ВСУ уже в Охлахоме: административный ресурс подавил протест местного сенатора

Из Украины в американский штат Оклахома прибыли военнослужащие ВСУ, которые пройдут обучение на комплексах ПВО ЗРК Patriot. Протест сенатора Оклахомы был забанен административным ресурсом.

ВСУ находятся на территории США

Официальные лица США сообщили, что украинские военнослужащие пройдут обучение на системе ЗРК Patriot в учебном центре в Форт-Силле в штате Оклахома. Ожидается, что обучение продлится несколько месяцев, информировала CNN.

В понедельник различные источники подтвердили, что офицеры ВСУ уже прибыли на место в количестве, "которое требуется для эксплуатации одной батареи", согласно официальному представителю Пентагона генералу ВВС Питу Райдеру.

Это очередной провокационный шаг администрации [Байдена], который может привести к непредсказуемым последствиям", — говорится в сообщении посольства РФ в Вашингтоне.

Протест в Оклахоме против политики федералов

В прошлую среду сенатор Натан Дам (из города Broken Arrow), подал в местный парламент проект резолюции об отказе от приёма представителей ВСУ в Оклахоме, сообщает kfor.com

"Политика нынешнего режима "Америка в последнюю очередь" не должна допускаться в Оклахоме", — полагает Дам.

"Мы видели, как недавно украинские военные выпустили ракету по Польше, убив двух мирных жителей. Нам определённо не нужно, чтобы они тренировались здесь, в Оклахоме, где наши граждане могут находиться под постоянной угрозой аналогичной ошибки", — сказал он.

Проект его резолюции для парламента штата предписывал Пентагону изменить свои планы по приёму "100 украинских военнослужащих в Оклахоме для обучения".

"Резолюция отвергает попытку федералов ввести иностранные войска в Оклахому и побуждает губернатора, должностных лиц и правоохранительные органы использовать свои полномочия, чтобы запретить этим иностранным войскам находиться на территории Оклахомы", — отметил сенатор.

По его словам, забота местных законодателей — это жители Оклахомы, а потворствование "безотчётным расходам, коррупции и потенциальному отмыванию денег".

Дам добавил в Twitter, что США не обязаны обучать украинские войска, потому что они не являются союзниками НАТО, и США официально не объявляли войну России.

Административный ресурс республиканцев задавил мнение Дама

Однако, законопроект не был поддержан в парламенте Оклахомы и не позволил правительству штата использовать свои полномочия для "предотвращения проникновения иностранных войск" на территорию штата.

Позиция Дама была отвергнута некоторыми другими законодателями. Против законопроекта подписались семь сенаторов, все — тоже республиканцы. Они утверждают, что Оклахома уже "десятилетиями поддерживает партнёрские отношения с военными из стран-партнёров", сокращение которых "поставит под угрозу национальную безопасность семьи Америки".

"Мы надеемся, что военные из других стран, которые в настоящее время тренируются на наших любимых военных объектах в Оклахоме, почувствуют себя желанными гостями и испытают на себе то, что делает наш штат лучшим в стране", — говорится в заявлении этой группы.

Республиканцы составляют большинство в парламенте штата. Конфликт между ними по украинскому вопросу говорит о том, что административный ресурс партии вовремя поддавил здравую точку зрения. На федеральном уровне есть консенсус между республиканцами и демократами в отношении "агрессии" РФ против Украины. Поэтому России делать ставку на хорошего Дональда Трампа или Рона Десантиса в противовес плохому Джо Байдену не стоит.

В декабре США выделили одну батарею ЗРК Patriot в рамках одного из нескольких крупных пакетов военной помощи. На прошлой неделе Германия выделила дополнительную батарею ЗРК Patriot. За последние несколько месяцев Германия пообещала ВСУ четыре системы ПВО IRIS-T. США также обязались предоставить восемь ЗРК NASAMS и системы противовоздушной обороны Avenger.

Читайте по теме: Россияне должны готовиться к "горячей войне" с НАТО

Лживые власти: украинцы прозреют после обрушения дома в Днепропетровске

Путин "Цирконами" предупреждает США, что не отступит от целей на Украине