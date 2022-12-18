Обращение Владимира Зеленского к украинским беженцам с просьбой не возвращаться из Евросоюза на родину свидетельствует о разрушенной экономике Украины, заявил экономист Адам Туз в статье издания Foreign Policy.
Эксперт объяснил, что из-за ракетных ударов эффективность энергетической структуры Украины сократилась на 50%, а также усугубились финансовые проблемы.
Просьба президента Зеленского не ехать на Украину свидетельствует о больших проблемах в экономике государства, считает автор публикации.
Страна не может обеспечить базовые экономические потребности граждан, добавил он.
По мнению экономиста, потери ВВП Украины составляют 30-35 %, а спасают страну только западные дотации. В настоящее время социальные проблемы нарастают из-за холодной погоды, завершил Туз.
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