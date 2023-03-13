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Любовь Степушова

Зеленский — не "звезда", а невменяемый убийца своего народа

5:06
Мир » Бывший СССР » Украина

Владимир Зеленский стал невменяемым маньяком и тащит в пропасть украинский народ.

Зеленский — не "звезда", а невменяемый убийца своего народа

Зеленский убивает поколение украинской молодёжи

Первый показатель сумасшествия — это упорное поддержание "мясорубки" в Артёмовске (Бахмуте), который он на словах сделал "крепостью". Украинские источники сообщают, что президент Украины продолжает массово перекидывать все боеспособные части с севера и юга на Донбасс, чтобы переломить ход событий.

"Зеленский идёт ва-банк", — пишет Telegram-канал "Легитимный".

The Wall Street Journal указывает, что, несмотря на советы из США, Зеленский "удвоил старания" освободить Артёмовск. По мнению многих чиновников на Западе, Украина тратит при обороне города столько живой силы и боеприпасов, что это может лишить ВСУ возможности начать крупное контрнаступление весной, пишет Politico.

American Thinker подчёркивает, что потери в ВСУ "почти наверняка находятся на невыносимом, неприемлемом для Киева уровне" — "где-то в диапазоне от 250 тысяч погибших".

"Украина сейчас теряет целое поколение своей молодёжи мужского пола. И всё только для того, чтобы задержать ослабление глобальной гегемонии США", — пишет автор.

Очень верный анализ маниакальной, основанной на ненависти к русским, невменяемости Зеленского. Но присутствует и сумасшествие западных элит, которые постепенно начинают осознавать масштабы катастрофы, которую они спровоцировали.

"Армия Венка" не дойдёт до заложников Зеленского в Артёмовске

Всю прошлую неделю ходили слухи, что у Зеленского есть план по контрнаступлению на Артёмовск, чтобы отсечь "клещи" "Вагнера", даже указывался срок — 14-15 марта. Но март — уже дождливый месяц на востоке Украины, поля становятся непроходимыми, поэтому "армия Венка" увязнет в грязи и станет лёгкой добычей для российской артиллерии.

Кроме того, российские штурмовики продвигаются к центру города и уже зашли в подземную часть "Артёмовского завода обработки металлов" (АЗОМ), а единственная просёлочная дорога на Часов Яр простреливается, что приводит к ежедневной потере 20-30% от техники ВСУ, которая по ней передвигается.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на севере Артёмовска россияне начали двигаться по трассе, ведущей к Славянску и Краматорску. А для создания напряжения для Зеленского россияне атакуют на пяти направлениях фронта.

Это, прежде всего — на Авдеевку которую также пытаются окружить и создать котёл, и на Северск. Неудача по разблокировке Артёмовска ускорит процесс давления на ВСУ, и будут взяты сразу три города, а не один.

Зеленский плодит вокруг себя врагов, делая из Украины Содом

Второй показатель невменяемости Зеленского — это изгнание монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры. Зеленский считает, что это "движение на укрепление нашей духовной независимости".

Он назвал это "вполне законными" шагами, которые украинцы, по его мнению, одобряют.

"Мы не допустим, чтобы у государства-террориста осталась хотя бы какая-нибудь возможность манипулировать духовностью нашего народа, разрушать украинские святыни — наши лавры — или воровать с них любые ценности", — заявил Зеленский.

Помимо абсурдности этих заявлений, Зеленский записывает во враги тех, кто собирал деньги на ВСУ, сдавал кровь, открестился от канонической связи с РПЦ. Многие украинские солдаты против гонений на свою каноническую Церковь. Наместник Лавры митрополит Павел заявил, что православные будут до последнего отстаивать свои права и святыни, и призвал к стоянию за них.

"Апокалипсис начинается с Украины", — сказал митрополит.

Если вспомнить марши мира времён Минских соглашений, то УПЦ собирала под их знамёнами сотни тысяч верующих — от запада до востока страны. Эти люди, без сомнений, будут защищать Киево-Печёрскую лавру. Зачем Зеленскому наживать себе врагов среди своих граждан — уму непостижимо.

Лавра — одно из ключевых сакральных мест православной истории и культуры. Там начнутся языческие обряды, пляски, что убьёт намоленность этих мест. Только сумасшедший правитель православной страны может отдать приказ это сделать, а Зеленский отдал.

Читайте по теме: РВ: армия РФ ведёт "мощнейшее" наступление у Донецка, ВСУ под угрозой котла в Авдеевке

Алаудинов заявил, что войска ВСУ концентрируют силы в районе Артёмовска для его разблокирования

Генштаб ВСУ подтвердил продвижение войск ВС РФ к Славянску

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы всу война бахмут украина религия православие владимир зеленский
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