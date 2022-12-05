Путин подписал законы о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, которые запрещают пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии в России. Нарушителям грозят штрафы в размере до 10 миллионов рублей.

По запрет попадают фильмы, книги, рекламные ролики, статьи в СМИ, маркетплейсы и компьютерные игры, содержащие пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии.

Ранее совет отцов Хабаровска нашёл пропаганду нетрадиционных отношений в детских книгах "Лето в пионерском галстуке" и "О чём молчит ласточка". Все хабаровские книжные магазины согласились изъять из продажи "запрещёнку", кроме одного. Тогда совет отцов скупил у этой торговой сети все экземпляры этих книг и отправил их на переработку.

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