FP: Зеленский просьбой к украинцам намекнул, что Киев стоит на грани катастрофы

Обращение Владимира Зеленского к украинским беженцам с просьбой не возвращаться из Евросоюза на родину свидетельствует о разрушенной экономике Украины, заявил экономист Адам Туз в статье издания Foreign Policy.

Эксперт объяснил, что из-за ракетных ударов эффективность энергетической структуры Украины сократилась на 50%, а также усугубились финансовые проблемы.

Просьба президента Зеленского не ехать на Украину свидетельствует о больших проблемах в экономике государства, считает автор публикации.

Страна не может обеспечить базовые экономические потребности граждан, добавил он.

По мнению экономиста, потери ВВП Украины составляют 30-35 %, а спасают страну только западные дотации. В настоящее время социальные проблемы нарастают из-за холодной погоды, завершил Туз.