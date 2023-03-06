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Александр Трубин

Движение "Талибан"*: лидер-"невидимка" под огнём критики

4:30
Мир » Азия » Центразия

На днях многолетний лидер движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада неожиданно засветился перед ТВ-камерами на встрече с главными соратниками, управляющими исламским эмиратом.

Движение "Талибан"*: лидер-"невидимка" под огнём критики

Произошло это не в афганской столице — Кабуле, а в Кандагаре, откуда Ахундзада родом. В Кабул он давно носа не кажет, да и на малой родине редко когда участвует в публичных мероприятиях. Отсюда — заслуженное прозвище "невидимка", которым не брезгают даже сами талибы*. Сейчас лидеру "Талибан"* всё сложнее оставаться в тени, ведь две темы неизбывно держат в напряжении:

  • внутренний раскол в движении,
  • постоянные угрозы из Пакистана.

Покойный основатель движения "Талибан"* мулла Омар также родился в Кандагаре, откуда рукой подать до Пакистана. Его пуштунские соплеменники из этого южного афганского региона и составили костяк нового движения. Многие из них ещё в конце прошлого века учились в знаменитых пакистанских медресе, а часть приняла участие в боевых действиях против советской армии.

Кандагарцы считают себя особым племенным сословием. Здесь находится хранилище плаща пророка Мухаммеда. Эта священная реликвия несколько веков назад была получена в подарок от эмира Бухары. В 1996 году мулла Омар около неё поклялся бороться за чистоту ислама "до последней капли крови".

Хайбатулла Ахундзада — не менее ортодоксальный лидер движения "Талибан"*.

  1. Он выгнал из Афганистана США,
  2. создал структуру власти в стиле Исламского эмирата и новую регулярную армию,
  3. санкционировал закон, закрывший слабому полу доступ к образованию и к работе в государственных учреждениях.

После этого многие страны прекратили официальные контакты с талибами*, обвинив их в приверженности средневековым стандартам.

В ООН месяц назад в рамках надзора за правами человека прошло специальное заседание, посвящённое ограничению гражданского статуса женщин в Афганистане. Принятая резолюция имела всемирный резонанс.

Следует отметить, что покушение на права афганских женщин привело к отрицательной реакции не только за рубежом, но и внутри страны. Более того, яблоко раздора созрело внутри талибов*.

Первым явное недовольство высказал Аббас Станакзай — заместитель главы политического офиса "Талибан"* в Дохе. Но в этом ряду обращает на себя внимание другая фигура — министр обороны Мухаммед Якуб, старший сын основателя движения. Недавно он на митинге в северном городе Афганистана Мазари-Шарифе заявил, что есть инициативы, исходящие сверху, которые противоречат канонам пророка. Поэтому следует думать, прежде чем безропотно выполнять приказы.

С последней политической фигурой связаны и разногласия Хайбатуллы Ахундзады, касающиеся отношений с ТТП — движением пакистанских талибов*. Его боевики, в основном пуштуны из "зоны свободных племён", уже давно ведут вооружённую борьбу против Исламабада. В ответ пакистанская армия всё чаще совершает кровопролитные рейды возмездия в приграничных районах Афганистана, где боевики из Пакистана получают от соплеменников поддержку и покровительство. В результате гибнут мирные жители, а старейшины настойчиво призывают лидера движения "Талибан"* остановить приграничную войну.

Мухаммед Якуб занимает сбалансированную позицию в этом вопросе, стараясь отмежеваться от экстремистов. По крайней мере, на это указывают его последние заявления. Ведь помимо людских потерь напряжённость на границе оборачивается разорительными экономическими минусами. 

Недавно на неделю был закрыт ключевой пограничный переход Торхам, связывающий афганскую провинцию Нангархар с пакистанской Хайбер-Пахтунхва. По мнению афганского министра обороны, и Пакистан, и Исламский эмират обречены найти мирное решение. Судя по всему, Мухаммед Якуб будет и дальше защищать именно эту линию.

*террористическая организация, запрещённая в России.

Автор Александр Трубин
Александр Трубин — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы оон ислам талибы религия талибан пакистан афганистан образование
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