководство "Баффало Сейбрз" должно было обсудить тот же вопрос на фоне беспокойства по поводу судьбы защитника Ильи Любушкина, "потому что он из Москвы, где у него всё ещё есть семья, и он возвращается в межсезонье, чтобы её навестить". Любушкин и члены его семьи могут столкнуться с негативной реакцией в России, по словам сотрудника "Сейбрз", знакомого с этой проблемой, пишет The Guardian. Результат этого обсуждения неизвестен.

Отказались от такой формы без объяснения причин (во всяком случае, СМИ — не объясняют) команды "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Миннесота Уайлд". В НХЛ АР не получило комментариев через пресс-секретаря.

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Во-первых, подобный демарш — это яркий сигнал, что на спортивных аренах надо заниматься спортом, а не политикой.

Во-вторых, пропаганда ЛГБТ не объединяет, а разъединяет население США. Известно, что город Чикаго голосует за демократов, которые насаждают ЛГБТ-повестку а сельская часть штата Иллинойс — за консервативных республиканцев. И этот случай демонстрирует реальный сильный раскол в США по данной теме.

В-третьих, это сигнал о том, что нормальных (верующих в Бога) граждан эта пропаганда несказанно озлобляет. Между тем, если не найти причину отказа от неё, то можно ставить крест на карьере с клеймом "фашист". Это негласный "пункт пятый", как было в СССР.

В Европе клубу с подобными "вывертами" тут же посоветовали бы избавиться от россиян. Но не в США. Не случайно, НХЛ никак не препятствует участию российских хоккеистов в играх под своей эгидой. Это не только говорит о том, как власти США не уважают свой народ, но и как не уважают Европу, заставляя её быть гораздо суровее в "либерализме". ЛГБТ повестка создаёт ощущение свободы выбора, на самом деле, у простых граждан Запада его нет, всё подчинено интересам транснациональных компаний, которые спонсируют ту или иную партию.

А всё началось с того, что российский хоккеист Иван Проворов отказался одевать ЛГБТ-свитер на тренировку своей команды в Филадельфии. Отказ он объяснил русской православной верой. Буквально через день после этого инцидента, хоккейные болельщики скупили все свитера игрока "Филадельфии Флаерс" с фамилией Проворов.

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