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Любовь Степушова

ВСУ уже в Охлахоме: административный ресурс подавил протест местного сенатора

Мир » Северная Америка » США и Канада

Из Украины в американский штат Оклахома прибыли военнослужащие ВСУ, которые пройдут обучение на комплексах ПВО ЗРК Patriot. Протест сенатора Оклахомы был забанен административным ресурсом.

ВСУ уже в Охлахоме: административный ресурс подавил протест местного сенатора

ВСУ находятся на территории США

Официальные лица США сообщили, что украинские военнослужащие пройдут обучение на системе ЗРК Patriot в учебном центре в Форт-Силле в штате Оклахома. Ожидается, что обучение продлится несколько месяцев, информировала CNN.

В понедельник различные источники подтвердили, что офицеры ВСУ уже прибыли на место в количестве, "которое требуется для эксплуатации одной батареи", согласно официальному представителю Пентагона генералу ВВС Питу Райдеру.

Это очередной провокационный шаг администрации [Байдена], который может привести к непредсказуемым последствиям", — говорится в сообщении посольства РФ в Вашингтоне.

Протест в Оклахоме против политики федералов

В прошлую среду сенатор Натан Дам (из города Broken Arrow), подал в местный парламент проект резолюции об отказе от приёма представителей ВСУ в Оклахоме, сообщает kfor.com

"Политика нынешнего режима "Америка в последнюю очередь" не должна допускаться в Оклахоме", — полагает Дам.

"Мы видели, как недавно украинские военные выпустили ракету по Польше, убив двух мирных жителей. Нам определённо не нужно, чтобы они тренировались здесь, в Оклахоме, где наши граждане могут находиться под постоянной угрозой аналогичной ошибки", — сказал он.

Проект его резолюции для парламента штата предписывал Пентагону изменить свои планы по приёму "100 украинских военнослужащих в Оклахоме для обучения".

"Резолюция отвергает попытку федералов ввести иностранные войска в Оклахому и побуждает губернатора, должностных лиц и правоохранительные органы использовать свои полномочия, чтобы запретить этим иностранным войскам находиться на территории Оклахомы", — отметил сенатор.

По его словам, забота местных законодателей — это жители Оклахомы, а потворствование "безотчётным расходам, коррупции и потенциальному отмыванию денег".

Дам добавил в Twitter, что США не обязаны обучать украинские войска, потому что они не являются союзниками НАТО, и США официально не объявляли войну России.

Административный ресурс республиканцев задавил мнение Дама

Однако, законопроект не был поддержан в парламенте Оклахомы и не позволил правительству штата использовать свои полномочия для "предотвращения проникновения иностранных войск" на территорию штата.

Позиция Дама была отвергнута некоторыми другими законодателями. Против законопроекта подписались семь сенаторов, все — тоже республиканцы. Они утверждают, что Оклахома уже "десятилетиями поддерживает партнёрские отношения с военными из стран-партнёров", сокращение которых "поставит под угрозу национальную безопасность семьи Америки".

"Мы надеемся, что военные из других стран, которые в настоящее время тренируются на наших любимых военных объектах в Оклахоме, почувствуют себя желанными гостями и испытают на себе то, что делает наш штат лучшим в стране", — говорится в заявлении этой группы.

Республиканцы составляют большинство в парламенте штата. Конфликт между ними по украинскому вопросу говорит о том, что административный ресурс партии вовремя поддавил здравую точку зрения. На федеральном уровне есть консенсус между республиканцами и демократами в отношении "агрессии" РФ против Украины. Поэтому России делать ставку на хорошего Дональда Трампа или Рона Десантиса в противовес плохому Джо Байдену не стоит.

В декабре США выделили одну батарею ЗРК Patriot в рамках одного из нескольких крупных пакетов военной помощи. На прошлой неделе Германия выделила дополнительную батарею ЗРК Patriot. За последние несколько месяцев Германия пообещала ВСУ четыре системы ПВО IRIS-T. США также обязались предоставить восемь ЗРК NASAMS и системы противовоздушной обороны Avenger.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы всу сша армия оружие украина оклахома джо байден
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