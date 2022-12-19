Финал близок: Зеленский повторит судьбу Саакашвили

Запад готов идти на переговоры с РФ о нормализации отношений на условиях закрепления за ней Крыма и ДНР, ЛНР. Эта "уступка" говорит о том, что дни Владимира Зеленского сочтены.

Крым, ДНР и ЛНР вышли из западного пакета переговоров по Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил Wall Street Journal, что Украина должна "дать отпор российской агрессии" и вернуть территории, "захваченные после 24 февраля".

То есть, США согласны на сохранение российского контроля над Крымом и даже над некоторыми районами Донбасса.

Об этом же заговорил американский политический тяжеловес Генри Киссенджер в статье "Как избежать новой мировой войны" в The Spectator. Киссинджер сказал, что в мае он предложил прекращение огня, в соответствии с которым Россия отступит к линии фронта "до вторжения 24 февраля", а Крым и "юго-восток" станут предметом переговоров. Киссенджер предложил провести там референдумы под международным наблюдением.

В Европе фактически повторили новые формулировки американцев, пишет The Washington Post.

"Некоторые западные официальные лица надеются, что сделка по Крыму может стать ключом к прекращению войны, и заявили, что, по их мнению, Зеленский и его советники были более открыты для потенциальных уступок, чем предполагалось в их риторике", — уверяют в статье.

Британские официальные лица утверждают, что "Запад поддержит мирные переговоры, если путинские силы по-прежнему оккупируют Крым и позиции, которые они занимали внутри границ юго-востока Украины 23 февраля".

Это они назвали "абсолютным минимумом" для того, чтобы дать Путину шанс "спасти лицо".

Даже президент Турции Реджеп Эрдоган потребовал, чтобы Россия вернула Украине территории, "захваченные после вторжения 24 февраля".

Таким образом, Запад дистанцируется от заявленных киевским режимом целей — возврат к границам 1991 года, и заочно угрожает снизить помощь, если Зеленский не пойдёт на его условия.

Почему Запад снизил требования к России

Очень показательны в этом плане высказывания канцлера ФРГ Олафа Шольца, который назвал три причины, почему Германии не стоит поставлять танки Украине.

Германия уже поддерживает Украину настолько, насколько это возможно,

Германия предотвращает прямую конфронтацию между Россией и НАТО,

Берлин не будет действовать в одиночку, а только в коалиции, которая пока заявляет, что никто не будет передавать танки киевским властям.

Почему возврат Украиной территорий не в интересах Запада?

Россия показала военную силу, налицо боязнь распространения конфликта на Европу, потому что Москва рано или поздно ответит на поставки Киеву тяжёлого оружия. Экономическое положение в странах Запада катастрофически ухудшается из-за энергетического кризиса, что чревато ростом протестных настроений. Поддерживать и восстанавливать Украину убыточно во всех смыслах — коррупция или ВСК РФ разрушат восстановленное. Грозит развал ЕС, трансатлантического единства, потому что многие страны против дальнейших санкций.

Двухходовка Пушилин — Песков

Позиция России определена: никто никуда отводить войска не будет, а исторически российские территории навсегда присоединены к РФ, что закреплено в Конституции. И чем больше Запад будет поддерживать киевский режим, тем больше это чревато присоединением всё большего количества территорий бывшей Украины.

В этом смысле россияне на прошедшей неделе разыграли двухходовку. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что нельзя не освобождать Киев, Чернигов, Полтаву, Одессу, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк. А пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков прокомментировал, что всё будет зависеть от волеизъявления населения.

"В Кремле поддерживают настрой на то, что нужно в целом освобождать Украину от всевозможных проявлений неонацистских настроений — это необходимо. Всё зависит от выбора граждан, решения людей. Первоочередной является защита людей в ЛНР и ДНР", — сказал представитель Кремля.

Зеленского ждёт судьба Саакашвили

Что это значит для Зеленского? Его ждёт судьба Михаила Саакашвили — бегство на Запад, потом ещё некоторое трепыхание в политике и окончание жизненного пути в тюремной больнице где-нибудь во Львове, будучи чем-то отравленным и в наркотической ломке.

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