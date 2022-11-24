Шукшина о требовании Блинкена отозвать закон о ЛГБТ: Мы все уже граждане США

Мария Шукшина прокомментировала призыв госсекретаря Энтони Блинкена отозвать российский закон о запрете пропаганды ЛГБТ.

Заслуженная артистка России попыталась понять логику высказывания представителя США, который потребовал отменить принятый в России закон, ущемляющий права сторонников нетрадиционных отношений.

"Ну, если учитывать, что, по мнению авторов Стратегии национальной безопасности США, мы все уже граждане глобального государства США, то риторика Блинкена вполне отвечает понятиям системы "начальник-подчинённый", — написала актриса в своём микроблоге.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола.